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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Spinifex - Undrilling the Hole

Spinifex - Undrilling the Hole

03.12.2024
Spinifex - Undrilling the Hole

Во многих регионах Южного полушария, а особенно в Австралии произрастает трава рода спинифекс. Ее отличает удивительная жизнестойкость и способность выживать на самых неблагоприятных почвах – на камне и в песках. Ансамбль Spinifex, работающий в Нидерландах нашел удачное для себя название и целиком его оправдывает. Spinifex основал в 2005 году перебравшийся в Амстердам из Германии в начале 90-х альт-саксофонист и композитор Тобиас Кляйн. Вначале это был нонет, но с 2010 года Spinifex превратился в секстет нынешнего состава. Коллектив этот объединил в своих рядах музыкантов из разных стран и с разным бэкграундом. Трубач Барт Марис родом из Бельгии. Участник таких групп, как Think of One, X-Legged Sally и Flat Earth Society, он является одним из заметных на европейской сцене мастеров импровизационной музыки. Американский тенор-саксофонист Джон Дайкмен уже давно живет и работает в Европе. Он играл в трио с Уильямом Паркером и Хамидом Дрейком, а также в группах Cactus Truck и Universal Indians. Один из двух голландцев в составе, гитарист Яспер Стадхаудерс всегда предпочитал авангардный джаз, работая в таких ансамблях, как Made To Break Кена Вандермарка или сотрудничая с Ханом Беннинком и Марсом Уильямсом. Он возглавляет также собственный ансамбль Polyband. Португальский басист Гонсало Альмейда с равным успехом играет акустический джаз и эмбиент, а голландский ударник Филипп Мозер, дипломированный астрофизик, известен работой в прог-метал группе Cilice.

Вместе музыканты работают уже полтора десятка лет и выпустили девять альбомов. Последняя их работа, Undrilling the Hole, была записана в феврале этого года в Брюсселе и увидела свет в ноябре. В отличие от предыдущих работ группы, здесь всю музыку сочинил лидер группы Тобиас Кляйн, оставив при этом обширные импровизационные поля для своих коллег. Как поясняет сам Кляйн, «Мы хотим с помощью нашей музыки привлекать людей интеллектуально, но в то же время мы хотим воздействовать на них так, чтобы это хорошо работало и с аудиторией в душной атмосфере ночного клуба». В реальности это стремление оборачивается в Undrilling the Hole очень органичным сочетанием свободной импровизации, сложного по структуре современного джаза и почти панковой агрессивной динамики. Такие композиции альбома, как Embrace the Contradictions, Tatiana или титульная пьеса демонстрируют это свойство стилистики Spinifex в полной мере.

© & (p) 2024 TryTone Records

7 tks / 56 mins

(Tobias Klein – as; Bart Maris – tp; John Dikeman – ts; Jasper Stadhouders – g; Gonçalo Almeida – b; Philipp Moser – dr;)

Линк предоставлен Ann Braithwaite, Braithwaite & Katz Communications

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бельгия, Германия, Нидерланды, Португалия, США
музыкальный стиль
современный джаз


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