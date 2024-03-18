Aimee-Jo Benoit with The New Assembly - Horns of Hope
18.03.2024
Канадская певица Эме-Жо Бенуа живет и работает в Калгари, крупнейшем городе провинции Альберта. Это опытный мастер, имеющая на своем счету несколько альбомов с разными коллективами, а личную дискографию Бенуа открыла в 2020 году альбомом Borjoner. Вторым ее альбомом стал Horns of Hope. Как рассказывает сама Эме-Жо, если работа над дебютником растянулась чуть ли не на десять лет, то второй альбом был создан гораздо быстрее – за месяцы, в течение которых рождалась и идея альбома, и осуществлялась его запись. Название альбома связана с популярной в английском языке идиомой the horns of the dilemma, которую не идеально точно можно перевести на русский, как «выбор из двух зол», то есть трудный выбор, сложная дилемма, когда ни один из вариантов не является удачным. Триггером к этому проекту послужила пандемия и принесенные ею невиданные ранее проблемы. Мысли, связанные с этими событиями, надежда, которая всегда связана со страхом, свет и его противоположность тьма – этот дуализм, который ощущает каждый, лег в основу подбора программы нового альбома.
Как говорит певица, каждая песня альбома имеет своего адресата, но это слишком личный и тонкий момент, который она не собирается выносить на публику. Что ж, удовольствуемся просто программой этого альбома. Бенуа обычно исполняет композиции отечественных авторов, не изменила себе она и в этот раз, причем ее вкус не может не вызвать уважения. Среди восьми песен этого альбома мы видим работы всемирно известных мастеров, гордости канадской музыки: Bird on a Wire Леонарда Коэна, а также Little Green и Moon at the Window Джони Митчелл, видим песни, сочиненные авторами, пока больше известными на родине – Даниэля Лануа (Where Will I Be?) или Кэтлин Эдвардс (A Soft Place to Land), а заканчивается программа собственной композицией Эме-Жо с красноречивым названием Free.
Манеру пения Бенуа, очень теплую и искреннюю, я бы не назвал классически джазовой, но Horns of Hope – это тот случай, когда «короля делает свита». Эме-Жо очень удачно подобрала аккомпанирующий состав, вынесенный на обложку под названием The New Assembly: крепкая линейка из трех духовых (тромбон – саксофон (бас-кларнет) – труба) и типично джазовое фортепьянное трио. Вместе с голосом Бенуа, эта команда не оставляет сомнений в джазовом фундаменте прозвучавших в альбоме композиций. Остается добавить, что, как говорит сама Эме-Жо, тромбонист Карстен Рубелинг был именно тем человеком, в дискуссиях с которым и рождалась программа альбома, который стоит услышать.
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