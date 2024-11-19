Koppel / Karlzon / Colley / Öström - Portable Infinity

Вчетвером эти музыканты встретились в Копенгагене в 2021 году. Датчанин Бенджамин Коппель – один из ведущих саксофонистов европейского джаза, очень убедительно сочетающий опору на американские джазовые традиции с современным джазовым языком, талантливый композитор, поддерживающий честь своей семьи, музыкант в третьем поколении. Коппель – обладатель солидной дискографии, часть которой представлена на нашем сайте, и желанный партнер многих ведущих музыкантов в джазе и не только. Один из его постоянных партнеров – известнейший американский басист Скотт Колли, часто играющий вместе с Брайаном Блэйдом и Коппелем в трио. Немало и его работ попадало на рецензию на наш сайт. А вот двое других участников этой встречи ранее на наши страницы со своими работами не выходили, хотя имя ударника Магнуса Острёма, участника креативнейшего шведского трио e.s.t., работавшего во главе с пианистом Эсбьорном Свенссоном вплоть до его трагической гибели, знакомо всем, кто следит за развитием джаза. Острём работал не только в e.s.t., но и с такими мастерами, как Пэт Мэтини или Бенни Гольсон. Чуть моложе Острёма еще один швед, стремительно набирающий популярность пианист Якоб Карлзон, которого пресса возводит в наследники Эсбьорна Свенссона.
Памятное совместное выступление в Копенгагене настолько сблизило музыкантов, обнаруживших «общую химию», что они решили сформировать совместный коллектив, назвав его, после долгого обсуждения, Portable Infinity («Компактная бесконечность»). Колли объясняет этот выбор так: «В каждом человеке заложен потенциал бесконечной креативности, и мы несем его с собой всегда и везде. Ключом для всех нас является постоянное раскрытие этого потенциала.» Первый альбом этого супер-квартета под одноименным названием выходит 21 ноября 2024 года на лейбле Cowbell Music. Музыканты записали его примерно год назад в одной из студий швейцарского города Лугано.
Portable Infinity состоит из тринадцати треков, взаимосвязанных друг с другом, как цельная сюита. Вся она сочинена Бенджамином Коппелем, за исключением самой длинной, одиннадцатиминутной части Them Trees, написанной Якобом Карлзоном. С первых тактов стартовой части Prologue с тревожным ритмом ударных, словно вызывающим к жизни тонкое проникновенное соло Коппеля и до финальной Quatre-Trois-Deux-Un, звучащей весьма энергично и в мажорном ключе, Portable Infinity оставляет очень сильное впечатление. Сюита условно разделена на «основные» части с названиями и проходящие только под номерами интерлюдии (их четыре). При этом интерлюдии порой по объему не уступают «основным» частям и представляют собой яркие картинки, иллюстрирующие ту самую креативность тех или иных участников квартета. Так, в Interlude I царит контрабас Колли, в Interlude II – фортепьяно Карлзона, Interlude III – блестящий диалог саксофона и контрабаса, а в Interlude IV «правят бал» ударные Острёма. Интерлюдии плавно перетекают в последующие композиции, из которых лично мне больше всего запомнились The Sphere и Sun after Rain(somewhere in the Galaxy) с яркой игрой Коппеля и Острёма, а также Atheist Breakfast, где очень хороши тот же Коппель и Карлзон. Важно отметить, что ощущение цельности всего этого немалого по объему (75 минут звучания) проекта присутствует постоянно, это действительно единая сюита, классно задуманная и блестяще воплощенная. По крайней мере, для меня Portable Infinity стало одной из самых интересных работ уходящего года.
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