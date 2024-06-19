Vijay Iyer Trio - Compassion

На пианиста по имени Виджай Айер я «положил глаз» еще много лет назад, опубликовав в 2004 году на страницах "Jazz-Квадрата" большой материал об этом музыканте. Что привлекло внимание к Виджаю Айеру помимо очевидных успехов на ниве джаза? Во-первых, наряду с его приятелем и частым партнером саксофонистом Рудрешем Махантхаппой, Айера можно считать отцом индо-американской диаспоры в джазе. Сегодня музыкантов индийского происхождения в американском джазе очень много, но к середине 90-х годов Виджай и Рудреш были, пожалуй, первыми. При этом Виджай, выходец из тамильской семьи, родился уже в Штатах, но этнические корни играли в его творчестве существенную роль. Во-вторых, попробуй найди сегодня элитного джазового пианиста-самоучку, без специального образования, - а Виджай Айер, как джазовый пианист, -это именно самоучка, образцом для которого служили, по его словам, в первую очередь пианисты-композиторы, такие, как Эллингтон, Монк, а из более поздних - Рэнди Уэстон, Джери Аллен и Мухал Ричард Абрамс. Интересно, что с трех лет Айера обучали игре на скрипке, традиционном инструменте в южноиндийской традиции, но страсть к фортепьяно оказалась сильнее. Как и в принципе, к джазу. Начинал-то он, как талантливый физик, получивший степень в Йельском университете, а затем отправившийся продолжать учебу в Калифорнию, гле его и настиг джазовый амок. В итоге в Беркли он получил уже степень доктора философии с головоломной темой «Микроструктуры чувства, макроструктуры звука: олицетворение познания в западноафриканской и афроамериканской музыке»
Но это было уже не столь важно. Виджай Айер начал активную и успешную работу в качестве джазового пианиста и композитора. Он пробовал многое: этнические мотивы Южной Индии, новейшие тенденции хип-хопа, тонкости мэйнстрима и озарения авангарда, примерял к собственному творчеству идеи M-Base Стива Коулмена и гастролировал с афроамериканским радикалом Амири Баракой. И – непрерывно совершенствовался, играя в самых разных форматах со многими выдающимися музыкантами. Дуг Колетт из AllAboutJazz уверенно причисляет Айера вместе с Фредом Хершем и Брэдом Мельдау к «пантеону современных джазовых пианистов-композиторов». С этим мнением можно и не соглашаться, но оно имеет место быть. Последние годы Айер удостоился чести попасть в такой престижный клуб, как ECM: восемь его последних альбомов издал именно Манфред Айхер, и этот факт также говорит сам за себя. Очень успешным был альбом нового трио Виджая Айера Uneasy (2021). Здесь к Виджаю присоединились музыканты высочайшего класса: ударник Тайшон Сори и басистка Линда Мэй Хан О. И если с Тайшоном Виджая связывают годы совместной работы в различных проектах (не могу удержаться от улыбки, глядя на их общие фотографии, где субтильный Айер соседствует с огромным Сори), то с Линдой ранее ему работать не доводилось.
И вот в 2024 году трио представило на суд публики и критики свой второй альбом под названием Compassion. Восторженные отзывы об этой работе не заставили себя ждать. В программе из 12 треков Айер предложил вниманию слушателей мощный блок авторских композиций, включая такие яркие и сложные по структуре пьесы, как Compassion, Prelude: Orison или Ghostrumental, двойной трибьют Стиви Уондеру и Чику Кориа Overjoyed (эту пьесу Стиви Кориа исполнял в своих последних записях), короткую зарисовку в честь Роско Митчелла Nonaah и финальную пьесу Free Spirits / Drummer's Song, объединившую темы Джона Стабблфилда и Джери Аллен. Мастерство и взаимопонимание партнеров в сочетании с глубиной музыка Айера делает Compassion достойным конкурентом предыдущей работы, а, возможно, и превосходит Uneasy. Во всяком случае, Джон Льюис из The Guardian считает, что с каждым новым альбомом Виджай Айер переосмысливает работу фортепьянного трио и Compassion в этом случае не является исключением. Что посоветовать нашим потенциальным слушателям новой работы трио Виджая Айера? Быть на уровне представленной музыки и попытаться сформировать свое отношение к феномену Виджая Айера и его трио.
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