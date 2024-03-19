AVA Trio - The Great Green

Совсем недавно, в начале этого года, мы смаковали Futuro Ancestrale, дебютный альбом нового коллектива живущего в Нидерландах итальянского баритон-саксофониста и композитора Джузеппе Доронцо, записанный им в содружестве с Энди Муром и Фрэнком Росали. Уже тогда у меня закрадывалась мысль: а как же другой состав Доронцо, AVA Trio, два альбома которого ранее также рецензировал наш сайт? Неужели тот проект уже закрыт? И вот, не прошло и нескольких месяцев после выхода Futuro Ancestrale, как мои сомнения развеялись. Нидерландский лейбл Tora Records представляет новый, уже четвертый по счету альбом AVA Trio под названием The Great Green, записанный в своем неизменном составе, с турецким басистом Эсатом Экинчиоглу и швейцарским перкуссионистом Пино Базиле.
Вновь, как и в альбоме Ash (2023), AVA Trio в своем новом концептуальном альбоме-сюите в четырех частях путешествует в античные времена. The Great Green – так называли древние греки Средиземное море. Не синее и не голубое оно у них, а именно зеленое. А еще вспомните, как именует море Гомер: винноцветное… Почему такие странные названия? Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, существуют самые разные теории на сей счет, включая предположение об ином характере цветного зрения у древних. AVA Trio присоединяется к этой дискуссии. Герой их сюиты, безымянный рыбак, путешествует по морю, пытаясь разгадать его цвет. Сначала (стартовая композиция Didima) он посещает знаменитый храм Аполлона в Дидиме, античном городе в Малой Азии (сейчас там находится современный турецкий город Дидим, а сохранившиеся остатки храма принадлежат к наиболее крупным из уцелевших памятников античности). Потом, счастливо избежав ловушек Лабиринта (пьеса Maze), морские волны уносят героя к берегам странного острова (композиция Timanfaya), проклятого места с отвратительным гнилостным запахом, но все кончается хорошо (финальная пьеса Tsamikos), и море делится с рыбаком всеми оттенками своего сияющего великолепия.
Такова сюжетная фабула сюиты. Что же касается музыки, то здесь AVA Trio верно своему фирменному звучанию: редкому и очень симпатичному сочетанию авангардного джаза с ориентальной этникой. Доронцо, автор всей музыки альбома, блестяще солирует на своем коронном баритон-саксофоне, да вдобавок играет еще и на най-анбане, традиционной волынке из Южного Ирана и на двойной флейте лонгар родом из Албании. Веско и виртуозно поддерживают гибкие ритмические структуры пьес Экинчиоглу и Базиле. Музыканты AVA Trio сами нашли определение для стилистики своей музыки. Они называют ее «средиземноморским авангардом». Что ж, по-моему, очень точно!
Очередная экскурсия в джазовый мир Чикаго, где на сей раз нам предстоит познакомиться с барабанщиком и композитором Кабиром Далавари, благодаря второму в его карьере альбому в качестве лидера Last Call. Далавари, чье имя выдает южноазиатские корни ...
Вроде бы немало работ американского гитариста и изобретателя новых типов гитар Кевина Кастнинга довелось слышать и писать о них, включая и его дуэт 2021 года с иранским кларнетистом Сохейлем Пейгхамбари The First Realm , но альбом The Second Realm ...
Если для русских Пушкин – «это наше все», то для португальцев «наше все» - это Луишде Камо́энс (в португальском произношении - Луи́ж Важ де Камо́йнш, но будем придерживаться устоявшейся транскрипции), выдающийся поэт XVI века, главный гений ...
Сегодня у нас в гостях джаз из Филадельфии. Альбом Leave The Gate Open выпущен местным лейблом Imani Records, принадлежащем местному пианисту и продюсеру Оррину Эвансу, а создатель его, пианист, композитор и педагог с латино-ирландским именем Люк ...
У иранской культуры непростые отношения с режимом аятолл. Это касается и киноискусства, и литературы и, конечно, музыки. Строгая регламентация всего, от внешнего вида до непосредственно творчества, в особенности жестко бьет по женщинам. Сразу же ...
Впервые я услышал японскую пианистку Мамико Ватанабе десять лет назад в альбоме саксофониста Би Джей Дженсена Ronin, The Masterless Samurai (2014), потом, совсем недавно был альбом Санти Дебриано Ashanti (2022). В обоих случаях ее игра запомнилась и ...
Вот и состоялась новая встреча с интереснейшей итальянской фолк-певицей из Апулии Марией Мазоттой. В отличие от уже знакомого нашим читателям альбома Amoreamaro (2020), новый альбом Onde она записала в формате трио. Партнерами Марии стали земляки (в ...
2024-й год MoonJune Records открывает новым альбом живущего и работающего в Англии американского гитариста Марка Уингфилда. Записан он был в хорошо известной поклонникам лейбла каталонской студии La Casa Murada не менее известным звукоинженером ...
Сезария Эвора! Рискну утверждать, что тысячи людей во всем мире узнали про существование государства под названием Кабо-Верде, только благодаря этой замечательной певице. Эвора стала не только послом культуры своей островной страны у берегов Африки, ...
В 2024 году исполняется сто лет со дня рождения одного из самых выдающихся тромбонистов в истории джаза – Джей Джей Джонсона (1924-2001). Ник Финцер, яркий современный тромбонист и владелец лейбла Outside in Music, решил почтить эту памятную дату ...
Басист и композитор из Нью-Йорка Никос Хаджицакос подчеркнул преемственность в своем творчестве, назвав свой новый, второй по счету, альбом так же, как и первый, добавив к названию только порядковый номер: Tiny Big Band 2. Наш сайт публиковал обзор ...
2024-й год. 2 марта в Санкт-Петербурге, а на следующий день в Москве питерский ансамбль «Отава Ё» проводит презентацию своего нового альбома. Специализирующийся на этнической музыке со всего мира британский лейбл ARC Music выпускает альбом Loud and ...