Russell Gunn & Blackhawk

Уже сегодня, когда 2013 год еще не перевалил за экватор, рискну назвать встречу этих двух музыкантов одним из самых ярких событий музыкального года. Просто удивительно: почти ровесники, почти одновременно пришедшие в джаз люди, до сих пор они ни ...