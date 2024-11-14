Windborne - To Warm The Winter Hearth

Верный признак приближения Рождества – все более частое появление в редакционной почте информации об альбомах и синглах соответствующей тематики. И порой знакомишься с такими работами, пройти мимо которых просто грех, как в случае с американской группой Windborne и ее новым альбомом To Warm The Winter Hearth, который увидит свет 6 декабря. Образцом джазового вокального ансамбля из четырех голосов, двух мужских и двух женских можно считать Manhattan Transfer, в поп-музыке аналогичным образцом является шведская АВВА. Windborne вполне можно считать образцом в стиле фолк.
Лорин Брюниг, Джереми Картер-Гордон, Линн Роуэн и Уилл Роуэн работают вместе около двадцати лет. Все они росли в семьях, где любили и умели петь, где почитали традиционный американский фольклор. Объединившись в Windborne, они и сами стали завзятыми фольклористами и даже этномузыкологами, изучающими фольклор самых разных стран и народов. На счету группы несколько больших работ, отражающих не только их глубокое погружение в фольклорные традиции, но и социальную активность. Новый альбом – это музыкальное путешествие по векам и странам в канун самого теплого семейного праздника в середине зимы.
В части Восточной Европы (Беларусь, Литва, Польша, Украина) рождество связано с обрядом колядования, да и сам праздник часто называется просто Коляды. Одну из песен альбома, Aisim Bernai Kaledaut ((Come On Boys, Sing Kalėda!), участники Windborne поют на литовском языке, рассказывая о колядных традициях ритуального хождения от дома к дому с веселыми песнями и танцами. Но основной массив песен исполняется, конечно, по-английски. Для меня было откровением узнать, что и в старой Англии жила аналогичная традиция под названием Wassailing, в рамках которой подкреплялись доброй чашей подогретого сидра или эля, а потому открывает альбом песня Here We Come A-Wassailing. А за ней следует The Boar’s Head Carol - мелодия, уходящая в университетский Оксфорд XV века, где на торжественном рождественском ужине с пением под музыку обходили зал с головой дикого кабана. А Malpas Wassail, «подслушанную» музыкантами в одноименном британском местечке в Корнуэлле, Windborne орнаментируют в традициях, «подслушанных» в совсем ином месте – на острове Корсика. Совершенно оригинальный взгляд на Рождество, взгляд со стороны злобствующего и скрежещущего зубами Сатаны, музыканты демонстрируют в песне Satan Es Ben Estonat/Lo Paure Satan (Satan Was Very Surprised/Poor Satan), сочиненной в XVI века монахами из Авиньона, исполняя ее на окситанском языке, с трудом возрождаемом ныне языке Юга Франции. Заканчивается же альбом двумя современными песнями, написанными друзьями и единомышленниками музыкантов. Это песни, зовущие всех в Новый год с новыми надеждами: Welcome in Another Year и The Turning Year. Я перечислил здесь далеко не все из 12 композиций красочной, теплой и просто познавательной программы, а проиллюстрировать альбом решил обложкой винилового варианта издания, более яркой и интересной, на мой взгляд.
Замечательные вокальные гармонии, инструментальная часть альбома, в которой звучат не только традиционные для Windborne банджо и гитара, но и, к примеру, литовский традиционный инструмент канклес, напоминающий русские гусли или финскую кантеле – все вместе рождает неповторимую атмосферу праздника, воссозданную для нас талантливым американским квартетом.
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