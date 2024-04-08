Daniel Herskedal - A Single Sunbeam

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Daniel Herskedal - A Single Sunbeam

Daniel Herskedal - A Single Sunbeam

08.04.2024
Daniel Herskedal - A Single Sunbeam

На тубе играли еще во времена архаичного джаза, но на первых ролях этот инструмент никогда не был, а с развитием таких направлений, как свинг, а затем боп, и вовсе ушел в тень: духовой бас уступил место басу струнному, контрабасу. Туба появлялась эпизодически в больших составах «прогрессивного» джаза, но только фри-джаз и последующие этапы развития джазового авангарда привели к пересмотру отношения к этому инструменту. Тубисты высокого класса все равно остаются, так сказать, «штучным товаром». Можно вспомнить Дона Баттерфилда, Дэйва Бержерона, больше запомнившегося в качестве тромбониста Blood, Sweat & Tears, а самым выдающимся мастером игры на тубе в джазе я бы назвал покинувшего нас пару лет назад Ховарда Джонсона. Есть интересные тубисты и на европейской сцене: яркий француз Мишель Годар, итальянец ДжанКарло Скьяффини (тоже большей частью все же тромбонист) и – выдвинувшийся в элитную группу мастеров этого инструмента уже в новом веке норвежец Даниэль Херскедаль (р.1982), причем для него туба – это основной инструмент.

Херскедаль изучал джаз в консерватории Тронхейма, а технику игры на тубе шлифовал в консерватории Копенгагена. У Даниэля собралась уже солидная дискография. Работает он преимущественно со своими скандинавскими коллегами, но европейское имя, безусловно, уже приобрел. Последние свои альбомы Херскедаль издает на энергичном британском лейбле Edition Records, а новейший альбом A Single Sunbeam выпустил его импринт E2 Music. Для поклонников творчества Херскедаля это приятный подарок, а для тех, кому этот музыкант еще незнаком – отличный способ за 37 минут почувствовать, «чем дышит» его музыка.

Осмелюсь сказать, что дышит она не только (а для кого-то – даже не столько) джазом. Никакой связи с афроамериканской джазовой традицией, очевидной у американского авангардиста Ховарда Джонсона, у Даниэля Херскедаля незаметно, а вот с традицией современной академической музыки у выпускника двух европейских консерваторий общего куда больше. Но есть и еще один, весьма важный в музыке Даниэля компонент – это фольклор. Не зря еще в студенческие годы он, наряду с джазом, изучал йойк – традиционную вокальную музыку саамов, жителей скандинавского Севера, музыку, носящую во многом сакрально-ритуальный характер. Композитор Херскедаль (на A Single Sunbeam звучит только его авторская музыка) в своих недлинных пьесах на редкость искусно соединил в единое целое и новый джаз, и современный академизм, и саамский йойк.

Реализовать эти идеи при записи альбома A Single Sunbeam ему помогали молодая вокалистка, саамка по происхождению, Марья Мортенссон, скрипач Ола Квернберг (для нового альбома Херскедалю показалось более уместным ввести в состав скрипку вместо фортепьяно, присутствовавшего, например, в его недавнем проекте Voyage (2019), а также уже работавший с ним ранее ударник Хельге Андреас Норбаккен. Все карты раскрываются уже в стартовой композиции To Render In Paint – торжественное, гимноподобное звучание, потусторонний голос Марьи: кажется, что присутствуешь на некоей религиозной церемонии, но отнюдь не в христианском храме. Правда, судя по следующим пьесам, церемония заканчивается, и ты просто оказываешься один на один со скандинавским Севером: потрясающе красивым и холодно-жестоким. Низкий голос тубы напоминает ледяной ветер, а голос женщины, редкие всхлипы скрипки и неумолимый ритм ударных нашептывают, что и жизнь, и красота возможны и в этих местах, только очень уж особый характер они здесь приобретают. Лучшими (для себя) композициями альбома я назвал бы Light A Candle и титульную A Single Sunbeam: именно они вызвали у автора этих строк вышеописанные эмоции. А в целом музыка Даниэля очень медитативна, спокойна, все эмоции спрятаны глубоко-глубоко – и это приводит к парадоксальному, как может показаться выводу: сплав различных стилистик в альбоме норвежского композитора и тубиста можно, с известной долей условности, определить одним термином: эмбиент, полярный эмбиент от Даниэля Херскедаля и его коллег.

