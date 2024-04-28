Bag Of Bones - No One Gets Saved

Для британского ансамбля с сочным названием Bag Of Bones (возможно, по книге Стивена Кинга) альбом No One Gets Saved является дебютным. Но участники ансамбля (это квартет) – отнюдь не новички на лондонской джазовой сцене. Все они принадлежат к среднему поколению британского джаза, у всех есть музыкальное образование. Тенор-саксофонист Райли Стоун-Лонерган – ирландец, уже с 16 лет профессионально выступающий на сцене, переехав в Англию, он окончил музыкальный колледж в Лидсе, после чего уже много лет работает с разными коллективами в Лондоне. Пианист Рик Симпсон и ударник Уилл Глезер в разные годы закончили Гилдхоллскую школу музыки и театра в Лондоне, а басист Оли Хейхерст – Королевскую академию музыки. Все четверо весьма востребованы и неоднократно удостаивались благосклонного внимания прессы.
Любопытно, как она примет первую совместную работу этих музыкантов в рамках Bag Of Bones (альбом увидит свет 31 мая 2024 года). Программа из восьми треков, в составлении которой приняли участие все музыканты, представляет собой живой и интересный образец органичной смеси мэйнстрима с фри-джазом 60-х и 70-х годов. «Ударная» стартовая композиция Onwards and Upwards выглядит весьма динамичной, но, скажем, Some Rain показывает, что и медленные лиричные треки вполне удаются группе. Образцом фри-джазовых тенденций я бы назвал Chinny Reckon, а моим персональным фаворитом альбома стал No Repeat. Возможно, этот альбом покажется пресноватым любителям экспериментальных звучаний, но в определенных для себя параметрах Bag Of Bones выглядит вполне достойно.
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