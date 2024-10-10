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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Milton Nascimento / Esperanza Spalding - Milton + esperanza

Milton Nascimento / Esperanza Spalding - Milton + esperanza

10.10.2024
Milton Nascimento / Esperanza Spalding - Milton + esperanza

Мне показалось, что в самой идее проекта Milton + esperanza изначально присутствовала определенная интрига. Судите сами. С одной стороны – бразильский певец, гитарист и композитор Милтон Насименту, человек работавший со многими джазовыми (Херби Хэнкок, Уэйн Шортер, Пэт Мэтини) и не джазовыми (Пол Саймон, Питер Гэбриел, Duran Duran) музыкантами мирового класса, но при этом, в первую очередь – мегазвезда бразильской поп-музыки, которую часто именуют специальным термином MPB (Música popular brasileira), патриарх (он родился в 1942 году) этого направления. С другой стороны – годящаяся ему во внучки американская басистка, певица и композитор Эсперанца Сполдинг, большая поклонница бразильской музыки, специально ездившая в Бразилию изучать португальский язык и поющая на нем наравне с английским, с юных лет восхищавшаяся голосом Насименту, познакомившаяся и подружившаяся с ним полтора десятка лет назад (благодаря Херби Хэнкоку) и пригласившая его в качестве гостя еще в 2010 году в свой альбом Chamber Music Society, но при этом, в первую очередь – звезда (тут от приставки «мега» все же воздержусь) именно джаза с восемью альбомами в личной дискографии, каждый из которых становился событием, пятикратный лауреат Грэмми и одиннадцатикратный номинант на эту премию.

Совместный альбом двух таких ярких музыкантов – это, безусловно, событие, а интрига, на мой взгляд, состояла в том, джаз или MPB станет основой этой коллаборации, на чьем «поле» пройдет встреча или это будет «нейтральная полоса» с элементами обоих жанров в результате? Осторожность (или объективность) требуют склониться к последнему варианту, но вот субъективно мне показалось, что стилистически Milton + esperanza в большей степени явился продуктом, более близким к MPB. При этом блеска и в его программе, и в составе участников проекта хватает. Основным аккомпанирующим дуэту вокалистов ансамблем стало испытанное рабочее комбо Эсперанцы (один американский аргентинец Лео Дженовезе за роялем чего стоит), но его усилила еще и целая группа бразильских гитаристов и перкуссионистов. Отдельная песня (почти каламбур получился) – это звездные гости проекта: легендарный Пол Саймон, Дайана Ривз, вездесущий Шабака Хатчингс, целый ряд других исполнителей и, наконец, вдова Уэйна Шортера Кэролайн, гостящая на финальном треке альбома When You Dream.

Этот трек, девятиминутная версия композиции Уэйна Шортера When You Dream из альбома Atlantis (1985), стал своеобразной данью памяти выдающегося музыканта, который был кумиром и учителем для Эсперанцы Сполдинг и с которым и она, и Насименту удостаивались чести вместе работать. Вошли в программу и еще два громких кавера. Один – это знаменитая композиция Леннона и МакКартни A Day In The Life, другой - Earth Song Майкла Джексона. В первом случае Милтон и Эсперанца поют в унисон, переходя затем на диалог: и инструментовка, и вокальная партия интересны, но мне, ретрограду, все же больше нравится оригинальная версия. Что же касается композиции Джексона, то новую версию украсила своим присутствием Дайана Ривз, и получилось, на мой вкус, более органично. Но не каверами едиными. Классические песни Насименту и новые композиции Сполдинг (в «бразильских» аранжировках) – важнейшие элементы программы альбома. Outubro Милтона восходит еще к его альбому 1969 года Courage, несколько позже, в 1972 году он сочинил Cais, лиричную песню, которую дуэт Насименту и Сполдинг превратил, на мой вкус, в одну из вершин альбома. Из композиций Сполдинг выделю Wings for the Thought Bird, где ее голос в верхнем диапазоне приобретает просто ангельское звучание. Большего я ожидал от Um Vento Passou с участием Пола Саймона, но это уже вкусовая оценка. По структуре большие композиции в альбоме разбавлены короткими интерлюдиями, да и начинается он с короткого вступления the music was there в разговорном жанре, где Милтон преимущественно говорит, а Эсперанца преимущественно смеется. Если же оценивать альбом в целом, то, как уже было сказано выше, Эсперанца сыграла здесь на поле своего партнера (в том числе в прямом смысле: записывался альбом в его родном Рио-де-Жанейро), а в качестве одного из главных его достоинств я бы назвал и мягкую, теплую атмосферу программы, и столь же позитивное «послевкусие».

© & (p) 2024 Concord Records

16 tks / 61 mins

(Esperanza Spalding – b, voc; Milton Nascimento – g, voc; Matthew Stevens – g; Justin Tyson, Eric Doob – dr; Leo Genovese – p; Corey D. King – voc, synths; with Orquestra Ouro Preto, Kainã Do Jêje, Ronaldinho Silva, Lula Galvão, Paul Simon, Dianne Reeves, Lianne La Havas, Maria Gadú, Tim Bernardes, Carolina Shorter, Elena Pinderhughes, Shabaka Hutchings, Guinga;)

Линк предоставлен Jazzist, первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.ru/milton-esperanza/)

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина, Бразилия, США
музыкальный стиль
Латинский джаз


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