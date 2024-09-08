Yvonnick Prené / Geoffrey Keezer - Jobim’s World

В отличие от блюзовой диатонической губной гармоники, хроматический вариант этого инструмента дает исполнителю больше возможностей, но и играть на хроматической гармонике существенно сложнее. В джазе, как правило, используют именно хроматическую гармонику. Не часто: это какой-то «не родной» для музыки афро-американского происхождения инструмент. Не случайно, большинство мастеров этого инструмента – европейцы, хотя многие живут и работают в США. И вообще круг исполнителей на хроматической губной гармонике всегда был весьма и весьма узок. Долгое время безоговорочным королем этого инструмента в джазе считался блистательный бельгиец Тутс Тилеманс. После его смерти, уже не столь безоговорочно, владельцем титула можно считать немца голландского происхождения Хендрика Меркенса, который давно работает в США. Среди других ярких мастеров хроматической губной гармоники можно вспомнить американо-швейцарца Грегуара Маре, итальянца Бруно Де Филиппи, россиянина Максима Филиппова и французского музыканта Ивонника Прене, одного из героев этого текста.
Ивонник родился в Париже, до того, как окончательно остановиться на хроматической губной гармонике, он играл на гитаре и на диатонической губной гармонике. Уже в 17 лет он начал профессионально выступать в парижских клубах. Активная практическая игра не помешала Прене получить солидное образование – в Сорбонне и целом ряде американских вузов. Уже много лет Ивонник Прене работает преимущественно в Штатах. Список его партнеров столь же длинен, сколь и разнообразен: тут и Питер Бернстайн, и Вик Юрис, и Айра Коулмен, и Мино Чинелу, и Дана Холл, и Гилад Гексельман, и многие другие. Под новый проект Прене пригласил к сотрудничеству известного и весьма востребованного джазового пианиста Джеффри Кизера, преподавателя Джульярда, в разные годы партнера Арта Блэйки, Арта Фармера, Крисчена МакБрайда и автора большого числа собственных проектов.
И выбор формата нового проекта, и выбор партнера, и, наконец, тематика задуманного альбома показались мне очень продуманными. Губная гармоника – инструмент «негромкий», ей противопоказаны большие составы, если, конечно, речь не идет о выступлении гармошечника в качестве приглашенного солиста, ее стихия – составы камерные, и дуэт в этом смысле – формат идеальный. Кизер – очень опытный профессионал, прекрасно знакомый, в числе прочего, и с латиноамериканской, бразильской в данном случае, музыкой. Альбом Jobim’s World – это глубокое погружение в мир бразильской музыки, музыки Жобима и его последователей, и здесь голос хроматической губной гармоники очень уместен. В голосе этого латиноевропейского, по преимуществу, инструмента хорошо ощутимы грусть и щемящее чувство печали, что, как нельзя лучше сближает его с трудно определяемой (та же проблема, что и с понятием «свинг») характерной бразильской «саудаде», чувством томления и светлой грусти, неизменно присутствующей и в музыке шоро, и в босса-нове, главным представителем которой был и остается Антонио Карлос Жобим, и в народной музыке фаду, распространенной по другую сторону Атлантики, в бывшей бразильской метрополии Португалии.
Прене и Кизер не побоялись включить в программу самые знаменитые, давно превратившиеся в джазовые стандарты и известные, наверное, в сотнях интерпретации пьесы Жобима: Triste, The Girl from Ipanema, Desafinado. Одни из их версий понравились мне больше (Triste), другие меньше (The Girl from Ipanema), но это субъективное впечатление, в целом же Прене и Кизер пополнили список версий этих эвергринов своими необычными вариантами. Но альбом называется не Jobim, а Jobim’s World, его тематика шире стандартного трибьюта. И поэтому в программе мы видим композицию Пиксингиньи и Ласерды Proezas De Solon – очень интересную композицию, где гармоника Прене достойно поддерживает быстрый темп, заданный фортепьяно Кизера, а также балладу карибского автора Анри Сальвадора Dans mon île. Наконец, третья группа треков этого небольшого по объему альбома – это собственные сочинения Ивонника Прене, созданные на основе музыки Жобима. Так, Vagues à Lames, где слышны блюзовые нотки, он написал под впечатлением от Waves, а Too Many Notes уже названием отсылает к очень известной композиции Жобима One Note Samba. Мир Жобима в интерпретации Прене и Кизера заиграл новыми красками, за что Ивонника и Джеффри можно только поблагодарить, а заодно оценить сколь креативным может быть звучание хроматической губной гармоники от одного из лучших в мире мастеров этого инструмента.
