Ayumi Ishito - The Roboquarians, Vol. 1

Благодаря релизам бруклинского лейбла 577 Records, мы уже дважды могли услышать «в деле» живущую в США японскую саксофонистку Аюми Ишито. В альбоме Open Question Vol.1(2022) она более, чем достойно вела диалог с многоопытным Дэниэлом Картером в составе квартета, а в Ayumi Ishito & The Spacemen - Vol. 1 (2021) уже в качестве лидера квинтета музыкантов играла любопытную смесь авангардного джаза с эмбиентом. Новый альбомThe Roboquarians, Vol. 1 позволит вам оценить талант Ишито с еще одного ракурса.
Это студийный проект, сделанный в формате трио. Партнерами Ишито в нем стали гитарист Джордж Драгунс и очень опытный ударник Кевин Ши, специализирующийся на авангарде и экспериментальной музыке и известный по работам с Дэниэлом Картером, Мэри Хальворсон Питером Эвансом и в группах Storm and Stress, Coptic Light, Talibam!, Puttin' on the Ritz и Sexy Thoughts. Этим составом музыканты сыграли шесть пьес, причем, что необычно, Ишито, чье имя крупно выделено на обложке, не сочинили ни одну из них: все композиции написал Драгунс
Мне понравилось определение музыки трио в этом альбоме, приведенное в пресс-релизе: свежий панковый подход к авангардной сцене. Неожиданное и прицельно-точное определение. Да, конечно, Аюми и ее партнеры играют фри-джаз, но делают это с поистине панковой яростью и пренебрежением к гладкости звучания. Драгунс и Ишито извлекают из своих инструментов звуки порой совершенно неправдоподобной окраски и с дьявольской интенсивностью, а Ши исправно подливает масла в огонь их струнно-духовой перестрелки. Пожалуй, лишь композиция Mia Slavenska выделяется определенной, «славянской» мягкостью звучания, а остальные пять композиций просто соперничают друг с другом по накалу музыкальных страстей. Словом, такой Аюми Ишито мне еще слышать не приходилось. Тем интереснее было познакомиться с этой работой.
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