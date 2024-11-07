illo.trio - illo.trio

1 ноября этого года московская группа illo.trio представила свой дебютный альбом. У него нет специального названия, на обложке – только название коллектива. Возможно, в этом есть определенная символика: музыканты подчеркивают отсутствие в этом проекте какой-то специальной концепции, это, скорее, визитная карточка группы, творческий отчет клавишника Николая Хоменко, басиста Алексея Баусина и ударника Виктора Кулиша о работе, проделанной ими с 2021 года, когда парни решили играть вместе в качестве illo.trio.
Результат впечатляет и … озадачивает. От пьесы к пьесе своего дебютника illo.trio меняет лик, как мифологический Протей. Если стартовая Menomena лиричностью напоминает эмбиент, то внутренний драматизм и мощная энергетика таких треков, как Outgoing или Kwna начисто отметает подобную версию, Entropy полна электронных эффектов, а Finwhale торжественным строем композиции похож на прог-роковый эпик. Сами музыканты определяют музыку illo.trio в пресс-релизе, как «кинематографичный пост-джаз». С кинематографичностью, пожалуй, можно согласиться: образность некоторых композиций настолько яркая, что вполне подошла бы под саундтрек какого-то клипа или даже более крупной экранной формы. Но что такое «пост-джаз»?
Прочесывая Сеть в поисках информации о группе, натолкнулся на такое забавное определение: «московское трио в классическом джазовом составе - клавишные, контрабас, ударные - играющее не джазовую музыку». Ну, конечно, на джаз Армстронга или Бенни Гудмена это непохоже, на джаз Паркера и Гиллеспи – тоже. Но не стоит уподобляться ригористам, отвергавшим все новое на каждом этапе развития джаза, пробежавшего за один век очень большой путь. По мне, музыка illo.trio – это один из вариантов современного джаза, в котором, правда, как мне показалось, немного общего и со «звуком ЕСМ», о котором тоже идет речь в пресс-релизе. Не зря трио с успехом выступает в самых престижных джазовых клубах Москвы, «Эссе» и Клубе Алексея Козлова, не зря оно играло на Московском джазовом фестивале и на фестивале в Хакасии. Это все же джаз! Ну, а если кого-то это определение раздражает (как видите, организаторы фестивалей и владельцы клубов к таковым не относятся), могу предложить свое: просто СИМ – «современная инструментальная музыка». Дело ведь не в определении стилистики. Важнее, что на российской сцене появился новый интересный коллектив со своим лицом и своими идеями. Впрочем, это ведь только дебютный альбом, проследим, какие идеи будет продвигать illo.trio в дальнейшем. А пока – с удачным дебютом, парни!
Канадский басист и композитор Дэн Фортин родился в Питерборо, а живет и работает ныне в Хэмилтоне (оба города – в провинции Онтарио). Это опытный и успешный музыкант. В составе трио MYRIAD3 он участвовал в записи пяти альбомов с 2012 по 2018 годы, ...
На тубе играли еще во времена архаичного джаза, но на первых ролях этот инструмент никогда не был, а с развитием таких направлений, как свинг, а затем боп, и вовсе ушел в тень: духовой бас уступил место басу струнному, контрабасу. Туба появлялась ...
В принципе можно понять, почему канадский пианист Дэниэл Янки назвал свою группу Winter Trio . Янки живет и работает в городе Уайтхорс, столице территории Юкон – месте суровом и малолюдном, где зима действительно царит над всеми остальными временами ...
Большая часть карьеры баритон-саксофониста Дэйва Шумахера связана с работой в больших составах. В 80-х годах он много гастролировал с оркестрои Лайонела Хэмптона, почти двадцать лет работал с оркестрои Харри Корника-младшего, в 90-к выступал в бэнде ...
Новый альбом такого мастера, как Дэвид Мюррей, всегда интересен. Обладатель многих наград и очень уважаемый в джазе музыкант, Мюррей всегда шел своим путем, подчас парадоксальным. В юности сильное влияние на молодого саксофониста оказали ...
Неожиданная и приятная новость! Я уже успел позабыть про петербургский коллектив Dead Frank, и был немало удивлен, когда через поисковик сайта обнаружил обзоры целых десяти альбомов этой группы! Первый из них относится к 2015 году, а последний – к ...
Ну, вот и подоспели свежие новости от Мэттью Голомбиски, а это почти всегда означает – новинки аргентинского джаза в каталоге ears&eyes Records. Впрочем, на сей раз не обошлось и без другой латиноамериканской страны – Колумбии. Дело в том, что лидер ...
Пожалуй, Disaster Pony – один из самых оригинальных канадских коллективов, которые представляет нам Эрнесто Сервини. Инициатором его создания был саксофонист и композитор из Торонто Гордон Хайленд, лидер группы Living Fossil, долгое время работавший ...
Если верить Википедии, то, согласно переписи 2022 года, в Шотландии 136161 человек говорит на гэльском языке. Почти исключительно ареал носителей этого языка из группы кельтских – Горная Шотландия и Гебридские острова. Сегодня язык этот относится в ...
После сентиментально-идиллических «эльфийских» обложек предыдущих альбомов ветерана нью-йоркской даунтаун-мюзик, виолончелиста Эрика Фридлендера, и название, и обложка его новой работы Dirty Boxing выглядят неожиданно супер-брутальными. Сам Эрик, ...
Не в первый раз Эрнесто Сервини появляется на наших страницах не только, как человек, регулярно представляющий читателям jazzquad . ru новинки канадского джаза, но и как действующий исполнитель, композитор и бэнд-лидер, что неудивительно, так как он ...
Не первый раз встречаясь с работами британской певицы и композитора Эсбе, уже знаешь, что она порой любит устраивать своим слушателям путешествия в пространстве и во времени. Так было с альбомом 2020 года Saqqara, отправлявшим нас в древний Египет, ...