Vijay Iyer Trio - Compassion

15 марта, прямо к 86-му дню рождения Чарльза Ллойда, вышел его новый альбом The Sky Will Still Be There Tomorrow. Это уже одиннадцатый подряд альбом знаменитого саксофониста, флейтиста и композитора под логотипом Blue Note: с 2015 года, по ...