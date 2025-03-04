Muriel Grossmann - The Light of the Mind

Ибица – это общеевропейский тусовочный рай, это ласковое море, горячее солнце, зажигательные танцевальные ритмы и бьющая ключом ночная жизнь. Удивительно, как в этой атмосфере самого модного курорта на испанских Балеарских островах, можно заниматься серьезным творчеством, сочинять умную музыку и играть полнокровный джаз. Живущей здесь уже много лет австрийской саксофонистке и композитору Мюриэль Гроссман это удается в полной мере. Мне посчастливилось уже довольно давно следить за пополнением ее дискографии и радоваться каждой новой работе. Особенно сильное впечатление оставил предыдущий альбом Мюриэль Devotion (2023), претендующий, на мой взгляд, на качественно новую ступень в ее творчестве. С тем большим интересом приступал я и к прослушиванию ее новой работы, шестнадцатого по счету альбома в дискографии Гроссман The Light of the Mind.
Прежде всего, с удовольствием отмечаю, что давний творческий союз Мюриэль и ее сербских партнеров, гитариста Радомира Милойковича и ударника Уроша Стаменковича, остается в силе. Они работают вместе уже давно и взаимопонимание здесь на уровне почти телепатическом. С не меньшим удовольствием отмечаю, что, как и в предыдущем альбоме, трио выросло до квартета с появлением в составе Абеля Бокеры. Более того, если в Devotion испанский музыкант представал только в качестве органиста, то здесь, помимо Хэммонда, он работает и с Мугом, и с Фендер Родсом. Несколько забегая вперед, скажу, что роль Бокеры от альбома к альбому становится все заметнее и в саунде теперь уже квартета Мюриэль Гроссман он все более важен.
В The Light of the Mind вошло шесть новых композиций Мюриэль Гроссман. Сама она использует здесь четыре вида саксофонов, два вида флейт и еще целый ряд инструментов. Мне особенно запомнились ее вдохновенные соло на тенор-саксофоне в титульной композиции и на сопрано-саксофоне в Ultimate Awareness. Если учесть прекрасные партии блюз-роковой гитары Милойковича, всю гамму звучания клавишных и Хэммонда Бокеро и гибкий, четко реагирующий на развитие каждой композиции, ритм ударных Стаменковича, то плотный, насыщенный саунд квартета оставляет очень сильное впечатление. Но тут пора вспомнить и об еще одной стороне музыки Гроссман, которая делает The Light of the Mind прямым продолжением линии Devotion – ее духовную составляющую. Этот акцент заметен и в названии альбома, а еще более – в интервью, которое Мюриэль дала All About Jazz. Вот как она говорит о счастье: «Если мы спросим себя, когда мы наиболее счастливы, то скорее всего это будет связано с ситуацией, когда мы делаем счастливым кого-то еще». А далее Мюриэль цитирует Далай Ламу: «Когда мы чувствуем любовь и доброту по отношению к другим, это не только заставляет других чувствовать себя любимыми и окруженными заботой, но и помогает нам самим обрести внутреннее счастье и покой». Буддизм, как видим, очень важен для этой наследницы духовных исканий гения джаза Джона Колтрейна. Уверен, музыка Мюриэль Гроссман хоть не надолго, но способна принести ощущение счастья ее слушателям.
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