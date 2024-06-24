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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Billy Price - Person of Interest

Billy Price - Person of Interest

24.06.2024
Billy Price - Person of Interest

Одного взгляда на обложку альбома с портретом Билли Прайса достаточно, чтобы понять, что имеешь дело не с гламурной тинейджерской поп-звездой. С обложки на нас глядит человек, явно повидавший жизнь с разных сторон – наверное, таким и должен быть настоящий блюзмен. А в том, что Билли Прайс именно таков, нет никаких сомнений. Прайс несколько раз становился номинантом самой престижной американской награды для блюзменов - Blues Music Award (в 2019 и 2020 году за лучший альбом в стиле соул-блюз, соответственно Reckoning и Dog Eat Dog , а в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах – как лучший соул-блюз исполнитель), а в 2016 году его совместный альбом с чикагским певцом стиля соул Отисом Клеем This Time for Real завоевал эту награду. Впервые же Прайс обратил на себя внимание публики и критиков трехлетним сотрудничеством с известным гитаристом Роем Бахананом. С тех пор на его счету записи уже около 20 альбомов.

В новой работе Person of Interest Билли Прайс представляет коллекцию из тринадцати своих новых песен, сочиненных в содружестве с другими музыкантами, преимущественно с Джимом Бриттоном. Person of Interest был записан за три октябрьских дня 2023 года в одной из калифорнийских студий. К записи альбома Прайс привлек большую команду очень искушенных и известных участием в самых различных проектах музыкантов. Продюсером альбома (и ударником при его записи) выступил лидер группы Phantom Blues Band Тони Браунагель, а место за клавишными занял еще один известный блюзмен (и по совместительству шеф издавшего альбом лейбла Little Village) Джим Паф.

Мне кажется, программа альбома сможет удовлетворить любого поклонника современного блюза с акцентом на соул-блюз. Ударная композиция Person of Interest обладает всеми достоинствами настоящей титульной песни, способной сразу привлечь внимание поклонников «голубоглазого соул-блюза». Правда, лично моим фаворитом альбома стала другая композиция – Mercy, классный медляк с захватывающими партиями гитары от Джоша Склейра и саксофона от Эрика Сполдинга и, разумеется, с проникающим в самую душу вокалом Билли Прайса. Не могу не отметить приятное звучание темповой песни Can’t Get Enough и интересное ритмическое решение They Knew. Ну, и конечно же, нельзя забыть песню Change Your Mind, которую Прайс написал в честь своего партнера на первых этапах карьеры, знаменитого Роя Баханана. В этом треке партию ведущей гитары исполнил прославленный Джо Бонамасса, пожалуй, самый знаменитый участник этого звездного состава, чье присутствие наверняка добавит интереса к новой работе Билли Прайса. Впрочем, уверен, что она в любом случае привлечет внимание истинных поклонников блюза.

© & (p) 2024 Little Village

13 tks / 58 mins

(Billy Price - voc; Larry Fulcher, James "Hutch" Hutchinson, Reggie McBride - b; Josh Sklair, Shane Theriot – g; Joe Bonamassa (tk 7), Johnny Lee Schell(tks 6,8) – lead g; Jim Pugh – keyb; Tony Braunagel – dr; Maxayn Lewis, Fred White, Will Wheaton – background voc; Ron Dziubla – ts, bars; Eric Spaulding (tks 3,4,13) – solo ts; Mark Pender - tp; Lenny Castro – perc;)

Линк предоставил Kevin Johnson, Proud Papa Promotions & Publicity

Леонид АУСКЕРН



стиль
блюз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


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