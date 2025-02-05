Natural Artefacts - Signs and Symbols

На этот раз, благодаря линку от Сюзанны Линдеборг, джазовые дороги ведут нас в Швецию. Имя этой пианистки, композитора и бэнд-лидера, хорошо известного на родине и в Европе мастера свободной импровизационной музыки, должно быть памятно нашим читателям. В разное время мы публиковали обзоры альбомов ее групп Mwendo Dawa и Sudden Meeting, дуэтов с саксофонистом Уве Йоханссоном. Ныне мы получили возможность познакомиться с еще одним ее ансамблем: Natural Artefacts.
Этот коллектив существует с 2000 года. Первоначально это было трио с Линдеборг, Йоханссоном и клавишником-синтезаторщиком Пером Андерсом Нильссоном. После смерти Йоханссона в 2015 году проект был заморожен, но три года спустя Линдеборг и Нильссон возродили его, пригласив в состав молодую эстонскую гитаристку Мерьё Кягу и ударника Антона Йонссона. В 2022 году Natural Artefacts расширились до квинтета с приходом саксофониста Томаса Едерлунда.
Именно в этом составе был записан альбом Signs and Symbols. Состоит он из одиннадцати треков. Программа альбома выстроена по определенному принципу: в нее вошли шесть больших композиций, сочиненных лидерами коллектива, Сюзанной Линдеборг и Пером Андерсом Нильсоном, а между ними размещены пять своеобразных «музыкальных автографов» каждого из участников Natural Artefacts – их сольные интерлюдии продолжительностью в одна-две минуты. Что касается основного контента, в котором лично я выделил бы титульную пьесу (она открывает альбом), Melodic Hope и Simple Message, то сами музыканты характеризуют свою стилистику следующим образом: «Исходным пунктом является интеграция акустических и электронных инструментов, в которой присутствует влияние разных жанров и традиций, таких, как свободная импровизация, авангард и экспериментальная музыка, электро-акустическая музыка, минимализм, а также электроника и эмбиент». Саунд Natural Artefacts я не назвал бы чрезмерно радикальным, «пуповина», связывающая его с джазовой традицией ни в одной из пьес не разорвана. Сегодня это, скорее, одна из разновидностей современного джаза, весьма креативная и привлекательная, что в потенциале работает на расширение круга слушателей Natural Artefacts.
Новый альбом такого мастера, как Дэвид Мюррей, всегда интересен. Обладатель многих наград и очень уважаемый в джазе музыкант, Мюррей всегда шел своим путем, подчас парадоксальным. В юности сильное влияние на молодого саксофониста оказали ...
«Второе пришествие» Dead Frank оказалось весьма стремительным. Только в конце октября возрожденный после существенного перерыва петербургский коллектив (в формате дуэта основателя группы Данилы Плащева и Марии Качаловой) в союзе с москвичем Сергеем ...
Неожиданная и приятная новость! Я уже успел позабыть про петербургский коллектив Dead Frank, и был немало удивлен, когда через поисковик сайта обнаружил обзоры целых десяти альбомов этой группы! Первый из них относится к 2015 году, а последний – к ...
Ну, вот и подоспели свежие новости от Мэттью Голомбиски, а это почти всегда означает – новинки аргентинского джаза в каталоге ears&eyes Records. Впрочем, на сей раз не обошлось и без другой латиноамериканской страны – Колумбии. Дело в том, что лидер ...
Пожалуй, Disaster Pony – один из самых оригинальных канадских коллективов, которые представляет нам Эрнесто Сервини. Инициатором его создания был саксофонист и композитор из Торонто Гордон Хайленд, лидер группы Living Fossil, долгое время работавший ...
Если верить Википедии, то, согласно переписи 2022 года, в Шотландии 136161 человек говорит на гэльском языке. Почти исключительно ареал носителей этого языка из группы кельтских – Горная Шотландия и Гебридские острова. Сегодня язык этот относится в ...
После сентиментально-идиллических «эльфийских» обложек предыдущих альбомов ветерана нью-йоркской даунтаун-мюзик, виолончелиста Эрика Фридлендера, и название, и обложка его новой работы Dirty Boxing выглядят неожиданно супер-брутальными. Сам Эрик, ...
Не в первый раз Эрнесто Сервини появляется на наших страницах не только, как человек, регулярно представляющий читателям jazzquad . ru новинки канадского джаза, но и как действующий исполнитель, композитор и бэнд-лидер, что неудивительно, так как он ...
Не первый раз встречаясь с работами британской певицы и композитора Эсбе, уже знаешь, что она порой любит устраивать своим слушателям путешествия в пространстве и во времени. Так было с альбомом 2020 года Saqqara, отправлявшим нас в древний Египет, ...
После того, как Итан Айверсон, один из отцов-основателей широко известного в джазовых кругах The Bad Plus , «ушел из семьи» в 2017 году и подался на вольные хлеба, интенсивность его композиторской, исполнительской, а кстати, и журналистской ...
Третий альбом Евы Новоа на 577 Records и второй на нашем сайте. С этой каталонской пианисткой и композитором, с 2012 года живущей в США, мы знакомили наших читателей по альбому Novoa / Kamaguchi / Cleaver Trio - Vol. 1 (2023). В том тексте можно ...
Ансамбль Eyot образовался в сербской глубинке, в городе Ниш, в 2008 году. Это квартет, по составу которого трудно сказать, джазовый или роковый это коллектив. Кстати, и музыка Eyot (группа исполняет только собственные произведения) столь же ...