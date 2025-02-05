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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Natural Artefacts - Signs and Symbols

Natural Artefacts - Signs and Symbols

05.02.2025
Natural Artefacts - Signs and Symbols

На этот раз, благодаря линку от Сюзанны Линдеборг, джазовые дороги ведут нас в Швецию. Имя этой пианистки, композитора и бэнд-лидера, хорошо известного на родине и в Европе мастера свободной импровизационной музыки, должно быть памятно нашим читателям. В разное время мы публиковали обзоры альбомов ее групп Mwendo Dawa и Sudden Meeting, дуэтов с саксофонистом Уве Йоханссоном. Ныне мы получили возможность познакомиться с еще одним ее ансамблем: Natural Artefacts.

Этот коллектив существует с 2000 года. Первоначально это было трио с Линдеборг, Йоханссоном и клавишником-синтезаторщиком Пером Андерсом Нильссоном. После смерти Йоханссона в 2015 году проект был заморожен, но три года спустя Линдеборг и Нильссон возродили его, пригласив в состав молодую эстонскую гитаристку Мерьё Кягу и ударника Антона Йонссона. В 2022 году Natural Artefacts расширились до квинтета с приходом саксофониста Томаса Едерлунда.

Именно в этом составе был записан альбом Signs and Symbols. Состоит он из одиннадцати треков. Программа альбома выстроена по определенному принципу: в нее вошли шесть больших композиций, сочиненных лидерами коллектива, Сюзанной Линдеборг и Пером Андерсом Нильсоном, а между ними размещены пять своеобразных «музыкальных автографов» каждого из участников Natural Artefacts – их сольные интерлюдии продолжительностью в одна-две минуты. Что касается основного контента, в котором лично я выделил бы титульную пьесу (она открывает альбом), Melodic Hope и Simple Message, то сами музыканты характеризуют свою стилистику следующим образом: «Исходным пунктом является интеграция акустических и электронных инструментов, в которой присутствует влияние разных жанров и традиций, таких, как свободная импровизация, авангард и экспериментальная музыка, электро-акустическая музыка, минимализм, а также электроника и эмбиент». Саунд Natural Artefacts я не назвал бы чрезмерно радикальным, «пуповина», связывающая его с джазовой традицией ни в одной из пьес не разорвана. Сегодня это, скорее, одна из разновидностей современного джаза, весьма креативная и привлекательная, что в потенциале работает на расширение круга слушателей Natural Artefacts.

© & (p) 2024 LJ Records

11 tks / 57 mns

(Susanna Lindeborg – p, electronics; Per Anders Nilsson - Octatrack, Nord A1, Taiga modular; Thomas Jäderlund - saxes; Merje Kägu – g; Anton Jonsson – dr, perc; )

Линк предоставила Susanna Lindeborg

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Швеция, Эстония
музыкальный стиль
современный джаз


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