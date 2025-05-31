Vladimir Rezitsky - His Universe

Своим значимым местом на джазовой карте России старинный северный город Архангельск обязан двум своим землякам, двум Владимирам Петровичам. Но если Владимир Петрович Тарасов рано покинул Архангельск и перебрался в Вильнюс, где стал участником выдающегося импровизационного трио Ганелин-Тарасов-Чекасин, а ныне является всемирно известным патриархом литовского джаза, то Владимир Петрович Резицкий (1944-2001), с подачи Тарасова также пытавшийся закрепиться в Вильнюсе, навсегда вернулся на родину и именно здесь основал группу «Архангельск», с которой стал одной из главных фигур отечественного фри-джаза, щедро вводя в музыку и элементы северного фольклора, и новые формы, близкие не столько к американскому фри, сколько к европейскому новому джазу. Удивительно естественным кажется возникновение этого варианта свободной импровизации на земле, не знавшей ни монгольского нашествия, ни крепостного права. С «Архангельском» Резицкий много гастролировал по всему СССР ( мне посчастливилось видеть его на сцене минской филармонии), приобрел известность и за рубежом, альбомы группы выходили в Англии и Японии, но в середине 90-х «Архангельск» распался, Резицкий участвовал в новых проектах, но подкралась безвременная смерть: он ушел, не дожив до 57 лет… Если в узко джазовых кругах его имя всегда пользовалось большим уважением, то в более широком плане Владимир Петрович Резицкий, на мой взгляд, недополучил в полной мере абсолютно заслуженного им признания. Судите сами: в советские годы вышел только один альбом группы «Архангельск», в российские не выпускалось вообще ничего. 2024-й год, год 80-летия Резицкого знаменует в этом смысле определенный перелом. В Архангельске местные энтузиасты выпустили большую книгу-альбом памяти В.П.Резицкого, а московский лейбл ArtBeat Music – альбом никогда ранее не издававшихся его записей His Universe.
У этого релиза своя захватывающая история. Началась она с того, что сын В.П.Резицкого, Спартак Резицкий собрал и оцифровал записи, хранившиеся в домашнем архиве семьи. Идею публикации поддержал архангельский меценат джаза и коллекционер Артем Гнипа. Вместе они вышли с предложением на лейбл ArtBeat Music. Известный московский лейбл после смерти (и тут безвременной!) его основателя Николая БигНика Богайчука возглавляют дочь Николая Мария Богайчук и Кирилл Дьяков. Продюсером проекта стал Кирилл Дьяков, мастерингом занимался опытнейший Анатолий Гринберг, а Александр Медведев разработал классный дизайн обложки: на фоне черного, усыпанного звездами, неба огненная фигура музыканта с саксофоном напоминает пламя свечи. Такими же огненными буквами начертаны имя музыканта и название альбома.
Программу его составили записи, сделанные в студии Свердловского телевидения в 1988 г. (самые ранние, четыре трека) и в архангельских ресторане «Юбилейный» в 1985 г. (один трек) и кафе «Золотица» в 1991 г. (три трека). Почти половину программы заняла самая масштабная и многоплановая композиция с очень емким названием «Его вселенная» (His Universe), ставшая и названием альбома в целом – квинт-эссенция творческих идей и мастерства Владимира Резицкого, саксофониста, композитора и бэнд-лидера, с ее множеством конкретных звуков, креативнейших моментов в развитии свободной композиции, постоянно нарастающим напряжением, пульсирующей динамикой и не всегда уловимыми, но пробивающимися, как трава из-под асфальта, фольклорными мотивами. Последние куда более выпукло выражены в таких пьесах, как Na Gorushke, Na Gore, Matrena Kuzminichna и One, Two, I Love You. А есть еще и совсем короткий «эскиз» джазового вальса, который так и называется Waltz, и сделавшая бы честь Чику Кориа фантазия на испанские темы Spain 5/4, и жестко-упругий Pilgrim. Есть все, чтобы сегодняшний слушатель, живущий в ритмах ХХI века, смог бы почувствовать талант и живую душу музыканта по имени Владимир Петрович Резицкий.
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