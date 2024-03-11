Håkon Skogstad - 8 Concepts Of Tango

Пианист и композитор Хокон Скогстад (р.1989) – совершенно особая фигура на норвежской музыкальной сцене. Хокон получил всестороннее классическое музыкальное образование. Он учился в Осло и в Нью-Йорке, получил степень доктора философии в сфере исследования искусства в родном Тронхейме. Скогстад выступал как пианист на сценах США, Аргентины, Германии, Австрии, Испании, Швеции, в качестве композитора он сочинил немало музыки на заказ, но главной его любовью, я бы сказал, любовью всей жизни, является танго, точнее танго нуэво, версия танго, разработанная и воплощенная знаменитым аргентинцем Астором Пьяццолой.
Танго сегодня играют во всем мире, в том числе и в такой северной стране, как Норвегия. Играют по-разному. Одни придают своим интерпретациям танго более популярный, более массовый характер, педалируя страсть, зрелищность, исполняя, так сказать, поп-версию танго. Другие строго следуют за Пьяццолой, соединяя в своих сочинениях, как и сам Астор, танго с джазом и академической музыкой, играя вариант более глубокий, но и более элитарный. Хокон Скогстад идет именно по этому пути. В период с 2008 по 2021 год он выпустил пять альбомов нуэво танго. Нынешний 8 Concepts Of Tango как бы завершает трилогию, начатую сольным проектом Two Hands to Tango (2018), где он уподобил фортепьяно бандонеону, и продолженную Visions of Tango (2021). В новой работе, вдохновленной Octeto Buenos Aires Астора Пьяццолы, Хокон предложил восемь своих новых композиций, восемь пьес, с разных точек зрения исследующих феномен танго нуэво, и исполненных ансамблем из восьми музыкантов: сам Скогстад за фортепьяно, два бандонеона, струнный квартет классического состава и контрабас (без каких-либо ударных).
Они действительно очень разные, эти восемь пьес. Caserón Porteño – это воспоминания об одноименном отеле в Буэнос-Айресе, где юный Хокон часто слушал танго, Tango contra Tango – контрапункт классики и ритмов милонги, Romance para Ocho это действительно романс в ритмах танго, а Battaglia и развивающая ее далее Lamento – причудливое сочетание танго и музыки времен ренессанса и барокко. Тонкая, очень эмоциональная, очень богатая в смысле звучания, настоящее пиршество звуков, музыка, где нуэво танго и академическая форма соединены неразрывно, изобретательно и просто очень красиво. Рекомендую всем поклонникам Пьяццолы и танго нуэво.
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