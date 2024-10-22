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Dead Frank / Sergei Khramtcevich - Enforced Jazz

22.10.2024
Dead Frank / Sergei Khramtcevich - Enforced Jazz

Неожиданная и приятная новость! Я уже успел позабыть про петербургский коллектив Dead Frank, и был немало удивлен, когда через поисковик сайта обнаружил обзоры целых десяти альбомов этой группы! Первый из них относится к 2015 году, а последний – к 2019-му. При этом бывали годы, когда Dead Frank выпускал по два альбома за год, но с 2019-го года коллектив этот из поля зрения исчез. Основатель Dead Frank и бессменный «мотор» проекта, бас-гитарист Данила Плащев, прислал электронное письмо с линком, где сообщил, что «Спустя 5 лет вынужденного бездействия Dead Frank выпустили новый альбом!»

И вот альбом с ироничным, как это часто бывало у Dead Frank и в прошлом, названием Enforced Jazz («Принудительный джаз») можно услышать на самых разных платформах. Записан он в формате трио, где два участника знакомы по прежним работам: помимо Плащева, это барабанщица и перкуссионистка Мария Качалова, а о третьем надо сказать отдельно. Практически на всех альбомах Dead Frank работали саксофонисты – сначала белорус Фрид Самотны, а потом россиянин Владимир Варн, лишь в альбоме 2019 года Can Dance место саксофониста занял синтезаторщик, а потом, как мы знаем, наступил значительный перерыв в деятельности группы. В возрожденном Dead Frank к ветеранам коллектива присоединился тенор-саксофонист Сергей Храмцевич. Насколько я знаю, он – москвич, и его мне доводилось слушать в составе столичных авангардных коллективов: «ТОПОТ Аркестра» и в трио с Петром Отоцким и Александром Сереченко. В данном случае, Сергей, очевидно, рассматривает себя не как участника Dead Frank, а как гостя проекта: не случайно на обложку альбома вынесены, как Dead Frank, так и Sergei Khramtcevich.

Но давайте вернемся непосредственно к музыке. Стартовая Cogs in the machine открывается лихорадочно быстрым соло ударных, потом подключается также темповый саксофон, который на протяжении всей пьесы стремится угнаться за ударными и бас-гитарой. Бас-гитара Плащева «правит бал» в композиции Chasing shadows, а тенор-саксофон Храмцевича неотступно следует за ее жесткими линиями. Beaten path, почти десятиминутная пьеса, самая длинная в небольшом по объему звучания альбоме и, возможно, ключевая. Тут «рулит» саксофон. С самого начала композиции ему грустно, бас-гитара и ударные, как хор в древнегреческом театре, отражают это его состояние. Потом саксофону становится совсем невмоготу: саунд пьесы заполняют его скрипы, рев, плач, жалобы, ритм-группа пытается его «успокоить» - темп падает, ритм становится более регулярным, появляется даже короткая вербальная реплика, но к финишу все возвращается на круги своя. Маленькая интерлюдия Resistance выдержана в том же ключе: Храмцевич извлекает все возможные и даже невозможные звуки из своего инструмента. В Hollow reflections впечатляет вступительное соло Плащева: звуки бас-гитары в неторопливом темпе словно тают, растворяются в пространстве. Но ритм постепенно ускоряется, эмбиентная идиллия сокрушена и в дело вновь вступает бешеный саксофон Храмцевича. Некое успокоение дарит финальная пьеса And again dawn, где саксофон и ритм-группа работают в унисон.

Резюме? Dead Frank слушать по-прежнему интересно и даже просто физически легче, чем некоторые старые альбомы с их мрачной атмосферой дарк-джаза: звуковой хаос здесь в существенно большей степени остается контролируемым. Мне кажется, «Принудительный джаз» найдет немало желающих послушать его добровольно. И, конечно, остается надеяться, что возрождение группы не останется разовым эпизодом в творчестве Данилы Плащева и его коллег.

© & (p) 2024

7 tks / 29 mins

(Danila Plaschev - bass g; Maria Kachalova – dr, perc; Sergei Khramtcevich – ts;)
Линк предоставил Данила Плащев

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
авангард


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