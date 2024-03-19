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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » AVA Trio - The Great Green

AVA Trio - The Great Green

19.03.2024
AVA Trio - The Great Green

Совсем недавно, в начале этого года, мы смаковали Futuro Ancestrale, дебютный альбом нового коллектива живущего в Нидерландах итальянского баритон-саксофониста и композитора Джузеппе Доронцо, записанный им в содружестве с Энди Муром и Фрэнком Росали. Уже тогда у меня закрадывалась мысль: а как же другой состав Доронцо, AVA Trio, два альбома которого ранее также рецензировал наш сайт? Неужели тот проект уже закрыт? И вот, не прошло и нескольких месяцев после выхода Futuro Ancestrale, как мои сомнения развеялись. Нидерландский лейбл Tora Records представляет новый, уже четвертый по счету альбом AVA Trio под названием The Great Green, записанный в своем неизменном составе, с турецким басистом Эсатом Экинчиоглу и швейцарским перкуссионистом Пино Базиле.

Вновь, как и в альбоме Ash (2023), AVA Trio в своем новом концептуальном альбоме-сюите в четырех частях путешествует в античные времена. The Great Green – так называли древние греки Средиземное море. Не синее и не голубое оно у них, а именно зеленое. А еще вспомните, как именует море Гомер: винноцветное… Почему такие странные названия? Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, существуют самые разные теории на сей счет, включая предположение об ином характере цветного зрения у древних. AVA Trio присоединяется к этой дискуссии. Герой их сюиты, безымянный рыбак, путешествует по морю, пытаясь разгадать его цвет. Сначала (стартовая композиция Didima) он посещает знаменитый храм Аполлона в Дидиме, античном городе в Малой Азии (сейчас там находится современный турецкий город Дидим, а сохранившиеся остатки храма принадлежат к наиболее крупным из уцелевших памятников античности). Потом, счастливо избежав ловушек Лабиринта (пьеса Maze), морские волны уносят героя к берегам странного острова (композиция Timanfaya), проклятого места с отвратительным гнилостным запахом, но все кончается хорошо (финальная пьеса Tsamikos), и море делится с рыбаком всеми оттенками своего сияющего великолепия.

Такова сюжетная фабула сюиты. Что же касается музыки, то здесь AVA Trio верно своему фирменному звучанию: редкому и очень симпатичному сочетанию авангардного джаза с ориентальной этникой. Доронцо, автор всей музыки альбома, блестяще солирует на своем коронном баритон-саксофоне, да вдобавок играет еще и на най-анбане, традиционной волынке из Южного Ирана и на двойной флейте лонгар родом из Албании. Веско и виртуозно поддерживают гибкие ритмические структуры пьес Экинчиоглу и Базиле. Музыканты AVA Trio сами нашли определение для стилистики своей музыки. Они называют ее «средиземноморским авангардом». Что ж, по-моему, очень точно!

© & (p) 2024 Tora Records

4 tks / 40 mins

(Giuseppe Doronzo - bars, ney anbān, longar double fl; Esat Ekincioglu – b; Pino Basile - frame dr, tamburello, perc;)

Линк предоставил Giuseppe Doronzo

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия, Нидерланды, Турция, Швейцария
музыкальный стиль
авангард, ориентальная музыка, этно-джаз


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