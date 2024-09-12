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Pat Fulgoni Blues Experience - Pat Fulgoni Blues Experience

12.09.2024
Pat Fulgoni Blues Experience - Pat Fulgoni Blues Experience

Уже обложка этого альбома стилем своего оформления вызовет много положительных эмоций у тех, кто помнит времена расцвета психоделии. Ничуть не меньше вдохновляет и его содержимое. Pat Fulgoni Blues Experience – это чертовски привлекательная смесь электрического блюза с соул-блюзом, безукоризненно блюзовый вокал лидера: мощный голос, точное интонирование, неподдельная эмоциональность. При этом любопытно, что блюз – не единственная сфера приложения талантов Пэта Фулгони, лидера этой группы.

Пэт Фулгони родился в Лондоне, но в 90-х годах отправился в Хаддерсфилд для учебы в местном политехническом институте (сейчас это университет). С тех пор Хаддерсфилд стал для него новым родным домом. Фулгони – мультиинструменталист, он играет на клавишных и на трубе, но главное его оружие это все-таки вокал. В Хаддерсфилде он основал группу Kava Kava, с которой записал несколько альбомов и гастролировал по Европе, США и Китаю. Он активно работает в стилистике drum and bass, выступал, в том числе на ряде фестивалей, с ведущими мастерами этого направления, как британскими, так и американскими и из континентальной Европы (Австрия, Бельгия) и собрал большую коллекцию положительных отзывов в прессе. Пэт – успешный продюсер, организатор фестивалей и иных музыкальных инициатив, время от времени он читает лекции в университете, является одним из главных организаторов музыкальной жизни в Хаддерсфилде и в Йоркшире в целом.

Блюзовый ансамбль Pat Fulgoni Blues Experience – его новый проект. Как говорит сам Пэт, «Печально, но блюз сегодня, как никогда, отзывается в сердцах людей из-за переживаемых всеми нами тяжелых времен и, похоже, в перспективе все станет только хуже». Возможно, это слишком пессимистичная оценка, но блюз от Пэта Фулгони действительно находит отклик у публики и не только в Англии. Pat Fulgoni Blues Experience с успехом гастролировал в Чехии, результатом чего стал дебютный альбом коллектива Dark Side of the Blues – Pat Fulgoni Live In Prague (2021), добравшийся в Великобритании до 2 места в соответствующем чарте. Группа исполняет как классику жанра, от Рэя Чарльза и Би Би Кинга и до Джона Ли Хукера и Стиви Рэй Воэна, так и собственные песни Фулгони, которые отличаются весьма нетривиальными текстами.

Pat Fulgoni Blues Experience – второй альбом коллектива. Его программу составили и каверы вроде Lady Day & John Coltrane, Everybody Wants To Go To Heaven или Midnight Train, и авторская музыка Фулгони, включая прекрасный финальный трек альбома Stickin The Knife In Blues, самую длинную (более восьми минут звучания) композицию альбома. Несколько песен Фулгони исполняет в сопровождении только клавиш, что придает исполнению особую атмосферу. Кстати, отдельно надо отметить и пианиста группы Сэма Болта (особенно в The Thrill Is Gone), и остальных музыкантов ансамбля, демонстрирующих отличное взаимопонимание со своим лидером.

Что еще можно сказать об этом релизе? Я не могу причислить себя к футбольным фанатам, но за английским футболом, самым интересным в мире, время от времени слежу. Знаю, что «Хаддерсфилд Таун» сейчас переживает не лучшие времена, играя только в третьем по значимости дивизионе. Но вот альбом Pat Fulgoni Blues Experience от одноименной команды музыканта из Хаддерсфилда Пэта Фулгони, - это, несомненно, Премьер-Лига британского блюза!

© & (p) 2024 Chocolate Fireguard Records

9 tks / 46 mins

(Pat Fulgoni – voc; Jacob Beckwith –g; Rory Wells –b; Sam Bolt – keyb; Zebedee Sylvester – dr; with Alex Eden – harm;)

Линк предоставил Pat Fulgoni

Леонид АУСКЕРН



стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
современный блюз


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