© & (p) 2024 E2 Music

8 tks / 37 mins

(Daniel Herskedal – tuba, bass tp; Maria Mortensson – voc; Ola Kvernberg – vi; Helge Andreas Norbakken – dr;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.ru/daniel-herskedal-a-single-sunbeam/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Норвегия
музыкальный стиль
эмбиент, современный джаз, этно-джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2024 г.

Peter Jonatan and Metropole Orkest - Psalms Symphony
  • стиль: джаз
Если оставить в стороне вечно бурлящий мир поп-музыки, то этот проект, возможно, станет самым значительным событием начавшегося совсем недавно 2024 года. 19 января состоялся релиз альбома Psalms Symphony, созданного Питером Джонатаном в содружестве ...
подробнее
04.02.2024
Phil Sargent - Sons
  • стиль: джаз
Время от времени ко мне попадают альбомы, созданные джазовыми исполнительницами, вокалистками или инструменталистками, на основе своих личных переживаний, связанных с рождением ребенка. Но впервые встречаюсь с альбомом, где автор представляет ...
подробнее
28.01.2024
Queen Esther - Things Are Looking Up
  • стиль: джаз
Куин Эстер – очень любопытная фигура на американской сцене. Я сознательно не пишу здесь «джазовой сцене», потому что сфера творческих интересов Куин Эстер шире. Она – певица, актриса, сочинитель собственных песен, сценарист, общественный деятель. На ...
подробнее
23.03.2024
Rachel Z - Sensual
  • стиль: джаз
Немало альбомов с участием американской пианистки и клавишницы Рэйчел Зет доводилось мне слушать, но всегда она при этом – и в джазе, и в рок-музыке – кому-то ассистировала. И вот, если мне не изменяет память, впервые довелось услышать Рэйчел Зет в ...
подробнее
02.03.2024
Roddy Ellias - Moon Over Lake
  • стиль: джаз
С канадским гитаристом из Оттавы Родди Элиасом мы уже знакомили наших читателей в 2021 году. Тогда это был обзор альбома Not This Room, а Родди в этом проекте выступал, как композитор, гитарист и лидер специально под проект созданной группы Free ...
подробнее
25.03.2024
Room 31 - Crazy Town
  • стиль: джаз
Совершенно новые и незнакомые для автора этих строк американские музыканты представлены в коллективе Room 31. Духовик Грег Синибальди и ударник Марлон Паттон впервые встретились в 2008 году, когда они оба играли в группе Kenosha Kid . Уже тогда они ...
подробнее
24.03.2024
Sergio Krakowski Trio & Jards Macalé - Masquerade: Zé Kéti
  • стиль: джаз
Думаю, этот альбом основательно разрушит сложившиеся стереотипы о том, как должна звучать бразильская самба. Во-первых, самба никому ничего не должна, это свободная музыка свободных людей из Бразилии, а во-вторых, трио Серджиу Краковского в ...
подробнее
14.03.2024
Teiku - Teiku
  • стиль: джаз
Любители авангардного джаза наверняка хорошо знают лейбл Джона Зорна Tzadik и одну из его популярнейших серий «Радикальная еврейская культура». Новый релиз 577 Records , похоже, бросает Зорну конкурентный вызов, особенно в случае, если здесь будут ...
подробнее
27.02.2024
The Jamie Baum Septet+ - What Times Are These
  • стиль: джаз
Джейми Баум, одна из лучших флейтисток современного джаза и талантливый композитор, в особых представлениях не нуждается. Ее музыка представляет собой весьма привлекательный коктейль из джаза, академической музыки (Джейми в свое время ...
подробнее
12.02.2024
The Soul Jazz Rebels - Iconiq
  • стиль: джаз
Пять лет спустя нашей первой встречи с французским квартетом The Soul Jazz Rebels, случившейся в связи с выходом его второго, одноименного, альбома, могу засвидетельствовать, что квартет сохранил свое лицо – неизменный и достаточно оригинальный (без ...
подробнее
24.02.2024
Triad - Triad
  • стиль: джаз
Состав этого трио по инструментам столь же необычен, как какой-нибудь тропический цветок на заурядной городской клумбе в условной Йошкар-Оле: труба – вибрафон (маримба) – аккордеон. Когда музыканты Triad выгружали свои инструменты перед первым ...
подробнее
20.02.2024
Tucker Brothers - Live At Chatterbox
  • стиль: джаз
Понятно, братья Такеры далеко не так известны в джазе, как, скажем, братья Брекеры, но у себя на Среднем Западе США, точнее в Индиане, а еще точнее в Индианаполисе, они – люди и популярные, и весьма уважаемые. Гитарист Джоэль Такер, закончивший в ...
подробнее
31.01.2024
© 2012-2024 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com