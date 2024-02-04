Peter Jonatan and Metropole Orkest - Psalms Symphony
04.02.2024
Если оставить в стороне вечно бурлящий мир поп-музыки, то этот проект, возможно, станет самым значительным событием начавшегося совсем недавно 2024 года. 19 января состоялся релиз альбома Psalms Symphony, созданного Питером Джонатаном в содружестве с Metropole Orkest. Немного о создателях этого проекта. Питер Джонатан – пианист и композитор из Джакарты, Индонезия. На родине он учился в Yamaha Music School Indonesia, а затем продолжил образование в двух знаменитых американских учебных заведениях из Бостона - Berklee College of Music и New England Conservatory. Сегодня он, кстати, преподает в обоих престижных центрах обучения. В музыке для Питера не существует жестких рамок: его интересует все – от джаза до музыки для видеоигр. Он широко известен как пианист, но еще больше – как композитор и аранжировщик. Возможно, Psalms Symphony – его самая значительная на сегодняшний день работа в этом качестве. Для ее реализации он нашел, пожалуй, самого лучшего партнера из всех возможных - Metropole Orkest. Это уникальный коллектив из Нидерландов, отсчитывающий свою историю еще с 1945 года и сочетающий свойства биг-бэнда и симфонического оркестра. Metropole Orkest, оркестр внушительного состава, играет самую разнообразную музыку – академическую, поп, джаз, рок. С ним, в частности, работали такие звезды джаза, как Элла Фитцджеральд, Диззи Гиллеспи, Эл Джарро, Маркус Миллер и рок-звезды Боно и Элвис Костелло. Metropole Orkest всегда руководили выдающиеся дирижеры, особых успехов он добился под руководством Винса Мендосы, четырехкратного лауреата Грэмми. Ныне дирижерская палочка в руках финского дирижера Юкки Лисаккилы.
И Джонатан подобрал для Metropole Orkest задачу по плечу: сложную, эффектную и…очень дерзкую. Питер замахнулся на библейскую Книгу Псалмов (в еврейском оригинале она называется «Тегилим», по-русски – «Псалтирь»). Тщательно и придирчиво отбирал он из полутора сотен псалмов самые экспрессивные и обладающие музыкальным потенциалом. В итоге остановился на четырех (привожу их название в английском варианте): God, the Magnificent King (Псалом 29), God, the Merciful (Псалом 136), God, the Protector (Псалом 121) и God, the Savior and Holy Judge (Псалом 96). Вместе и именно в такой последовательности они и составили «Симфонию Псалмов», структурно построенную по законам академической музыки с вводной и заключительной темой, адажио и скерцо. Впрочем, академическая музыка для Джонатана – важный, но далеко не единственный компонент симфонии. Он говорит об этом так: «Каждая часть живописует ту или иную сторону Бога, на которую делает упор псалмопевец. Есть единый повторяющийся мотив, музыкальная характеристика Бога, в разных вариациях появляющаяся во всех четырех частях. Стилистически симфония сочетает в себе классику и джаз с влиянием разных жанров, таких как госпел, музыка из фильмов и видеоигр. Все эти музыкальные стили сформировали меня как композитора».
Джазовая сторона симфонии выражена очень заметно благодаря мини-составу внутри состава большого: трио из пианиста Джаспера Софферса, басиста Арама Керсбергена и ударника Мартина Винка. Они внесли в исполнение симфонии и свинг, и импровизацию, для которой в общей оркестровке Джонатан предусмотрел часть звукового пространства. Ну и, конечно, особое впечатление оставила финальная часть God, the Savior and Holy Judge, где к Metropole Orkest подключился еще один большой состав: Groot Omroepkoor, то есть Хор нидерландского радио под управлением британского хорового дирижера Бенджамина Гудсона. С его участием финал симфонии обрел и потрясающую мощь, и несомненную эпичность. Конечно, этот альбом – не для прослушивания в автомобиле. Его надо слушать очень внимательно и, возможно, не один раз: уверен, вы всегда будете открывать в нем что-то новое.
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