Billy Price - Person of Interest

Одного взгляда на обложку альбома с портретом Билли Прайса достаточно, чтобы понять, что имеешь дело не с гламурной тинейджерской поп-звездой. С обложки на нас глядит человек, явно повидавший жизнь с разных сторон – наверное, таким и должен быть настоящий блюзмен. А в том, что Билли Прайс именно таков, нет никаких сомнений. Прайс несколько раз становился номинантом самой престижной американской награды для блюзменов - Blues Music Award (в 2019 и 2020 году за лучший альбом в стиле соул-блюз, соответственно Reckoning и Dog Eat Dog , а в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах – как лучший соул-блюз исполнитель), а в 2016 году его совместный альбом с чикагским певцом стиля соул Отисом Клеем This Time for Real завоевал эту награду. Впервые же Прайс обратил на себя внимание публики и критиков трехлетним сотрудничеством с известным гитаристом Роем Бахананом. С тех пор на его счету записи уже около 20 альбомов.
В новой работе Person of Interest Билли Прайс представляет коллекцию из тринадцати своих новых песен, сочиненных в содружестве с другими музыкантами, преимущественно с Джимом Бриттоном. Person of Interest был записан за три октябрьских дня 2023 года в одной из калифорнийских студий. К записи альбома Прайс привлек большую команду очень искушенных и известных участием в самых различных проектах музыкантов. Продюсером альбома (и ударником при его записи) выступил лидер группы Phantom Blues Band Тони Браунагель, а место за клавишными занял еще один известный блюзмен (и по совместительству шеф издавшего альбом лейбла Little Village) Джим Паф.
Мне кажется, программа альбома сможет удовлетворить любого поклонника современного блюза с акцентом на соул-блюз. Ударная композиция Person of Interest обладает всеми достоинствами настоящей титульной песни, способной сразу привлечь внимание поклонников «голубоглазого соул-блюза». Правда, лично моим фаворитом альбома стала другая композиция – Mercy, классный медляк с захватывающими партиями гитары от Джоша Склейра и саксофона от Эрика Сполдинга и, разумеется, с проникающим в самую душу вокалом Билли Прайса. Не могу не отметить приятное звучание темповой песни Can’t Get Enough и интересное ритмическое решение They Knew. Ну, и конечно же, нельзя забыть песню Change Your Mind, которую Прайс написал в честь своего партнера на первых этапах карьеры, знаменитого Роя Баханана. В этом треке партию ведущей гитары исполнил прославленный Джо Бонамасса, пожалуй, самый знаменитый участник этого звездного состава, чье присутствие наверняка добавит интереса к новой работе Билли Прайса. Впрочем, уверен, что она в любом случае привлечет внимание истинных поклонников блюза.
(Billy Price - voc; Larry Fulcher, James "Hutch" Hutchinson, Reggie McBride - b; Josh Sklair, Shane Theriot – g; Joe Bonamassa (tk 7), Johnny Lee Schell(tks 6,8) – lead g; Jim Pugh – keyb; Tony Braunagel – dr; Maxayn Lewis, Fred White, Will Wheaton – background voc; Ron Dziubla – ts, bars; Eric Spaulding (tks 3,4,13) – solo ts; Mark Pender - tp; Lenny Castro – perc;)
Британский музыкант Джейсон Картер – очень неординарная личность. Картер – вечный странник, посетивший более ста стран мира, среди которых значатся Северная Корея, Афганистан и бывшие советские республики Средней Азии. Он выступал с симфоническими ...
Толчком к появлению этого альбома послужила … живопись, а точнее общая любовь известнейшей авангардной пианистки Мэрилин Криспелл и также весьма известного в этих же кругах басиста Дэймона Смита к творчеству американского художника, мастера ...
Новый альбом ансамбля JT Conception – отличный повод почувствовать, чем сегодня дышит новая волна эстонского инструментального джаза. Душа и организатор этого коллектива – молодой, но уже прекрасно зарекомендовавший себя басист, аранжировщик и ...
Очередная экскурсия в джазовый мир Чикаго, где на сей раз нам предстоит познакомиться с барабанщиком и композитором Кабиром Далавари, благодаря второму в его карьере альбому в качестве лидера Last Call. Далавари, чье имя выдает южноазиатские корни ...
Вроде бы немало работ американского гитариста и изобретателя новых типов гитар Кевина Кастнинга довелось слышать и писать о них, включая и его дуэт 2021 года с иранским кларнетистом Сохейлем Пейгхамбари The First Realm , но альбом The Second Realm ...
Киран Ахлувалия – канадская вокалистка индийского происхождения. Родилась она в Индии, но девочке было всего девять лет, когда ее семья перебралась в Канаду. Она не сразу выбрала музыку в качестве дела своей жизни, но явно не ошиблась на этом пути. ...
Если для русских Пушкин – «это наше все», то для португальцев «наше все» - это Луишде Камо́энс (в португальском произношении - Луи́ж Важ де Камо́йнш, но будем придерживаться устоявшейся транскрипции), выдающийся поэт XVI века, главный гений ...
Сегодня у нас в гостях джаз из Филадельфии. Альбом Leave The Gate Open выпущен местным лейблом Imani Records, принадлежащем местному пианисту и продюсеру Оррину Эвансу, а создатель его, пианист, композитор и педагог с латино-ирландским именем Люк ...
У иранской культуры непростые отношения с режимом аятолл. Это касается и киноискусства, и литературы и, конечно, музыки. Строгая регламентация всего, от внешнего вида до непосредственно творчества, в особенности жестко бьет по женщинам. Сразу же ...
Впервые я услышал японскую пианистку Мамико Ватанабе десять лет назад в альбоме саксофониста Би Джей Дженсена Ronin, The Masterless Samurai (2014), потом, совсем недавно был альбом Санти Дебриано Ashanti (2022). В обоих случаях ее игра запомнилась и ...
Вот и состоялась новая встреча с интереснейшей итальянской фолк-певицей из Апулии Марией Мазоттой. В отличие от уже знакомого нашим читателям альбома Amoreamaro (2020), новый альбом Onde она записала в формате трио. Партнерами Марии стали земляки (в ...
2024-й год MoonJune Records открывает новым альбом живущего и работающего в Англии американского гитариста Марка Уингфилда. Записан он был в хорошо известной поклонникам лейбла каталонской студии La Casa Murada не менее известным звукоинженером ...