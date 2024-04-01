Brandon Goldberg - Live at Dizzy’s

Продолжаем следить за стремительно развивающейся карьерой бывшего вундеркинда, а теперь уже просто очень талантливого молодого джазового пианиста, 18-летнего на данный момент Брендона Голдберга. Три года назад мы публиковали обзор его предыдущего, второго по счету альбома In Good Time, вызвавшего массу положительных, а то и восхищенных отзывов по обе стороны Атлантики – от американского DownBeat до британского Jazzwise. В том тексте шла речь и о биографии музыканта, поэтому сейчас, не заглядывая в прошлое, сразу обратимся к настоящему.
Третий в дискографии Брендона альбом стал для него первым концертным. Он был записан во время концертного тура трио Брендона Голдберга с Беном Вулфом на басу и Аароном Киммелем за ударными во время их выступления в известном нью-йоркском Dizzy’s Club. Тамошний зал отличается прекрасной акустикой, но для Брендона и выступления на этой сцене, и запись здесь альбома имели особое значение. Как рассказывает сам Голдберг, «первый раз в жизни я слушал музыку в Нью-Йорке именно в Dizzy’s (напомню, сам юный музыкант родом из Флориды – Л,А.). Мои родители привели меня послушать трио Билла Шарлапа. А теперь Билл Шарлап и Рени Роснес пришли послушать нас в первый вечер наших концертов в Dizzy’s.»
Кстати, показательно, что Брендон вспомнил именно пианиста Шарлапа, одного из лучших и наиболее консервативных в плане стилистики мастеров современного мэйнстрима. Голдберг и сам придерживается похожей стилистики, и новый альбом не дал поводов к изменению этой ситуации. Но играет юный традиционалист действительно очень хорошо, да и качества вполне зрелого лидера тоже налицо. Программу альбома, как и в студийных работах Голдберга составили его собственные композиции вперемешку со стандартами. Из первых можно отметить энергичную стартовую пьесу UnholyWater и Circles, звучавшую ранее в студийном варианте и в формате квартета в альбоме In Good Time, из вторых я в душе бурно аплодировал мастерской версии эвергрина Гершвина It Ain't Necessarily So и с удовольствием слушал лиричную Lujon (Slow Hot Wind) Манчини. Критики сравнивают игру трио Голдберга с аналогичными составами 50-х и 60-х годов прошлого века – трио Ахмада Джамала, Оскара Питерсона, Реда Гарланда. Но мне в этой связи опять хочется назвать имя Билла Шарлапа – как мне кажется, именно ему ближе всего по духу своей музыки Брендон Голдберг.
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