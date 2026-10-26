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Russell Gunn & Blackhawk
“Afrikan-Amerikan Book of the Dead: The Book of Going Forth By Any Means Necessary”

26.10.2026

Новый альбом американского трубача, композитора, аранжировщика и продюсера Рассела Ганна «Afrikan-Amerikan Book of the Dead» стал масштабным музыкальным размышлением об исторической памяти, культурных корнях и самоосознании. В основу семичастной программы вошли шесть авторских композиций музыканта и оригинальная интерпретация классической темы Дюка Эллингтона. Идея альбома вдохновлена древнеегипетской «Книгой мёртвых», однако сам Ганн говорит, что его работа посвящена совсем иной теме: не загробной жизни, а поиску гармонии и счастья в жизни настоящей.

Запись стала дебютом нового ансамбля Ганна под названием Blackhawk. Имя коллектива отсылает к знаменитому концертному альбому Майлза Дэвиса In Person Friday and Saturday Nights at the Blackhawk, который оказал на трубача большое творческое влияние. В состав ансамбля вошли музыканты из Восточного Сент-Луиса, где вырос Ганн, и Атланты, ставшей его нынешним домом.

Семь композиций альбома складываются в единую концептуальную сюиту. Одни из них обращаются к темам исторической памяти, власти и самопознания, другие вдохновлены духовными традициями афроамериканской культуры. Центральное место занимают произведения, посвящённые древним цивилизациям и культурным истокам человечества. Особняком стоит современное прочтение классической темы Дюка Эллингтона «East St. Louis Toodle-Oo», ставшее музыкальным посвящением родному городу Рассела Ганна.

Следует отметить масштабность замысла, органичное соединение современного джаза, фанка, хип-хопа и госпела, а также способность автора говорить о сложных культурных и исторических вопросах языком яркой и эмоциональной музыки.

Сегодня Рассел Ганн, став одной из заметных фигур современной афроамериканской музыкальной сцены, продолжает искать новые формы самовыражения, объединяя джазовую традицию с современными музыкальными идеями. И альбом «Afrikan-Amerikan Book of the Dead» стал ещё одним подтверждением того, что джаз остаётся не только искусством импровизации, но и пространством для серьёзного разговора о памяти, истории и человеческом достоинстве.

Label - Vanglorious Arts – 2026

7 tks \ 43 mins

Personnel:

Russell Gunn – trumpet, Kendrick Smith - sax, Andre Hayward - trombone, Kevin Bales - piano, Kevin "Raw Dog" Smith – bass, Jeremy "Bean" Clemons – drums

Guests:

Mino Cinelu – perc., Larry Wilson – Hammond B3, Rod Harris Jr.- guitar), Jamel Mitchell - sax.
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