Andy Ezrin - I Was Here

Энди Эзрин – пианист универсальный. Играть он начал рано: первое профессиональное выступление состоялось, когда юному пианисту было всего 12 лет. Он рос в годы расцвета фьюжн, и впитал в своей музыке идеи крупнейших мастеров этого стиля – от Джорджа Бенсона до Херби Хэнкока. Позже он открыл для себя музыкальные миры Билла Эванса, Оскара Питерсона, Ленни Тристано – и у каждого почерпнул что-то необходимое именно ему. Универсальность пианистического мышления Эзрин в полной мере демонстрирует в альбоме I Was Here.
Этот немаленький по объему альбом из тринадцати композиций – полностью авторский. Для его записи Эзрин собрал прекрасную команду партнеров. Основа – классическое фортепьянное трио, где на басу постоянно работает такой выдающийся мастер, как Джон Патитуччи, а за ударными сменяют друг друга Маркус Гилмор и Ари Хениг. К трио присоединяются, в основном по очереди, саксофонист Донни МакКаслин и трубач Рэнди Брекер – оба, думаю, в представлении не нуждаются. Могу лишь добавить, что поразительная активность Брекера просто удивляет, настолько часто его имя можно встретить в самых разных проектах. Остается добавить, что сам Эзрин помимо акустического фортепьяно, играет в отдельных треках и на хэммонд-органе, и на клавишах.
Последним треком программы Эзрин поставил композицию Cascades, единственную, где он играет без партнеров на фортепьяно. Она подобна росчерку пера художника, ставящего свой автограф в углу картины после ее завершения. А саму картину он сделал максимально разнообразной. В двух пьесах, Luna и Lost Days звучит акустическое трио, в этом формате исполнена и композиция Snowfall, но здесь лидер предложил Патитуччи сыграть соло на электрическом инструменте, а сам при этом также перешел от акустики к клавишам. В стартовой Grapes он единственный раз свел вместе и Брекера, и МакКаслина, и дал возможность слушателям оценить их диалог. Тенор-саксофон МакКаслина замечательно прозвучал в Greenwoman, а в балладе Never Enough очень уместна оказалась засурдиненная труба Брекера. Но в каждой вещи центральное место надо все же отдать самому Энди Эзрину: что такое для джаза фортепьяно он демонстрирует очень убедительно.
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