Daniel Herskedal - A Single Sunbeam

На тубе играли еще во времена архаичного джаза, но на первых ролях этот инструмент никогда не был, а с развитием таких направлений, как свинг, а затем боп, и вовсе ушел в тень: духовой бас уступил место басу струнному, контрабасу. Туба появлялась эпизодически в больших составах «прогрессивного» джаза, но только фри-джаз и последующие этапы развития джазового авангарда привели к пересмотру отношения к этому инструменту. Тубисты высокого класса все равно остаются, так сказать, «штучным товаром». Можно вспомнить Дона Баттерфилда, Дэйва Бержерона, больше запомнившегося в качестве тромбониста Blood, Sweat & Tears, а самым выдающимся мастером игры на тубе в джазе я бы назвал покинувшего нас пару лет назад Ховарда Джонсона. Есть интересные тубисты и на европейской сцене: яркий француз Мишель Годар, итальянец ДжанКарло Скьяффини (тоже большей частью все же тромбонист) и – выдвинувшийся в элитную группу мастеров этого инструмента уже в новом веке норвежец Даниэль Херскедаль (р.1982), причем для него туба – это основной инструмент.
Херскедаль изучал джаз в консерватории Тронхейма, а технику игры на тубе шлифовал в консерватории Копенгагена. У Даниэля собралась уже солидная дискография. Работает он преимущественно со своими скандинавскими коллегами, но европейское имя, безусловно, уже приобрел. Последние свои альбомы Херскедаль издает на энергичном британском лейбле Edition Records, а новейший альбом A Single Sunbeam выпустил его импринт E2 Music. Для поклонников творчества Херскедаля это приятный подарок, а для тех, кому этот музыкант еще незнаком – отличный способ за 37 минут почувствовать, «чем дышит» его музыка.
Осмелюсь сказать, что дышит она не только (а для кого-то – даже не столько) джазом. Никакой связи с афроамериканской джазовой традицией, очевидной у американского авангардиста Ховарда Джонсона, у Даниэля Херскедаля незаметно, а вот с традицией современной академической музыки у выпускника двух европейских консерваторий общего куда больше. Но есть и еще один, весьма важный в музыке Даниэля компонент – это фольклор. Не зря еще в студенческие годы он, наряду с джазом, изучал йойк – традиционную вокальную музыку саамов, жителей скандинавского Севера, музыку, носящую во многом сакрально-ритуальный характер. Композитор Херскедаль (на A Single Sunbeam звучит только его авторская музыка) в своих недлинных пьесах на редкость искусно соединил в единое целое и новый джаз, и современный академизм, и саамский йойк.
Реализовать эти идеи при записи альбома A Single Sunbeam ему помогали молодая вокалистка, саамка по происхождению, Марья Мортенссон, скрипач Ола Квернберг (для нового альбома Херскедалю показалось более уместным ввести в состав скрипку вместо фортепьяно, присутствовавшего, например, в его недавнем проекте Voyage (2019), а также уже работавший с ним ранее ударник Хельге Андреас Норбаккен. Все карты раскрываются уже в стартовой композиции To Render In Paint – торжественное, гимноподобное звучание, потусторонний голос Марьи: кажется, что присутствуешь на некоей религиозной церемонии, но отнюдь не в христианском храме. Правда, судя по следующим пьесам, церемония заканчивается, и ты просто оказываешься один на один со скандинавским Севером: потрясающе красивым и холодно-жестоким. Низкий голос тубы напоминает ледяной ветер, а голос женщины, редкие всхлипы скрипки и неумолимый ритм ударных нашептывают, что и жизнь, и красота возможны и в этих местах, только очень уж особый характер они здесь приобретают. Лучшими (для себя) композициями альбома я назвал бы Light A Candle и титульную A Single Sunbeam: именно они вызвали у автора этих строк вышеописанные эмоции. А в целом музыка Даниэля очень медитативна, спокойна, все эмоции спрятаны глубоко-глубоко – и это приводит к парадоксальному, как может показаться выводу: сплав различных стилистик в альбоме норвежского композитора и тубиста можно, с известной долей условности, определить одним термином: эмбиент, полярный эмбиент от Даниэля Херскедаля и его коллег.
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