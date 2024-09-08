Bill Evans - Who I Am

Одного взгляда на обложку альбома с портретом Билли Прайса достаточно, чтобы понять, что имеешь дело не с гламурной тинейджерской поп-звездой. С обложки на нас глядит человек, явно повидавший жизнь с разных сторон – наверное, таким и должен быть ...