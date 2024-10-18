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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Younee - Improvisations Live In Germany

Younee - Improvisations Live In Germany

18.10.2024
Younee - Improvisations Live In Germany

Пианистка и композитор Юни родилась в Южной Корее. Тогда ее имя наверняка звучало иначе, возможно, артистический ник включил в себя его часть. Девочка начала заниматься музыкой с пяти лет и с тех пор не расстается с нею. В Сеуле Юни получила классическое музыкальное образование, но в равной степени ее увлекали джаз и импровизация. На родине она прославилась не только, как отличная пианистка, но и как автор целого ряда хитов для местных звезд сцены. Ну а затем Юни отправилась покорять Великобританию и континентальную Европу, добилась немалых успехов. В Англии она выступала, например, с такими известными джазменами, как Гэри Хасбенд или Дерек Уоткинс, вошла в круг пианистов, которые участвуют в престижном фестивале, организуемом Steinway. Сейчас Юни живет в Германии и на немецкой земле выпустила свои первые два сольных альбома. Jugendstil (2014) содержал ее версии классических произведений Моцарта, Бетховена, Рахманинова, а My Piano (2016) состоял полностью из ее собственных композиций.

Представляемый нами двойной альбом Юни Improvisations Live In Germany, третий в ее дискографии, также полностью авторский. Он составлен из импровизационных композиций, исполнявшихся Юни в различных городах Германии, на различных концертных и фестивальных сценах с 2016 по 2022 год. Самая ранняя, Hello Beethoven, относится к выступлению на Бетховенском фестивале в Бонне в 2016 году, а самая поздняя, Stars on the Sky without Gravity, была сыграна в Бад-Киссингене в 2022 году.

Двойной альбом – серьезный вызов для любого исполнителя и композитора. Не всегда большой объем заполнен ровными по классу треками, нередко в нем ощутимы определенные «пустоты» и «провалы», лишь заполняющие место. Improvisations Live In Germany слушается с неослабевающим интересом от начала до конца. Слабых мест здесь я не услышал. Прекрасная академическая техника Юни, ее туше, которое может быть мягким, как шелк и жестким, как металл, вкупе с отличным чувством свинга, делают соединение классики и джаза в ее импровизациях необычайно органичным и привлекательным. Да, порой кажется, что в некоторых пьесах сильнее чувствуется джазовая составляющая (Song for J.O.S с ее энергичным ритмическим рисунком, Funky Sonata, мощная Crazy Night in Lichtenfels, From Korea to Bach, афро-кубинская по сути своей пьеса Cuba или заставляющая своим настроением вспомнить знаменитую Rhapsody in Blue Гершвина композиция Jazz Symphony), а в других – академическая сторона творческой натуры Юни (философского звучания Tod und Leben, Red Indian Summer, We Will Meet Again, брызжущая ощущением радости бытия, совершенно моцартианская по духуJoy), но у меня нет аптекарских весов, чтобы выявлять процент той или иной стилистики в каждой из пьес. Да они и не нужны. Каждая из импровизаций Юни выглядит цельным произведением со своей неповторимой атмосферой, создать которую может только большой и весьма креативный музыкант. Что же до стилистики музыки Юни, то она сама или критики, что не так уж и важно, определяют эту стилистику, как Free Classic & Jazz. Что же, всем своим творчеством Юни только подтверждает точность этого на редкость удачного термина!

© & (p) 2024 FulminantMusic

2CD

1st: 19 tks / 74 mins

2nd: 17 tks / 74 mins

(Younee - p;)

Линк предоставлен Antje Hübner, hubtone PR

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Германия, Корея
музыкальный стиль
академическая музыка, мэйнстрим


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