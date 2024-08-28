ZRI - Café Danube

Сразу скажу, что ничего подобного на данный альбом, еще никогда не фигурировало на наших страницах. Если в различных стилистических направлениях у нас фигурирует понятие «цыганский джаз», то для этой работы впору придумывать стиль «цыганская академическая музыка». Ну, а теперь по порядку.
Название ансамбля ZRI - это аббревиатура немецкого названия Zum Roten Igel, популярной концертной точки в Вене времен Брамса и Шуберта, где композиторы и музыканты не только выступали, но и неформально общались. Название альбома Café Danube связано с величайшей водной артерией Европы, рекой Дунай, которая сегодня омывает берега десяти стран континента. Огромное значение Дунай имел и в прошлом, и центральной точкой на его пути была блистательная Вена, столица Австрийской (позже – Австро-Венгерской) империи. Этот культурный центр притягивал множество музыкантов, писателей, художников со всей Европы и мог быть сравним только с Парижем. В различных венских кабаре и концертных залах часто выступали венгерские или венгро-цыганские музыканты, чья необычная свежая музыка привлекала множество слушателей и вдохновила Листа и Брамса на сочинение их известных «венгерских» произведений. Именно они познакомили Европу с чардашем и, надо сказать, среди них было много первоклассных музыкантов.
Квинтет ZRI построил свою работу на интерпретации классических произведений, сдобренных толикой «цыганского твиста». Первым таким проектом для ZRI стал альбом Brahms and the Gypsy, затем последовали Schubert at the Red Hedgehog Tavern и Cellar Sessions. Развитием своеобразного творчества ZRI стал и Café Danube. Большинство участников квартета – англичане. Кларнетист и композитор Бен Харлан работает в различных сферах, участвовал, к примеру, в известном фильме Романа Поланского «Пианист». Скрипач Макс Бейли тесно связан с различными направлениями world music. Как один из основателей Lodestar Trio, он также соединяет академическую музыку со скандинавским фольклором. Вокалист (баритон) и виолончелист Мэттью Шарп хорошо известен работами в сфере академической музыки. Аккордеонист Джон Бэнкс – не только музыкант, но и литератор: музыкальное творчество ZRI он подкрепляет книгой The Csárdás Craze, рассказывающей историю цыганских ансамблей в Вене XIX века (она должна появиться до конца года). Единственная женщина в квинтете – это киприотка Ирис Писсариде, играющая на сантуре (род дульцимера).
Альбом Café Danube, начинающийся Rondo alla Turca Моцарта и заканчивающийся Impromptu in Gb Major, op. 90/3 Шуберта – это 15 произведений известнейших композиторов, в интерпретации ZRI получивших особое «цыганское» звучание в духе музыки, которая звучала в XIX веке в Вене. Вы найдете здесь произведения Россини и Крейслера, Штраусов и Брамса, Шопена и Дворжака. Все версии ZRI чрезвычайно деликатны и сделаны с большим уважением к оригиналам.
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