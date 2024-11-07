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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » illo.trio - illo.trio

illo.trio - illo.trio

07.11.2024
illo.trio - illo.trio

1 ноября этого года московская группа illo.trio представила свой дебютный альбом. У него нет специального названия, на обложке – только название коллектива. Возможно, в этом есть определенная символика: музыканты подчеркивают отсутствие в этом проекте какой-то специальной концепции, это, скорее, визитная карточка группы, творческий отчет клавишника Николая Хоменко, басиста Алексея Баусина и ударника Виктора Кулиша о работе, проделанной ими с 2021 года, когда парни решили играть вместе в качестве illo.trio.

Результат впечатляет и … озадачивает. От пьесы к пьесе своего дебютника illo.trio меняет лик, как мифологический Протей. Если стартовая Menomena лиричностью напоминает эмбиент, то внутренний драматизм и мощная энергетика таких треков, как Outgoing или Kwna начисто отметает подобную версию, Entropy полна электронных эффектов, а Finwhale торжественным строем композиции похож на прог-роковый эпик. Сами музыканты определяют музыку illo.trio в пресс-релизе, как «кинематографичный пост-джаз». С кинематографичностью, пожалуй, можно согласиться: образность некоторых композиций настолько яркая, что вполне подошла бы под саундтрек какого-то клипа или даже более крупной экранной формы. Но что такое «пост-джаз»?

Прочесывая Сеть в поисках информации о группе, натолкнулся на такое забавное определение: «московское трио в классическом джазовом составе - клавишные, контрабас, ударные - играющее не джазовую музыку». Ну, конечно, на джаз Армстронга или Бенни Гудмена это непохоже, на джаз Паркера и Гиллеспи – тоже. Но не стоит уподобляться ригористам, отвергавшим все новое на каждом этапе развития джаза, пробежавшего за один век очень большой путь. По мне, музыка illo.trio – это один из вариантов современного джаза, в котором, правда, как мне показалось, немного общего и со «звуком ЕСМ», о котором тоже идет речь в пресс-релизе. Не зря трио с успехом выступает в самых престижных джазовых клубах Москвы, «Эссе» и Клубе Алексея Козлова, не зря оно играло на Московском джазовом фестивале и на фестивале в Хакасии. Это все же джаз! Ну, а если кого-то это определение раздражает (как видите, организаторы фестивалей и владельцы клубов к таковым не относятся), могу предложить свое: просто СИМ – «современная инструментальная музыка». Дело ведь не в определении стилистики. Важнее, что на российской сцене появился новый интересный коллектив со своим лицом и своими идеями. Впрочем, это ведь только дебютный альбом, проследим, какие идеи будет продвигать illo.trio в дальнейшем. А пока – с удачным дебютом, парни!

https://vk.com/illo.trio?w=wall-198060933_296

© & (p) 2024

10 tks / 43 mins

(Николай Хоменко – клавиши; Алексей Баусин – контрабас; Виктор Кулиш – барабаны;)

Линк предоставлен illo.trio

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
современный джаз


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