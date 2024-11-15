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Главная » обзоры » издано в 2024 г. » Alain Bédard Auguste Quartet - Particules Sonores

Alain Bédard Auguste Quartet - Particules Sonores

15.11.2024
Alain Bédard Auguste Quartet - Particules Sonores

Басист из Монреаля Ален Бедар – один из самых опытных и известных на общенациональном уровне джазовых музыкантов Канады, а уж в своей родной франкоязычной провинции Квебек, где он начинал карьеру еще в 80-х годах, - тем более. Много лет основным проектом Бедара является его Auguste Quartet, с которым он объездил много европейских и азиатских стран, Марокко, Мексику, США и всю Канаду, выступив практически во всех крупных городах и на основных джазовых фестивалях. Из стран постсоветского пространства Alain Bédard Auguste Quartet гастролировал в России и Эстонии. Дискография квартета включала до недавнего времени шесть альбомов. Его состав с течением времени менялся, и новую работу ансамбль записывал в его нынешнем составе с участием саксофониста Марио Аларда, пианистки Мари-Фатимы Рудольф и ударника Мишеля Ламбера под эгидой основанного Бедаром лейбла Effendi Records.

Альбом включает десять композиций, сочиненных участниками коллектива, в основном самим Бедаром и Мишелем Ламбером, одну композицию написала пианистка Рудольф. Я слушал Alain Bédard Auguste Quartet впервые, трудно судить о предыдущих работах, но Particules Sonores сделан в достаточно консервативной стилистике. Это характерный постбоповый мэйнстрим, оживляемый отличной сыгранностью ансамбля, универсальностью саксофониста Аларда, играющего здесь на четырех основных типах саксофонов (особенно запомнилось его соло на баритон-саксофоне в первой части Rescapé des Temps) и оригинальностью музыкальных тем. A Goose Story Ламбера напоминает музыкальный комикс, Terrain Neutre Рудольф призывает к лучшему взаимопониманию всех людей. Из композиций лидера квартета впечатляют Profumo Chaneleone, Mel & Less и навеянная воспоминаниями о французских гастролях финальная композиция Bis du Gras Mollet. Альбом выглядит достаточно ровным, откровенно слабых вещей я тут не услышал – в общем, Ален Бедар свою репутацию подтвердил, хотя можно ли назвать эту работу шагом вперед в творческом плане, не зная предыдущих работ квартета, сказать сложно.

© & (p) 2024 Effendi Records

10 tks / 55 mins

(Mario Allard – as, ts, bars, ss; Marie-Fatima Rudolf – p; Alain Bédard – b; Michel Lambert – dr;)

Линк предоставлен Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
мэйнстрим


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