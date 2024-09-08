Bill Evans - Who I Am

… И конечно же я «купился» на название этого альбома, точнее, на имя его создателя. Получив соответствующий линк, я сразу решил, что речь идет о выдающемся джазовом пианисте Билле Эвансе, что Who I Am – это некий сборник его известнейших пьес (а выбирать там есть из чего) или очередная, ранее не издававшаяся запись какого-то выступления Эванса с его трио или в ином формате. Но, только распаковав присланный материал и увидев на обложке вместо хорошо знакомого худого лица, вместо неизменных очков в роговой оправе, портрет совсем другого человека, я понял, что этот альбом сделан совсем другим Биллом Эвансом, человеком другого времени, играющим совсем другую музыку.
Герой этого текста – многоопытный саксофонист из Кларендон-Хилла, Иллинойс (сейчас, правда, он больше делит свое время между Нэшвиллом и Европой) 66-летний Билл Эванс, и Who I Am для него уже 27-й по счету альбом. Его имя стало известным в 1980 году, когда 21-летнего саксофониста пригласил в свой новый ансамбль, собранный после шестилетнего перерыва, Майлс Дэвис. С этим коллективом, сформированным преимущественно из молодых талантов, Дэвис перешел от джаз-рока 70-х к «адаптированной» к 80-м версии, где довлел уже фанк. Билл Эванс участвовал в записи шести альбомов с Майлсом, а позже работал со многими звездами джаза и рока первой величины, а также с собственными коллективами Push, Big Fun, Randy Brecker/Bill Evans Soulbop band, Soulgrass. На титульной странице своего сайта Билл поместил гордую фразу: «Что общего у Майлса Дэвиса, Грега Олмэна, Вилли Нельсона, Херби Хэнкока и других легенд? Это Билл Эванс, вот кто». Остается добавить, что Эванс играл еще и с Миком Джаггером, и с Джоном МакЛафлином. И любовь к музыке, где довлеют в разных, от альбома к альбому, пропорциях, джаз, рок и фанк, он сохранил до сих пор и, по большому счету, Who I Am сделан в этом стиле, которому Эванс верен всю свою творческую жизнь.
Десять композиций нового альбома Билл Эванс – это десять темповых, щедро наполненных грувом, возможно, не слишком замысловатых, но необычайно энергичных и заводных треков, где он умело и талантливо варьирует элементы фанка, рока и джаза, кое-где добавляя к ним свою любимую «специю» в виде интонаций блюграсс (к различным направлениям кантри он тоже неравнодушен – жизнь в Нэшвилле берет свое). Основной состав исполнителей, участвовавших в записи, это опытные американские и немецкие музыканты, а сам Эванс, играющий в принципе на всех видах саксофонов, на сей раз ограничился сопрано и тенором, а также клавишными. Но и это еще не все. Дополнительный интерес публики может вызвать участие в проекте целой россыпи очень известных музыкантов, гостящих в тех или иных треках. С их участием список исполнителей выглядит особенно представительным. Уже в стартовой Spy In The Sky фанковую жесткость усиливает шведский тромбонист Нильс Ландгрен, старые друзья Билла, со-основатели Bela Fleck and the Flecktones, басист Виктор Вутен и банджоист Бела Флек также играют в нескольких треках, причем тот самый аромат то ли блюграсс, то ли американы в Let The Creek Rise обеспечивают не только банджо Флека, но и добро известного в своей сфере Джерри Дугласа. Ветеран британского рока, игравший в свое время с Родом Стюартом басист Гэри Грейнджер, участвовал в записи Everybody’s Lookin. В этом же треке, а также в I Owe You (две композиции с вокалом) я с удовольствием открыл для себя немецкого певца Макса Муцке - весьма незаурядный и очень стильный вокалист. Осталось упомянуть еще одного немца, известного трубача Тиля Брённера (в Road To Ilha Grande) и, на мой вкус, самого известного в этой компании человека – Джона Медески, чей орган придал особый блеск композиции Forever In My Soul.
27-й по счету альбом Билла Эванса не претендует на какие-то революционные новшества. Они не нужны хорошо знающему свое «игровое поле» старине Эвансу, но уж каждая точка на этом поле ему знакома до мельчайших нюансов.
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