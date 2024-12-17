Marbin - Marbinico

Marbin принадлежит к группе исполнителей, наиболее широко представленных на нашем сайте. Здесь можно найти обзоры почти всех альбомов группы, кроме первого, и в каждом обзоре есть что-то о самом коллективе. Но, в связи с новейшим альбомом Marbinico, для тех, кто ранее с Marbin не встречался, стоит повторить какие-то базовые вещи. Итак, группу основали два молодых израильтянина, гитарист Дани Рабин и саксофонист Дэнни Маркович, соединив свои фамилии в названии ансамбля. Периодически состав группы менялся от трио до более крупных форматов, но два лидера и автора всегда в нем присутствовали. Marbin обосновался в Чикаго и со временем стал чуть ли не самой много концертирующей группой на американской сцене. Конечно, пандемия с ее ограничениями нанесла большой ущерб коллективу, но Marbin постепенно возвращает прежние позиции. У группы обширная дискография, и Marbinico стал самым свежим ее пополнением.
Как правило, обложки альбомов Marbin украшают изображения животных. Не стал исключением и новый альбом. Правда, здесь от травоядных группа перешла к хищникам: лев, похоже, несущийся за добычей, изображен на обложке Marbinico. Как видите, преемственность с некоторыми вариациями здесь соблюдена. Формат состава тоже не нов для Marbin: трио, в котором Дани взял на себя и функции басиста, а вот музыкант за ударной установкой достоин отдельного упоминания. Пол Вертико – опытнейший барабанщик, игравший с Пэтом Мэтини, Куртом Эллингом, Дэвидом Боуи, польской группой SBB и множеством других исполнителей. Он уже принимал участие в записи двух ранних альбомов Marbin, Breaking the Cycle (MoonJune, 2011) и Last Chapter of Dreaming (MoonJune, 2013), а теперь, после внушительного перерыва, вновь оказался в составе группы.
Но пора переходить к музыке. Marbin всегда отличало энергичное звучание в духе музыки фьюжн и прог-рока с яркими соло обоих лидеров. Были, правда, экскурсы в иные сферы, например, в мир цыганского джаза и свинга в альбоме Fernweh (2021), но это только подчеркивало общую тенденцию. Marbinico также выглядит «отступлением от правил» или … новым принципиальным стилистическим поворотом? Скажу прямо, меня этот проект удивил. С первого же трека In the Wind и до последнего Carousel Waltz (все композиции сочинили вместе Рабин и Маркович) вас ждут мелодичные темы, непродолжительные соло лидеров, невысокий темп, мягкие, что называется, хорошо ложащиеся на ухо, звучания. На мой взгляд, ни фьюжн, ни прог-роком здесь не пахнет, а более всего напоминает смус-джаз, чего от Marbin трудно было ожидать. Нет, мастерство никуда не делось, исполнители – на уровне (особо отмечу в этом плане Yesterday's Ashes), но стилистически трио заиграло совсем иначе. Очень любопытно, эпизод это или новая глава в истории Marbin.
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