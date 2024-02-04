Peter Jonatan and Metropole Orkest - Psalms Symphony

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
видео
Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Peter Jonatan and Metropole Orkest - Psalms Symphony

Peter Jonatan and Metropole Orkest - Psalms Symphony

04.02.2024
Peter Jonatan and Metropole Orkest - Psalms Symphony

Если оставить в стороне вечно бурлящий мир поп-музыки, то этот проект, возможно, станет самым значительным событием начавшегося совсем недавно 2024 года. 19 января состоялся релиз альбома Psalms Symphony, созданного Питером Джонатаном в содружестве с Metropole Orkest. Немного о создателях этого проекта. Питер Джонатан – пианист и композитор из Джакарты, Индонезия. На родине он учился в Yamaha Music School Indonesia, а затем продолжил образование в двух знаменитых американских учебных заведениях из Бостона - Berklee College of Music и New England Conservatory. Сегодня он, кстати, преподает в обоих престижных центрах обучения. В музыке для Питера не существует жестких рамок: его интересует все – от джаза до музыки для видеоигр. Он широко известен как пианист, но еще больше – как композитор и аранжировщик. Возможно, Psalms Symphony – его самая значительная на сегодняшний день работа в этом качестве. Для ее реализации он нашел, пожалуй, самого лучшего партнера из всех возможных - Metropole Orkest. Это уникальный коллектив из Нидерландов, отсчитывающий свою историю еще с 1945 года и сочетающий свойства биг-бэнда и симфонического оркестра. Metropole Orkest, оркестр внушительного состава, играет самую разнообразную музыку – академическую, поп, джаз, рок. С ним, в частности, работали такие звезды джаза, как Элла Фитцджеральд, Диззи Гиллеспи, Эл Джарро, Маркус Миллер и рок-звезды Боно и Элвис Костелло. Metropole Orkest всегда руководили выдающиеся дирижеры, особых успехов он добился под руководством Винса Мендосы, четырехкратного лауреата Грэмми. Ныне дирижерская палочка в руках финского дирижера Юкки Лисаккилы.

И Джонатан подобрал для Metropole Orkest задачу по плечу: сложную, эффектную и…очень дерзкую. Питер замахнулся на библейскую Книгу Псалмов (в еврейском оригинале она называется «Тегилим», по-русски – «Псалтирь»). Тщательно и придирчиво отбирал он из полутора сотен псалмов самые экспрессивные и обладающие музыкальным потенциалом. В итоге остановился на четырех (привожу их название в английском варианте): God, the Magnificent King (Псалом 29), God, the Merciful (Псалом 136), God, the Protector (Псалом 121) и God, the Savior and Holy Judge (Псалом 96). Вместе и именно в такой последовательности они и составили «Симфонию Псалмов», структурно построенную по законам академической музыки с вводной и заключительной темой, адажио и скерцо. Впрочем, академическая музыка для Джонатана – важный, но далеко не единственный компонент симфонии. Он говорит об этом так: «Каждая часть живописует ту или иную сторону Бога, на которую делает упор псалмопевец. Есть единый повторяющийся мотив, музыкальная характеристика Бога, в разных вариациях появляющаяся во всех четырех частях. Стилистически симфония сочетает в себе классику и джаз с влиянием разных жанров, таких как госпел, музыка из фильмов и видеоигр. Все эти музыкальные стили сформировали меня как композитора».

Джазовая сторона симфонии выражена очень заметно благодаря мини-составу внутри состава большого: трио из пианиста Джаспера Софферса, басиста Арама Керсбергена и ударника Мартина Винка. Они внесли в исполнение симфонии и свинг, и импровизацию, для которой в общей оркестровке Джонатан предусмотрел часть звукового пространства. Ну и, конечно, особое впечатление оставила финальная часть God, the Savior and Holy Judge, где к Metropole Orkest подключился еще один большой состав: Groot Omroepkoor, то есть Хор нидерландского радио под управлением британского хорового дирижера Бенджамина Гудсона. С его участием финал симфонии обрел и потрясающую мощь, и несомненную эпичность. Конечно, этот альбом – не для прослушивания в автомобиле. Его надо слушать очень внимательно и, возможно, не один раз: уверен, вы всегда будете открывать в нем что-то новое.

© & (p) 2024 Peter Jonatan Music

4 tks / 42 mins

(Peter Jonatan – comp, arr;; Metropole Orkest, cond - Jukka Iisakkila; Groot Omroepkoor, cond - Benjamin Goodson;)

Линк предоставил Chris DiGirolamo, Two for the Show Media

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Индонезия, Нидерланды, США, Финляндия
музыкальный стиль
академическая музыка, кроссовер


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2024 г.

