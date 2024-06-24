Billy Price - Person of Interest

Киран Ахлувалия – канадская вокалистка индийского происхождения. Родилась она в Индии, но девочке было всего девять лет, когда ее семья перебралась в Канаду. Она не сразу выбрала музыку в качестве дела своей жизни, но явно не ошиблась на этом пути. ...