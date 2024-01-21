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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Ches Smith - Laugh Ash

Ches Smith - Laugh Ash

21.01.2024

Ches Smith - Laugh Ash

Барабанщик, перкуссионист и композитор Чес Смит родился в Калифорнии, но вся его музыкальная карьера связана с Нью-Йорком. Чес изначально проявил себя, как приверженец авангардного джаза. Среди его партнеров можно найти имена Марка Рибо, Джона Зорна, Джона Чикаи, Терри Райли, Криса Дэвиса, Дэйва Холланда, Мэри Хальворсон, Билла Фризелла. The New York Times назвала его «одним из самых изощренных барабанщиков на экспериментальной сцене». Добавим, что не менее изощренным является и его композиторское мышление. Личная карьера Смита круто пошла в гору уже в этом десятилетие. Много лестных отзывов снискали его альбомы Path of Seven Colors (2021), записанный возглавляемым Смитом ансамблем We All Break, где затейливые эксперименты сочетались с гаитянской музыкой вуду, и Interpret It Well (2022), в котором вместе с трио Смита (пианист Крэйг Тэборн и скрипач Мэт Мэнери) играл знаменитый гитарист Билл Фризелл.

Станет ли продолжением этих успехов его новый альбом Laugh Ash, который издает в начале февраля независимый и некоммерческий лейбл пианиста Криса Дэвиса Pyroclastic Records (он существует с 2016 года)? Для записи девяти треков этого альбома Чес Смит собрал ансамбль из десяти человек, напоминающий небольшой оркестр. Тут есть солидная группа духовых, в которой выделяется известный тенор-саксофонист Джеймс Брэндон Льюис, струнная группа во главе с корейско-американской скрипачкой Дженнифер Чой, очень оригинальная вокалистка Шара Лунон и не менее оригинальный басист и клавишник пакистанского происхождения Шахзад Исмаили.

И что же сотворил Чес Смит с такой командой. Отдельные композиции альбома по форме напоминают академические сочинения. Но этот внешний академизм Чес наполняет совершенно разнородными элементами – от минимализма до хип-хопа, от авангардного рока до фанка, от фри-джаза до все той же гаитянской музыки вуду – и все это под изощренную полиритмию. Как говорит он сам, «мой первый инструмент — барабаны, и это всегда сильно влияет на то, как я слышу музыку. Пока я писал музыку, у меня постоянно возникало ощущение, что прежде всего ее нужно ритмизировать». Результат впечатляет. Смит умело манипулирует секциями своего бэнда, добиваясь необходимого ему эффекта. И такие композиции альбома, как Minimalism, Sweatered Webs (Hey Mom) или финальная Exit Shivers он наверняка может записать себе в актив. Насколько же успешным окажется альбом в целом, покажет время.

© & (p) 2024 Pyroclastic Records

9 tks / 51 mins

(Shara Lunon – voice, vocal processing; Anna Webber – fl; Oscar Noriega – cl; James Brandon Lewis – ts; Nate Wooley – tp; Jennifer Choi – vi; Kyle Armbrust – viola; Michael Nicolas – cello; Shahzad Ismaily – b, keyb; Ches Smith - electronics, programming, vibes, dr, tubular bells, glockenspiel, timpani, tam tam, metal perc;)

Линк предоставлен Ann Braithwaite

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Корея, Пакистан, США
музыкальный стиль
авангард, современный джаз


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