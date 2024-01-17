AurallauA - Exetastes

Замысловатый ник AurallauA принадлежит вокалистке и автору песен собственного сочинения Лауре Чу Винз. Живет и работает она в Питтсбурге и уже в течение семнадцати лет активно выступает и в родном городе, и в федеральном округе Колумбия со столицей в Вашингтоне. Лаура – выходец из семьи американо-китайского происхождения, помимо английского, она владеет китайским и испанским языками. В свое время она окончила Williams College, где обучалась джазовому вокалу. Джаз очень важен для Лауры, но она не ограничивается только им. В равной мере ей близки самые разнообразные направления этнической музыки. Латиноамериканский фольклор она исполняла в Мехико, цыганскую музыку – в Белграде, а в китайской провинции Юньнань – музыку местного этнического меньшинства лису. Не равнодушна она и к таким направлениям, как блюз и ритм-энд-блюз.
Слушая ее новый альбом Exetastes, прежде всего обращаешь внимание на особенности вокала Лауры. В отличие от многих и многих джазовых вокалисток, в ее голосе нет сладости, нет «меда», а есть скорее острота, жесткость и даже «металл», если хотите. На стандартный джазовый вокал ее пение не очень похоже, да и стилистику исполняемых ею собственных песен однозначно определить весьма сложно. В чем-то, как мне кажется, ее стиль напоминает Джони Митчелл и Хелен Редди, благо обе эти певицы также являлись, как принято обозначать в Штатах, singers-songwriters.
Но при этом джазовая основа в песнях с альбома Exetastes несомненна. И тут огромная заслуга принадлежит автору всех аранжировок и музыканту-мультинструменталисту (он играет здесь на клавишных, нескольких видах духовых и на гитаре) Грегу Лутцу – основному партнеру Лауры в этом проекте. А над аранжировками ему в этой программе пришлось основательно потрудиться. Дело в том, что финальная песня Yuan Fen имеет явно выраженный китайский колорит, а из двух каверов, включенных в программу альбома, Zapjevala Sojka Ptica – это традиционная фольклорная музыка родом из Боснии, и балканский дух живет в этой композиции, словно AurallauA родилась и выросла в Сараево. В других песнях программы можно найти элементы кантри, ритм-энд-блюза и других чисто американских направлений. Универсальность Лауры в этом смысле поражает, и – это один из ее главных и весомых козырей.
Андреа Суперстайн, канадская вокалистка и композитор из Ванкувера, смотрит на нас, смотрит на мир с обложки своего альбома Oh Mother. Смотрит другими глазами. Другими, потому что она недавно стала матерью, а такое событие чаще всего кардинально ...
Вот и первая ласточка нового 2024 года! Альбом Ú ltimo Sosiego (что-то типа «Последний мир» в переводе с испанского) увидит свет в самом начале января будущего года на авангардном лейбле из Бруклина 577 Records. Его создатели – чилийский дуэт ...
21 мая 2022 года, небольшой берлинский клуб Au Topsi Pohl . Накануне сюда доставили роскошный концертный рояль B ö sendorfer , сразу занявший чуть ли не половину маленькой сцены. К выступлению трио, состоящего из трех очень известных европейских ...
Британский музыкант Джейсон Картер – очень неординарная личность. Картер – вечный странник, посетивший более ста стран мира, среди которых значатся Северная Корея, Афганистан и бывшие советские республики Средней Азии. Он выступал с симфоническими ...
Если для русских Пушкин – «это наше все», то для португальцев «наше все» - это Луишде Камо́энс (в португальском произношении - Луи́ж Важ де Камо́йнш, но будем придерживаться устоявшейся транскрипции), выдающийся поэт XVI века, главный гений ...
Басист и композитор из Нью-Йорка Никос Хаджицакос подчеркнул преемственность в своем творчестве, назвав свой новый, второй по счету, альбом так же, как и первый, добавив к названию только порядковый номер: Tiny Big Band 2. Наш сайт публиковал обзор ...
Творческий путь нью-йоркского гитариста Питера Хэнда начинался с блюза. В колледже его кумирами были Би Би Кинг, Элберт Кинг, Отис Раш, Бадди Гай, Майк Блумфилд. Но постепенно вкусы Питера менялись. Он увлекся джазом и верен этой музыке по сей день. ...