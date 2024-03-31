Kiran Ahluwalia - Comfort Food

Киран Ахлувалия – канадская вокалистка индийского происхождения. Родилась она в Индии, но девочке было всего девять лет, когда ее семья перебралась в Канаду. Она не сразу выбрала музыку в качестве дела своей жизни, но явно не ошиблась на этом пути. Киран – уже двухкратный лауреат премии Джюно, канадского аналога Грэмми и обладатель приличной по размерам дискографии. Ранее мне слушать музыку Киран (она обычно сама сочиняет свои песни) мне не доводилось, но, если судить по ее новому альбому Comfort Food, она придерживается традиционной индийской манеры вокала в сочетании с вполне западной по настроению и аранжировкам музыкой. Ассистирующие ей в этом проекте музыканты вооружены как привычными на Западе инструментами, так и характерными индийскими традиционными. Кстати, в ее ансамбле мы видим и супруга Киран, гитариста Реза Аббаси, чье имя ранее вы могли встретить на наших страницах.
Но новый альбом займет особое место в дискографии Ахлувалии не столько из-за своего музыкального, сколько из-за политического или социального месседжа. Дело в том, что Киран Ахлувалия – мусульманка. После раздела бывшей Британской Индии на Индию и Пакистан по религиозному признаку, раздела сопровождавшемуся многочисленными жертвами и самому массовому в истории переселению людей, оставшиеся в Индии мусульмане стали религиозным меньшинством. Их в Индии всего 13 процентов населения, но для самой населенной на нашей планете страны эти 13 процентов оборачиваются миллионами людей. С момента обретения независимости и вплоть до 2014 года правящей партией Индии являлся центристский, а иногда лево-центристский Индийский национальный конгресс, наследник идей Ганди и Неру. Но с 2014 года к власти в стране пришла более правые и куда более националистические силы, что сразу обернулось для индийских мусульман притеснениями, а то и прямыми нападками. Власть дает им понять, что в стране Хинду они – люди второго сорта.
Песни альбома Comfort Food – это протест Киран Ахлувалии против подобного отношения к индийским мусульманам, а заодно и к низшим индуистским кастам. В композиции Jaane Jahan она говорит: «Мы истекаем столь же красной кровью, наши слезы столь же солоны». Протестные настроения переполняют и такие песни, как Tum Dekhoge и Tera Jugg. В других вещах, в том числе в исполненной дуэтом с алжирским певцом Суадом Масси Ban Koulchi Redux, звучит надежда на позитивные изменения. Сама Киран говорит о своей новой работе так: «Сочинение этих песен дало мне эмоциональное освобождение от чувства беспомощности – таким образом, создание этого альбома стало для меня утешительной пищей.» Для русскоязычного читателя осталось лишь пояснить, причем тут «утешительная пища» - прямой перевод с английского названия альбома Comfort Food. Это, конечно же, идиома, аналога которой в русском мне вспомнить не удалось: так говорят, когда сильное душевное волнение, стресс, человек «гасит», заедая эмоции чем-нибудь сладеньким-вкусненьким, как в далеком детстве, чем-то дающим ощущение не просто сытости, а уюта и безопасности. Да пребудут они с Киран и ее единоверцами.
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