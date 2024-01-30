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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Kevin Kastning / Soheil Peyghambari - The Second Realm

Kevin Kastning / Soheil Peyghambari - The Second Realm

30.01.2024
Kevin Kastning / Soheil Peyghambari - The Second Realm

Вроде бы немало работ американского гитариста и изобретателя новых типов гитар Кевина Кастнинга довелось слышать и писать о них, включая и его дуэт 2021 года с иранским кларнетистом Сохейлем Пейгхамбари The First Realm, но альбом The Second Realm все равно удивил. Это, как понятно из названия, второй совместный проект Кастнинга и Пейгхамбари. Кевин здесь существенно расширил используемый арсенал своих уникальных гитарных гибридов, но в остальном все вроде бы повторяет предыдущий проект: Сохейль по-прежнему оперирует двумя типами кларнетов, альбом, как и ранее, записывался в американской и иранской студиях (на сей раз в апреле-мае 2023 года), микширование и мастеринг вновь было доверено старому партнеру и другу Кевина, венгерскому музыканту Шандору Сабо и даже обложкой своей новый альбом вновь обязан россиянину Георгию Горунову, но вот результат существенно иной.

Уже The First Realm показал, что иранский партнер заметно оживил и разнообразил его саунд по сравнению с иными работами Кастнинга, обычно близкими к эмбиенту. Но The Second Realm в этом плане, на мой взгляд, превзошел предшественника на голову. Каждая из шести пьес альбома – это захватывающий и непредсказуемый диалог гитары и кларнета. Какой уж тут эмбиент! Все выглядит очень эмоционально, а местами – просто драматично. Если добавить, что звучание инструментов американского исполнителя порой существенно далеко от того, что мы привыкли считать гитарным звуком, то общая картина становится еще более яркой и необычной. Стилистически, на мой взгляд, этот альбом уютно расположился в плодородной зоне между свободным импровизационным джазом и современной академической камерной музыкой. Мне даже трудно выделить в The Second Realm какую-то одну наиболее интересную пьесу. Все шесть треков – как ровная и очень высокая горная гряда, пики которой теряются за облаками. Как известно, The First Realm был в числе претендентов на премию Грэмми 2022 года. Совершенно не исключаю возможности подъема The Second Realm на еще большую высоту. Этот альбом, мне кажется, способен покорить сердца не только рядовых слушателей, но и жрецов Академии науки и искусства звукозаписи.

© & (p) 2024 Greydisc Records

6 tks / 45 mins

(Kevin Kastning -36-string Double Contraguitar, 17-string Subcontra guitar, 24-string Double Subcontra guitar, 30-string Contra-Alto guitar, 12-string Contraguitar; Soheil Peyghambari - bass cl, Bb cl;)

Линк предоставлен Greydisc Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Иран, США
музыкальный стиль
авангард, академическая музыка


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