Alain Bédard Auguste Quartet - Particules Sonores

С московским квартетом Paraskeva наш сайт познакомился в 2023 году. То был второй релиз группы, небольшой ЕР из трех треков под названием Future Imperfect. И вот – новая встреча, вновь ЕР, на этот раз под названием Burning Scapes и жарким солнцем на ...