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Mikael Máni - Guitar Poetry

16.08.2024
Mikael Máni - Guitar Poetry

Уверен на 99% , что практически все читатели сайта, равно как и я сам, ранее никогда не слышали музыку Микаэла Мани, да вряд ли слышали и само это имя. Не удивительно. На широкий европейский джазовый рынок Мани вышел только в этом году, в конце марта, дебютировав альбомом Guitar Poetry на респектабельном немецком лейбле ACT Music. Впрочем, на своем родном острове, в стране гейзеров и вулканов с неудобопроизносимыми именами, этот молодой исландский музыкант, чье полное имя звучит, как Микаэль Мани Асмундссон, уже достаточно известен.

Родился Микаэл в 1995 году в семье меломана, владельца небольшого лейбла и музыкального магазина, обладателя огромной коллекции пластинок. С юных лет Микаэл начал играть на фортепьяно, а к 12-летию дядя подарил ему гитару. Этот подарок стал ключевым в дальнейшем музыкальном развитии Мани. Семью годами позже Микаэл отправился на учебу в Нидерланды и в 2018 году получил степень бакалавра в Консерватории Амстердама. В 2019 году Мани выпустил свой дебютный альбом Bobby, за которым последовало еще несколько дисков. На родине он стремительно выдвинулся в ряды лучших джазовых музыкантов Исландии. В 2017 году альбом Beint Heim, записанный дуэтом Marína & Mikael, удостоился номинации на Исландскую музыкальную премию, Nostalgia Machine был назван альбомом года ведущей газетой страны, а в 2023 году альбом Innermost, записанный в формате квинтета, был признан джазовым альбомом года и принес ему долгожданную премию. Музыка Мани широко транслируется по радио, причем не только местному, но и, например, на BBC.

И вот, в ноябре 2023 года в одной из студий Амстердама родился Guitar Poetry, полностью сольный альбом Микаэла Мани из одиннадцати треков, из которых только два были выполнены с наложением звука. Альбом прогремел. Такое авторитетное издание, как американский Downbeat дал ему четыре с половиной звезды из пяти и несколько высокопарно назвал его «импрессионистской жемчужиной». Чем так привлек суровых обычно критиков Downbeat этот проект? Чтобы попытаться понять систему музыкальных координат, в которой работает Мани, будет полезно прислушаться к его собственным высказываниям. Было бы логично, если бы молодой джазовый гитарист равнялся на такие образцы, как Джим Холл, Вес Монтгомери, даже Джордж Бенсон или на кого-то из европейцев. Но нет! У Мани совсем другие ориентиры: «Я люблю музыку Джони Митчелл и Боба Дилана. Думаю, именно тут основная причина, что мои композиции для гитары так легко напевать.» Guitar Poetry он называет смесью джаза, рока и импрессионизма. И, наконец, ключевая, на мой взгляд, цитата: «Guitar Poetry – это интимный альбом, возможно, мой самый личный. Мне хотелось его записать, потому что я сочинял композиции, чтобы справиться со своими эмоциями и отразить свое замешательство, счастье, печаль и разочарование в форме музыки».

Не забудем, что Микаэль Мани еще весьма молод. И все эмоции, связанные с любовно-лирическими переживаниями, для него особенно важны. А если учесть, что Микаэль от природы прекрасный мелодист (его музыка действительно очень певуча), то вся гамма его чувств очень точно отражается в музыкальном контексте. Особенно показательна в этом отношении стартовая пьеса She'll Arrive Between 10 & 11. Очень живо и наглядно ощущаешь весь спектр переживаний ожидающего встречи молодого человека – от спокойного размеренного развития («надежда и предвкушение»), до взрыва эмоций в середине пьесы («а вдруг не придет?») – пожалуй, единственного эпизода с явно роковыми интонациями и возвращения к уверенности в финале пьесы. Сюда же можно отнести такие пьесы, как более игривая Katie, Not Klara и минорные You Know How This Will End и Closing the Book. Мани не склонен к быстрым темпам, в этом он близок к «северному стилю», нет у него головокружительных импровизаций, практически не услышал я в его музыке влияний блюза или повсеместно модной латины. Его манера игры куда больше напоминает фолк-гитаристов, и в этом смысле понятно его отношение к музыке Митчелл и Дилана.

Исландия не перестает удивлять – от блистательной Бьорк и до футбольной сборной образца 2016. Молодого и разительно не похожего на своих коллег Микаэля Мани я бы тоже занес в этот список. Это имя стоит запомнить.

© & (p) 2024 ACT Music

11 tks / 33 mins

(Mikael Máni Ásmundsson – g;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.ru/mikael-mani-guitar-poetry/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Исландия
музыкальный стиль
современный джаз


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