Очередная экскурсия в джазовый мир Чикаго, где на сей раз нам предстоит познакомиться с барабанщиком и композитором Кабиром Далавари, благодаря второму в его карьере альбому в качестве лидера Last Call. Далавари, чье имя выдает южноазиатские корни ...
Вроде бы немало работ американского гитариста и изобретателя новых типов гитар Кевина Кастнинга довелось слышать и писать о них, включая и его дуэт 2021 года с иранским кларнетистом Сохейлем Пейгхамбари The First Realm , но альбом The Second Realm ...
Киран Ахлувалия – канадская вокалистка индийского происхождения. Родилась она в Индии, но девочке было всего девять лет, когда ее семья перебралась в Канаду. Она не сразу выбрала музыку в качестве дела своей жизни, но явно не ошиблась на этом пути. ...
Если для русских Пушкин – «это наше все», то для португальцев «наше все» - это Луишде Камо́энс (в португальском произношении - Луи́ж Важ де Камо́йнш, но будем придерживаться устоявшейся транскрипции), выдающийся поэт XVI века, главный гений ...
Сегодня у нас в гостях джаз из Филадельфии. Альбом Leave The Gate Open выпущен местным лейблом Imani Records, принадлежащем местному пианисту и продюсеру Оррину Эвансу, а создатель его, пианист, композитор и педагог с латино-ирландским именем Люк ...
У иранской культуры непростые отношения с режимом аятолл. Это касается и киноискусства, и литературы и, конечно, музыки. Строгая регламентация всего, от внешнего вида до непосредственно творчества, в особенности жестко бьет по женщинам. Сразу же ...
Впервые я услышал японскую пианистку Мамико Ватанабе десять лет назад в альбоме саксофониста Би Джей Дженсена Ronin, The Masterless Samurai (2014), потом, совсем недавно был альбом Санти Дебриано Ashanti (2022). В обоих случаях ее игра запомнилась и ...
Вот и состоялась новая встреча с интереснейшей итальянской фолк-певицей из Апулии Марией Мазоттой. В отличие от уже знакомого нашим читателям альбома Amoreamaro (2020), новый альбом Onde она записала в формате трио. Партнерами Марии стали земляки (в ...
2024-й год MoonJune Records открывает новым альбом живущего и работающего в Англии американского гитариста Марка Уингфилда. Записан он был в хорошо известной поклонникам лейбла каталонской студии La Casa Murada не менее известным звукоинженером ...
Уверен на 99% , что практически все читатели сайта, равно как и я сам, ранее никогда не слышали музыку Микаэла Мани, да вряд ли слышали и само это имя. Не удивительно. На широкий европейский джазовый рынок Мани вышел только в этом году, в конце ...
Сезария Эвора! Рискну утверждать, что тысячи людей во всем мире узнали про существование государства под названием Кабо-Верде, только благодаря этой замечательной певице. Эвора стала не только послом культуры своей островной страны у берегов Африки, ...
В 2024 году исполняется сто лет со дня рождения одного из самых выдающихся тромбонистов в истории джаза – Джей Джей Джонсона (1924-2001). Ник Финцер, яркий современный тромбонист и владелец лейбла Outside in Music, решил почтить эту памятную дату ...