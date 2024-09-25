Tyshawn Sorey / Adam Rudolph - Archaisms II

Почти год назад на нашем сайте появился обзор альбома Archaisms I (2023, defkaz), созданного дуэтом двух ударников, Тайшона Сори и Адама Рудольфа в духе свободной импровизации: то была запись их совместного выступления в одном из нью-йоркских залов в декабре 2021 года. В том тексте можно найти и краткую информацию об обоих музыкантах и истории их сотрудничества. Archaisms I получил хорошую прессу и был замечен (и отмечен) многими. Похоже, этот факт вдохновил и музыкантов, и греческий лейбл на «продолжение банкета». Летом 2024 года defkaz выпустил Archaisms II и, благодаря любезности Янниса Куфаэласа, приславшего нам линк к этой работе, мы получили возможность рассказать об еще одной работе двух американских музыкантов.
Archaisms II – это тоже концертная запись выступления, прошедшего в Roulette Intermedium в нью-йоркском Бруклине в феврале 2023 года. Только и инструментарий, и состав участников изменился по сравнению с предыдущей работой. В арсенале Тайшона Сори появилось фортепьяно, в саунд органично вошла электроника, а помимо двух главных действующих лиц, Рудольфа и Сори, на сцене появилось еще трое перкуссионистов: Расселл Гринберг и японка Сае Хашимото из группы Yarn/Wire, а также Леви Лоренцо, музыкант филиппино-американского происхождения, из International Contemporary Ensemble (играл он также и с Yarn/Wire). Программу выступления и, соответственно, альбома составили две большие композиции (Part 1 и 2), за двадцать минут звучания каждая. В первой части тон всему ударно-перкуссионному действу задает Рудольф, а Сори играет на фортепьяно, лишь в финале композиции сменив клавиши на ударную установку. Во второй части Рудольф и Сори словно меняются местами: здесь уже Рудольф много работает с клавишными.
Надо сказать, превращение дуэта в квинтет оказалось во многом формальным. Приглашенные музыканты, конечно, повлияли на общий саунд, но в основном за счет интенсивности звучания, что же касается общей структуры композиций, динамики, гармонических и мелодических решений, то здесь на первом плане по-прежнему Рудольф и Сори, взаимопонимания которым не занимать. Сори говорит об этом проекте так: «Во многом это все еще дуэт между Адамом и мной. Наша концепция расширилась, но музыка по-прежнему звучит как нечто, что мы придумали и разработали вместе». Адам Рудольф в своих оценках более эмоционален: «Виртуозность связана с высоким уровнем мастерства, которым, безусловно, обладают Тайшон и эти три фантастических перкуссиониста. Это ведет к чрезвычайно высокому качеству и широкой гамме эмоций и острых ощущений, вплоть до мурашек по коже».
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