Alexey Kruglov / duso / Alexander Bitiutskikh - We, the Undersigned
18.02.2024
У концерта, конечно, есть масса преимуществ перед чисто студийной записью: трансляция энергетики со сцены в зал, подпитывающей и слушателей, и исполнителей, ощущение Чуда Музыки, рождающейся на твоих глазах… Но есть и крупный недостаток: концерт заканчивается, тонет в аплодисментах последний звук и … все? Да, если параллельно не велась запись концерта. Потому-то время от времени пополняются дискографии даже давно покинувших этот мир музыкантов: Колтрейна и Паркера, Сесила Тейлора и Майлса Дэвиса, Брубека и Дольфи: обнаруживаются похороненные в каких-то архивах концертные записи, реставрируются старые затертые любительские пленки и так далее. Концертная запись – это возможность продлить и возродить то самое, давно прошедшее прекрасное мгновение…
Сколько людей собралось 20 ноября 2019 года в книжном клубе «Петровский» в Воронеже на концерт, где местные адепты свободной импровизационной музыки, трио duso (Денис Успенский – тенор-сакс и электроника, Олег Даутов – гитара и электроника, Олег Сальков – бас-гитара) и барабанщик Александр Битюцких, принимали одного из первых лиц российской авангардной сцены, московского саксофониста Алексея Круглова? Не знаю вместимости зала этого, увы, закрытого сегодня (если Сеть не врет) независимого очага культуры, но, скорее всего, там могло оказаться не более двух-трех сотен счастливцев. И вот, пять лет спустя, небольшой московский лейбл музыканта и философа Юрия Виноградова Contempora выпускает (продюсеры – Юрий Виноградов и Алексей Круглов при поддержке Андрея Попова) делает этот концерт достоянием гораздо более широкой аудитории, выпустив альбом We, the Undersigned.
Что сказать по существу самой музыки? Не знаю, намечали ли предварительно музыканты хотя бы направления своих импровизаций, но чуть более часа они демонстрировали абсолютно свободное музицирование, со своими динамическими приливами и отливами, со сложным многомерным взаимодействием духовых, струнных, электроники и мелодекламации. Алексей Круглов еще с первых своих работ последовательно экспериментирует с сочетанием музыки и поэтического слова, причем, одному из очень немногих, ему удается достигать в этом убедительных результатов. Мне доводилось писать в разные годы о разных его работах, но до сих пор помню его второй альбом «Люблю», литературно-музыкальную композицию тогда 22-хлетнего музыканта на стихи Маяковского и яркое впечатление, которое оставила эта работа. В Воронеже всему действу добавляли экспрессии вмонтированные в музыкальную ткань цитаты из русских авангардных поэтов начала (Велимир Хлебников, Илья Зданевич) и конца (Дмитрий Александрович Пригов) ХХ века , а также классика русской поэзии Александра Пушкина. И если, авангардисты рисковали остаться не узнанными, то громогласные реплики Алексея о «дяде самых честных правил» и «нерукотворном памятнике» мог «прочесть» даже человек с очень средним образованием. Хочу уделить несколько добрых слов воронежским партнерам Круглова. На мой слух, им удалось довольно быстро найти общий язык с московским гостем, избежать каких-то нестыковок и, если для почитателей более традиционных джазовых направлений фри-джаз – это хаос, то в тот вечер в Воронеже хаос был на редкость хорошо организованным. Под этим огромным импровизационным полотном все пятеро музыкантов с чувством хорошо сделанной работы могут поставить свои подписи. Собственно, так и произошло, о чем говорит название альбома «Мы, нижеподписавшиеся».
Но и это еще не все. Видимо, музыканты действительно очень хорошо чувствовали себя в тот вечер, потому что на бис «банкет» был продолжен еще на четверть часа с не меньшей энергией, с бОльшим ритмическим структурированием и неизменным взаимопониманием. И здесь нашлось место декламации, причем Круглов с уморительной серьезностью читал под музыку какой-то из своих старых контрактов – даже этот канцелярит смог вписаться в воистину не знающий границ музыкальный космос «нижеподписавшихся».
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