Benjamín Vergara & Amanda Irarrázabal - Último Sosiego
  • стиль: джаз
Вот и первая ласточка нового 2024 года! Альбом Ú ltimo Sosiego (что-то типа «Последний мир» в переводе с испанского) увидит свет в самом начале января будущего года на авангардном лейбле из Бруклина 577 Records. Его создатели – чилийский дуэт ...
подробнее
13.12.2023
Ches Smith - Laugh Ash
  • стиль: джаз
Барабанщик, перкуссионист и композитор Чес Смит родился в Калифорнии, но вся его музыкальная карьера связана с Нью-Йорком. Чес изначально проявил себя, как приверженец авангардного джаза. Среди его партнеров можно найти имена Марка Рибо, Джона ...
подробнее
21.01.2024
Gao Hong & Ignacio Lusardi Monteverde - Alondra
  • стиль: этно
Гао Хонг, видимо, самый известный в мире и самый лучший мастер игры на традиционном китайском струнном инструменте пипа, специфичной 4-хструнной лютне. Наши читатели неоднократно могли встречаться на сайте с рецензиями ее самых разных альбомов. Гао ...
подробнее
20.01.2024
Ism - Maua
  • стиль: джаз
21 мая 2022 года, небольшой берлинский клуб Au Topsi Pohl . Накануне сюда доставили роскошный концертный рояль B ö sendorfer , сразу занявший чуть ли не половину маленькой сцены. К выступлению трио, состоящего из трех очень известных европейских ...
подробнее
05.01.2024
Jason Carter - Seeking The Divine
  • стиль: джаз
Британский музыкант Джейсон Картер – очень неординарная личность. Картер – вечный странник, посетивший более ста стран мира, среди которых значатся Северная Корея, Афганистан и бывшие советские республики Средней Азии. Он выступал с симфоническими ...
подробнее
24.12.2023
Kabir Dalawari - Last Call
  • стиль: джаз
Очередная экскурсия в джазовый мир Чикаго, где на сей раз нам предстоит познакомиться с барабанщиком и композитором Кабиром Далавари, благодаря второму в его карьере альбому в качестве лидера Last Call. Далавари, чье имя выдает южноазиатские корни ...
подробнее
03.02.2024
Kevin Kastning / Soheil Peyghambari - The Second Realm
  • стиль: джаз
Вроде бы немало работ американского гитариста и изобретателя новых типов гитар Кевина Кастнинга довелось слышать и писать о них, включая и его дуэт 2021 года с иранским кларнетистом Сохейлем Пейгхамбари The First Realm , но альбом The Second Realm ...
подробнее
30.01.2024
Lina - Fado Camões
  • стиль: этно
Если для русских Пушкин – «это наше все», то для португальцев «наше все» - это Луишде Камо́энс (в португальском произношении - Луи́ж Важ де Камо́йнш, но будем придерживаться устоявшейся транскрипции), выдающийся поэт XVI века, главный гений ...
подробнее
10.01.2024
Mamiko Watanabe - Being Guided by the Light
  • стиль: джаз
Впервые я услышал японскую пианистку Мамико Ватанабе десять лет назад в альбоме саксофониста Би Джей Дженсена Ronin, The Masterless Samurai (2014), потом, совсем недавно был альбом Санти Дебриано Ashanti (2022). В обоих случаях ее игра запомнилась и ...
подробнее
02.02.2024
Mark Wingfield - The Gathering
  • стиль: джаз
2024-й год MoonJune Records открывает новым альбом живущего и работающего в Англии американского гитариста Марка Уингфилда. Записан он был в хорошо известной поклонникам лейбла каталонской студии La Casa Murada не менее известным звукоинженером ...
подробнее
24.01.2024
Nikos Chatzitsakos - Tiny Big Band 2
  • стиль: джаз
Басист и композитор из Нью-Йорка Никос Хаджицакос подчеркнул преемственность в своем творчестве, назвав свой новый, второй по счету, альбом так же, как и первый, добавив к названию только порядковый номер: Tiny Big Band 2. Наш сайт публиковал обзор ...
подробнее
23.12.2023
Peter Hand - Blue Topaz
  • стиль: джаз
Творческий путь нью-йоркского гитариста Питера Хэнда начинался с блюза. В колледже его кумирами были Би Би Кинг, Элберт Кинг, Отис Раш, Бадди Гай, Майк Блумфилд. Но постепенно вкусы Питера менялись. Он увлекся джазом и верен этой музыке по сей день. ...
подробнее
12.01.2024
© 2012-2024 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com