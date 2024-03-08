Maria Mazzotta - Onde

Вот и состоялась новая встреча с интереснейшей итальянской фолк-певицей из Апулии Марией Мазоттой. В отличие от уже знакомого нашим читателям альбома Amoreamaro (2020), новый альбом Onde она записала в формате трио. Партнерами Марии стали земляки (в широком смысле): ударник Кристиано Делла Моника и гитарист Эрнесто Нобили. Кроме того, в записи двух треков участвовали и гости – туарег из Нигера, гитарист Бомбино и немецкий трубач Фолькер Гетце. «Оружием» же самой Марии стали перкуссия, тамбурин и … голос, конечно же, голос!
Его мощь и страсть на сей раз обрамлены самой натуральной рок-музыкой с изрядной долей электричества. Для Марии, когда-то начинавшей с рока, в этом нет ничего необычного. Драйв музыки и драйв голоса в соединении только усиливают эффект от песен Марии Мазотты. В новом альбоме она обратилась преимущественно к песням глухих сельских уголков Южной Италии. Тематика песен очень разнообразна. Стартовая La Furtuna («Судьба»), традиционная песня из Саленто, родной для Марии исторической области на самом краю итальянского «каблучка», - трагическое послание рыбака, оказавшегося в шторм в открытом море, между жизнью и смертью. Кстати, и самое название альбома Onde переводится, как «Волны». С этой песней перекликается и финальная песня альбома Matonna te lu mare, молитва рыбака о хорошем улове и благополучном возвращении домой. Это – авторская композиция, сочиненная Джузеппе Массимо Маранджо. В Onde, наряду с традиционными песнями, есть вещи конкретных авторов и, конечно же, песни, сочиненные самой Марией, часто это посвящения тем или иным деятелям итальянской сцены. В большой двухчастной композиции, связке песен Nanna core и Pizzica de core (Malencunia) она отдает дань уважения Даниэле Дуранте, основателю ансамбля Canzoniere Grecanico Salentino, в котором Мазотта начинала свой путь в фолк-музыке Саленто.
А вот еще один трибьют с совершенно другими интонациями: песня Terra ca nun senti («Земля, которая не слышит»), ставшая известной в исполнении сицилийской певицы Розы Балистрери: скорбь о тысячах земляков, покинувших родной остров и эмигрировавших в поисках лучшей жизни. Для меня это, пожалуй, самый сильный трек альбома. Голос Марии здесь неожиданно становится очень грубым, хриплым, она почти кричит – жутковатое впечатление. Мазотта поясняет такие трансформации: «В самом Юге есть нечто грубое и полное жизненной силы. Часто даже нежные мелодии колыбельных, которые можно услышать в исторических архивах, исполняются скрипучими, хриплыми голосами – это словно эффект дисторшн в рок-музыке. Уверена, если бы Роза Балистрери была жива в наши дни, то в 2024 году она пела бы под электрогитару с усилителем, что было бы идеальным сочетанием ее выразительной и коммуникативной силы». Здесь Мазотта явно говорит не только об Балистрери, но и о себе. Послушайте Onde, послушайте резкий и страстный голос Юга Италии – вы наверняка оцените его суровую красоту.
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