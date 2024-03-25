Roddy Ellias - Moon Over Lake

С канадским гитаристом из Оттавы Родди Элиасом мы уже знакомили наших читателей в 2021 году. Тогда это был обзор альбома Not This Room, а Родди в этом проекте выступал, как композитор, гитарист и лидер специально под проект созданной группы Free Spirit Ensemble. Коротко в том обзоре говорилось и о творческой биографии Элиаса. Чтобы не повторяться, дополню тот текст лишь упоминанием, что среди партнеров Родди были такие гиганты джаза, как Ли Кониц, Том Харрелл и Дэвид Либмэн, а его собственные работы неоднократно находили теплый отклик и у джазовой прессы, например, в DownBeat или All About Jazz, и у публики, прежде всего в родной Канаде.
Думаю, примут любители и знатоки джаза и новую работу Элиаса, существенно отличающуюся от Not This Room. Самое очевидное отличие – это формат. Moon Over Lake – сольный альбом Элиаса, где он играет собственные композиции на акустической гитаре. Второе отличие – это настроение, та аура, которую создает музыка Родди. Если Not This Room, Создававшийся под свежими впечатлениями от пандемии, как мне уже доводилось писать, был достаточно минорным, то Moon Over Lake – совсем иной. Главный герой этого проекта – природа и взаимосвязь всего сущего в природе. Это очень тонкий, трепетный и, я бы сказал, поэтичный альбом. Гитара Элиаса находит здесь повод и для радости, и для грусти, и для философской умиротворенности. Титульная Moon Over Lake («Луна над озером»), Butterfly Dreams («Мечты бабочки»), Rainbow Dance («Танец радуги»), Summer's End («Конец лета») – каждая из этих небольших по объему, но богатых по содержанию пьес – словно японские стихи хокку полны очарования природой и радости общения с ней. Я ничего не говорю о гитарной технике Элиаса – его высокое мастерство инструменталиста становится очевидным с первых же тактов стартовой композиции Prelude, и для знатоков и поклонников гитарного звука слушать его игру – высокое наслаждение само по себе. Moon Over Lake – музыка, которая поможет вам на какое-то время забыть о делах и проблемах и унесет в мир, который существует рядом с нами, но мы в погоне за успехом просто его не замечаем…
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