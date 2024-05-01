Ada Rovatti - The Hidden World of Piloo

Альбом Ады Роватти The Hidden World of Piloo вызвал у меня сложную гамму эмоций. Почему? Об этом чуть позже, а начать лучше с фактической стороны вопроса. Итак, - Ада Роватти, саксофонистка и композитор (сама себя она считает в первую очередь именно композитором). Итальянка, родилась в небольшом городке Мортара недалеко от Милана. Жена знаменитого американского трубача Рэнди Брекера, ныне живет в США. Участвовала в ряде проектов Рэнди, в том числе в серии концертов в клубе Blue Note и последующем европейском туре Brecker Brothers Reunion Band в 2013 году, где ей выпала психологически сложная задача играть на позиции умершего в 2007 году Майкла Брекера. Рэнди Брекер также часто (но не всегда) участвует в проектах Ады Роватти. Ее персональная дискография насчитывает шесть альбомов, The Hidden World of Piloo – седьмой по счету. Пилу – проказливый котенок из любимой детской книжки Ады. Ее отец (умер в 2021 году) так называл свою дочку до последних дней жизни. Piloo Records - совместный лейбл Рэнди и Ады.
Для нового альбома Роватти сочинила всю музыку, The Hidden World of Piloo – ее первый вокально-инструментальный альбом, лирику для всех четырех вокальных треков Ада также сочинила сама. Для записи песен было приглашено, соответственно, четверо вокалистов: американка Ники Харрис, Фэй Клаасен из Нидерландов, немка Альма Найду и - один из величайших современных певцов джаза Курт Эллинг. В работе над альбомом участвовал Рэнди Брекер, как трубач и со-продюсер проекта вместе с Адой, отличный пианист и органист Саймон Ослендер, бразильский перкуссионист Кафе Да Силва, участник предыдущих записей Ады, и еще ряд классных музыкантов, включая целую группу струнных во главе с талантливейшей японо-американской скрипачкой Мег Окура.
Вот теперь автор этих строк попытается объяснить свой эмоциональный раздрай. Дело в том, что мне очень симпатична эта музыкальная пара – Ада Роватти и Рэнди Брекер. Они познакомились в 1996 году. Ада, отучившись в Беркли, вернулась на родину и работала в биг-бэнде родного города. Рэнди должен был играть с этим составом. Аду попросили сгонять в Лугано, где выступал в тот момент Брекер, чтобы познакомить его с программой будущего концерта. Это Швейцария, но от Милана – всего полтора часа на поезде (когда-то проверил лично). По словам Ады, встреча с Рэнди стала для нее любовью с первого взгляда. Чувства оказались взаимными, но пара проверяла их целые пять лет: смущала значительная разница в возрасте. Тем не менее, они стали мужем и женой в 2001 году. Творческая семья оказалась на диво крепкой: дело идет уже к серебряной свадьбе, растет прекрасная дочка Стелла. В 2019 году семья в полном составе, включая Стеллу, записала альбом Brecker Plays Rovatti: Sacred Bond – настоящий гимн семейному счастью, и очень достойная работа чисто в джазовом плане.
А следующей работой стала как раз The Hidden World of Piloo. И вот она-то меня сильно разочаровала, несмотря на обилие громких имен и вполне качественное исполнение, как со стороны инструменталистов, так и вокалистов. Само по себе заметное влияние ритм-энд-блюза в музыке альбома отторжения не вызывает, обилие грува само по себе – тоже, но вместе музыка The Hidden World of Piloo показалась мне как раз тем эпигонским повтором лучших образцов фьюжн 70-х и 80-х годов, включая Brecker Brothers, из-за которого часть музыки фьюжн превратилась в смус-джаз – музыку легкую и приятную во всех отношениях, но – без души… Впрочем, это лишь мое видение, знаю, есть немало поклонников у такой оджазованной легкой музыки, у нее есть свои чарты, свои кумиры, но лично мне жаль, что этот проект Ады выглядит именно так. В то же время, нельзя не согласиться с ее трезвым и нелицеприятным взглядом на ситуацию с музыкой в США сегодня: « Я считаю, что европейская публика, особенно в Восточной Европе, все еще ощущает свободу джазового самовыражения, как музыку освобождения. Здесь, в США, джаз игнорируется или прозябает в узких рамках, не вызывая особого уважения. Меня также беспокоит то, как внешность артиста и его финансовый успех ставятся здесь на пьедестал, в результате чего молодые поколения воспитываются на неправильных ценностях. Образование, уважение и доброта, похоже, утеряны, и больше не в моде. Это меня беспокоит.» Может быть, новой работой Ада стремится нащупать путь к сердцам молодых? Судите сами, уважаемые читатели этого текста и потенциальные слушатели The Hidden World of Piloo.
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