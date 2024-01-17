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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » AurallauA - Exetastes

AurallauA - Exetastes

17.01.2024

AurallauA - Exetastes

Замысловатый ник AurallauA принадлежит вокалистке и автору песен собственного сочинения Лауре Чу Винз. Живет и работает она в Питтсбурге и уже в течение семнадцати лет активно выступает и в родном городе, и в федеральном округе Колумбия со столицей в Вашингтоне. Лаура – выходец из семьи американо-китайского происхождения, помимо английского, она владеет китайским и испанским языками. В свое время она окончила Williams College, где обучалась джазовому вокалу. Джаз очень важен для Лауры, но она не ограничивается только им. В равной мере ей близки самые разнообразные направления этнической музыки. Латиноамериканский фольклор она исполняла в Мехико, цыганскую музыку – в Белграде, а в китайской провинции Юньнань – музыку местного этнического меньшинства лису. Не равнодушна она и к таким направлениям, как блюз и ритм-энд-блюз.

Слушая ее новый альбом Exetastes, прежде всего обращаешь внимание на особенности вокала Лауры. В отличие от многих и многих джазовых вокалисток, в ее голосе нет сладости, нет «меда», а есть скорее острота, жесткость и даже «металл», если хотите. На стандартный джазовый вокал ее пение не очень похоже, да и стилистику исполняемых ею собственных песен однозначно определить весьма сложно. В чем-то, как мне кажется, ее стиль напоминает Джони Митчелл и Хелен Редди, благо обе эти певицы также являлись, как принято обозначать в Штатах, singers-songwriters.

Но при этом джазовая основа в песнях с альбома Exetastes несомненна. И тут огромная заслуга принадлежит автору всех аранжировок и музыканту-мультинструменталисту (он играет здесь на клавишных, нескольких видах духовых и на гитаре) Грегу Лутцу – основному партнеру Лауры в этом проекте. А над аранжировками ему в этой программе пришлось основательно потрудиться. Дело в том, что финальная песня Yuan Fen имеет явно выраженный китайский колорит, а из двух каверов, включенных в программу альбома, Zapjevala Sojka Ptica – это традиционная фольклорная музыка родом из Боснии, и балканский дух живет в этой композиции, словно AurallauA родилась и выросла в Сараево. В других песнях программы можно найти элементы кантри, ритм-энд-блюза и других чисто американских направлений. Универсальность Лауры в этом смысле поражает, и – это один из ее главных и весомых козырей.

© & (p) 2024 AurallauA

11 tks / 38 mins

(Laura Chu Wiens – voc; Greg Lutz – keyb, cl, sax, fl, g; Nick Costa – dr; Billy Sokol (tks 2,6,11), John Dahlman (tks 1, 2-5, 7-10) – b; Ellen Perkins (tks 5,7,9), Ryan Salisbury (tk 1) – g; Nashwan Abdullah (tk 8), Gracie Zielinski (tk 11), Alex Price (tk 5) – vi; Ben Townsend – fiddle (tk 2);)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Китай, США
музыкальный стиль
кроссовер


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