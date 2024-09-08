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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Yvonnick Prené / Geoffrey Keezer - Jobim’s World

Yvonnick Prené / Geoffrey Keezer - Jobim’s World

08.09.2024
Yvonnick Prené / Geoffrey Keezer - Jobim’s World

В отличие от блюзовой диатонической губной гармоники, хроматический вариант этого инструмента дает исполнителю больше возможностей, но и играть на хроматической гармонике существенно сложнее. В джазе, как правило, используют именно хроматическую гармонику. Не часто: это какой-то «не родной» для музыки афро-американского происхождения инструмент. Не случайно, большинство мастеров этого инструмента – европейцы, хотя многие живут и работают в США. И вообще круг исполнителей на хроматической губной гармонике всегда был весьма и весьма узок. Долгое время безоговорочным королем этого инструмента в джазе считался блистательный бельгиец Тутс Тилеманс. После его смерти, уже не столь безоговорочно, владельцем титула можно считать немца голландского происхождения Хендрика Меркенса, который давно работает в США. Среди других ярких мастеров хроматической губной гармоники можно вспомнить американо-швейцарца Грегуара Маре, итальянца Бруно Де Филиппи, россиянина Максима Филиппова и французского музыканта Ивонника Прене, одного из героев этого текста.

Ивонник родился в Париже, до того, как окончательно остановиться на хроматической губной гармонике, он играл на гитаре и на диатонической губной гармонике. Уже в 17 лет он начал профессионально выступать в парижских клубах. Активная практическая игра не помешала Прене получить солидное образование – в Сорбонне и целом ряде американских вузов. Уже много лет Ивонник Прене работает преимущественно в Штатах. Список его партнеров столь же длинен, сколь и разнообразен: тут и Питер Бернстайн, и Вик Юрис, и Айра Коулмен, и Мино Чинелу, и Дана Холл, и Гилад Гексельман, и многие другие. Под новый проект Прене пригласил к сотрудничеству известного и весьма востребованного джазового пианиста Джеффри Кизера, преподавателя Джульярда, в разные годы партнера Арта Блэйки, Арта Фармера, Крисчена МакБрайда и автора большого числа собственных проектов.

И выбор формата нового проекта, и выбор партнера, и, наконец, тематика задуманного альбома показались мне очень продуманными. Губная гармоника – инструмент «негромкий», ей противопоказаны большие составы, если, конечно, речь не идет о выступлении гармошечника в качестве приглашенного солиста, ее стихия – составы камерные, и дуэт в этом смысле – формат идеальный. Кизер – очень опытный профессионал, прекрасно знакомый, в числе прочего, и с латиноамериканской, бразильской в данном случае, музыкой. Альбом Jobim’s World – это глубокое погружение в мир бразильской музыки, музыки Жобима и его последователей, и здесь голос хроматической губной гармоники очень уместен. В голосе этого латиноевропейского, по преимуществу, инструмента хорошо ощутимы грусть и щемящее чувство печали, что, как нельзя лучше сближает его с трудно определяемой (та же проблема, что и с понятием «свинг») характерной бразильской «саудаде», чувством томления и светлой грусти, неизменно присутствующей и в музыке шоро, и в босса-нове, главным представителем которой был и остается Антонио Карлос Жобим, и в народной музыке фаду, распространенной по другую сторону Атлантики, в бывшей бразильской метрополии Португалии.

Прене и Кизер не побоялись включить в программу самые знаменитые, давно превратившиеся в джазовые стандарты и известные, наверное, в сотнях интерпретации пьесы Жобима: Triste, The Girl from Ipanema, Desafinado. Одни из их версий понравились мне больше (Triste), другие меньше (The Girl from Ipanema), но это субъективное впечатление, в целом же Прене и Кизер пополнили список версий этих эвергринов своими необычными вариантами. Но альбом называется не Jobim, а Jobim’s World, его тематика шире стандартного трибьюта. И поэтому в программе мы видим композицию Пиксингиньи и Ласерды Proezas De Solon – очень интересную композицию, где гармоника Прене достойно поддерживает быстрый темп, заданный фортепьяно Кизера, а также балладу карибского автора Анри Сальвадора Dans mon île. Наконец, третья группа треков этого небольшого по объему альбома – это собственные сочинения Ивонника Прене, созданные на основе музыки Жобима. Так, Vagues à Lames, где слышны блюзовые нотки, он написал под впечатлением от Waves, а Too Many Notes уже названием отсылает к очень известной композиции Жобима One Note Samba. Мир Жобима в интерпретации Прене и Кизера заиграл новыми красками, за что Ивонника и Джеффри можно только поблагодарить, а заодно оценить сколь креативным может быть звучание хроматической губной гармоники от одного из лучших в мире мастеров этого инструмента.

© & (p) 2024 Sunnyside Records

9 tks / 38 mins

(Yvonnick Prené - chromatic harm; Geoffrey Keezer – p;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН (первая публикация - Jazzist Club,https://jazzist.ru/yvonnick-prene-geoffrey-keezer-jobims-world/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Франция
музыкальный стиль
современный джаз


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