Amina Figarova - Suite for Africa

Азербайджанская джазовая пианистка и композитор Амина Фигарова хорошо известна на мировой джазовой сцене. Она – из вундеркиндов, начала играть на фортепьяно, когда ей было только два годика. В 1982 году она поступила в Бакинскую консерваторию, а десять лет спустя переехала в Роттердам, где годом позже записала свой первый альбом. Сейчас Амина живет в США, но дома ее застать сложно: пианистка гастролирует по всему миру, не забывая и родную страну, собирает щедрый урожай хвалебных рецензий, а ее личная дискография составляет уже 18 альбомов с учетом нового проекта Suite for Africa, который увидит свет в начале мая текущего года.
Своим появлением он обязан удивительной встрече, которая произошла, когда Амина однажды отправилась в Иоганнесбург на ежегодный фестиваль Joy of Jazz. Там на репетициях она впервые услышала Matisko World Orphan Choir, хор детей-сирот из Либерии. Ее потрясла история этого хора, основанного в 2005 году Доном и Дженни Уиндем, выступающего по всему миру от имени 600 миллионов детей-сирот, в том числе трижды певшего в Белом Доме для трех разных президентов США. Фигарова познакомилась с дирижером хора Захом Уиндемом и его креативным директором Марком Хегарти и предложила организовать совместный проект. Хегарти взялся написать тексты к уже сочиненной Аминой ранее музыке. Как она говорит, «… это выглядело так, будто, музыка, которую я сочинила еще в 2018 году просто ждала этих текстов…» Так появилась сюита в трех частях Suite for Africa, с которой секстет Фигаровой и Matisko World Orphan Choir выступили в прошлом году в нью-йоркском Гарлеме. Сюита стала интегральной частью одноименного альбома.
Судьбы детей, судьбы Африки – главная тема этой работы. Названия ее частей, Spirit Africa, Spirit Liberia, Fifteen as One (это призыв к единству – участники хора принадлежат к разным народам Либерии, но выступают, как одно целое) и Forgotten Children говорят сами за себя. Но помимо сюиты в программу альбома вошло еще и несколько новых композиций Фигаровой в исполнении ее первоклассного секстета. Открывается альбом пьесой Dancing Clouds, в ткань которой Амина ввела элементы традиционного азербайджанского мугама. Композиция Faith, Is Her Name посвящена одной из участниц детского хора, Фэйт Ти Коллинс, которая поразила Амину своим низким, теплым, бархатного оттенка голосом. Фигарова взяла ее под свое особое покровительство и регулярно дает Фэйт уроки через интернет. Отмечу еще пьесу Rain River, отражающую эмоции автора после расставания с хором, вернувшимся в Либерию. Критики уже называют Suite for Africa самой значительной на сегодня работой Амины Фигаровой. Могу только порекомендовать услышать этот проект.
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