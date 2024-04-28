Bag Of Bones - No One Gets Saved

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Даниль ГАБДРАХМАНОВ, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Либерия, Ливия, Малави, Мозамбик, Монголия, Нигер, Руанда, Сирия, Таджикистан, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Bag Of Bones - No One Gets Saved

Bag Of Bones - No One Gets Saved

28.04.2024
Bag Of Bones - No One Gets Saved

Для британского ансамбля с сочным названием Bag Of Bones (возможно, по книге Стивена Кинга) альбом No One Gets Saved является дебютным. Но участники ансамбля (это квартет) – отнюдь не новички на лондонской джазовой сцене. Все они принадлежат к среднему поколению британского джаза, у всех есть музыкальное образование. Тенор-саксофонист Райли Стоун-Лонерган – ирландец, уже с 16 лет профессионально выступающий на сцене, переехав в Англию, он окончил музыкальный колледж в Лидсе, после чего уже много лет работает с разными коллективами в Лондоне. Пианист Рик Симпсон и ударник Уилл Глезер в разные годы закончили Гилдхоллскую школу музыки и театра в Лондоне, а басист Оли Хейхерст – Королевскую академию музыки. Все четверо весьма востребованы и неоднократно удостаивались благосклонного внимания прессы.

Любопытно, как она примет первую совместную работу этих музыкантов в рамках Bag Of Bones (альбом увидит свет 31 мая 2024 года). Программа из восьми треков, в составлении которой приняли участие все музыканты, представляет собой живой и интересный образец органичной смеси мэйнстрима с фри-джазом 60-х и 70-х годов. «Ударная» стартовая композиция Onwards and Upwards выглядит весьма динамичной, но, скажем, Some Rain показывает, что и медленные лиричные треки вполне удаются группе. Образцом фри-джазовых тенденций я бы назвал Chinny Reckon, а моим персональным фаворитом альбома стал No Repeat. Возможно, этот альбом покажется пресноватым любителям экспериментальных звучаний, но в определенных для себя параметрах Bag Of Bones выглядит вполне достойно.

© & (p) 2024 577 Records

8 tks / 40 mins

(Riley Stone-Lonergan – ts; Rick Simpson – p; Oli Hayhurst – b; Will Glaser – dr;)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
современный джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2024 г.

AurallauA - Exetastes
  • стиль: джаз
Замысловатый ник AurallauA принадлежит вокалистке и автору песен собственного сочинения Лауре Чу Винз. Живет и работает она в Питтсбурге и уже в течение семнадцати лет активно выступает и в родном городе, и в федеральном округе Колумбия со столицей ...
подробнее
17.01.2024
AVA Trio - The Great Green
  • стиль: джаз
Совсем недавно, в начале этого года, мы смаковали Futuro Ancestrale, дебютный альбом нового коллектива живущего в Нидерландах итальянского баритон-саксофониста и композитора Джузеппе Доронцо, записанный им в содружестве с Энди Муром и Фрэнком ...
подробнее
19.03.2024
Ayumi Ishito - The Roboquarians, Vol. 1
  • стиль: джаз
Благодаря релизам бруклинского лейбла 577 Records, мы уже дважды могли услышать «в деле» живущую в США японскую саксофонистку Аюми Ишито. В альбоме Open Question Vol.1 (2022) она более, чем достойно вела диалог с многоопытным Дэниэлом Картером в ...
подробнее
16.02.2024
Benjamín Vergara & Amanda Irarrázabal - Último Sosiego
  • стиль: джаз
Вот и первая ласточка нового 2024 года! Альбом Ú ltimo Sosiego (что-то типа «Последний мир» в переводе с испанского) увидит свет в самом начале января будущего года на авангардном лейбле из Бруклина 577 Records. Его создатели – чилийский дуэт ...
подробнее
13.12.2023
Bill McBirnie - Reflections (for Paul Horn)
  • стиль: джаз
Новая работа канадского флейтиста Билла МакБирни, старого и доброго знакомого нашего сайта, имеет особый смысл. Он выражен уже в названии нового альбома: Reflections (for Paul Horn). Но Билл добавляет еще и специальное посвящение: «Этот альбом ...
подробнее
21.04.2024
Brandon Goldberg - Live at Dizzy’s
  • стиль: джаз
Продолжаем следить за стремительно развивающейся карьерой бывшего вундеркинда, а теперь уже просто очень талантливого молодого джазового пианиста, 18-летнего на данный момент Брендона Голдберга. Три года назад мы публиковали обзор его предыдущего, ...
подробнее
01.04.2024
Ches Smith - Laugh Ash
  • стиль: джаз
Барабанщик, перкуссионист и композитор Чес Смит родился в Калифорнии, но вся его музыкальная карьера связана с Нью-Йорком. Чес изначально проявил себя, как приверженец авангардного джаза. Среди его партнеров можно найти имена Марка Рибо, Джона ...
подробнее
21.01.2024
Daniel Herskedal - A Single Sunbeam
  • стиль: джаз
На тубе играли еще во времена архаичного джаза, но на первых ролях этот инструмент никогда не был, а с развитием таких направлений, как свинг, а затем боп, и вовсе ушел в тень: духовой бас уступил место басу струнному, контрабасу. Туба появлялась ...
подробнее
08.04.2024
Daniel Janke Winter Trio - Available Light
  • стиль: джаз
В принципе можно понять, почему канадский пианист Дэниэл Янки назвал свою группу Winter Trio . Янки живет и работает в городе Уайтхорс, столице территории Юкон – месте суровом и малолюдном, где зима действительно царит над всеми остальными временами ...
подробнее
22.03.2024
Disaster Pony - Disaster Pony
  • стиль: джаз
Пожалуй, Disaster Pony – один из самых оригинальных канадских коллективов, которые представляет нам Эрнесто Сервини. Инициатором его создания был саксофонист и композитор из Торонто Гордон Хайленд, лидер группы Living Fossil, долгое время работавший ...
подробнее
05.03.2024
Ernesto Cervini’s Turboprop - A Canadian Songbook
  • стиль: джаз
Не в первый раз Эрнесто Сервини появляется на наших страницах не только, как человек, регулярно представляющий читателям jazzquad . ru новинки канадского джаза, но и как действующий исполнитель, композитор и бэнд-лидер, что неудивительно, так как он ...
подробнее
29.02.2024
Esbe - La Serenissima
  • стиль: джаз
Не первый раз встречаясь с работами британской певицы и композитора Эсбе, уже знаешь, что она порой любит устраивать своим слушателям путешествия в пространстве и во времени. Так было с альбомом 2020 года Saqqara, отправлявшим нас в древний Египет, ...
подробнее
07.04.2024
© 2012-2024 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com