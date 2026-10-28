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Главная » релизы » АРТЁМОВ КОМБО

АРТЁМОВ КОМБО
МОСКВА ПОД СНЕГОМ 2026
(Альбом авторского джаза на русском языке)

28.10.2026

АРТЁМОВ КОМБО – уникальный коллектив, возродивший своим авторским творчество эстрадно - джазовый жанр советской эстрады середины ХХ века. Swing и Bossa Nova вплетённые в различные стили, эпохи и направления придают творчеству коллектива джазовую основу в исполнении традиционной отечественной музыки - пресса о нас.


Артёмов комбо - Москва под снегом (авторский джаз на русском языке)
Ирина Рязанова - вокал (1,5,6,7,8), Елизавета Михайлова - вокал (1,2,3,4,5,6), Иван Волжский - вокал (8), Егор Потеряев – гитара, Сергей Чистяков – клавиши, Павел Войсков – барабаны, Андрей Артёмов - бас / худ рук / автор слов и музыки


Откуда: Москва, Россия, планета Земля
Жанр: Jazz, Swing, Bossa Nova
#АртемовКомбо #АвторскийДжаз #НеробкоеРетро #АнсамбльЛегкойМузыки #АнсамбльЛегкогоДжаза #ОркестрРусскогоДжаза
Пресс релиз альбома https://proza.ru/2026/10/23/1799

Музыка
https://vk.ru/music/album/-2000684983_29684983_329ab21f2a147a8d56
https://music.yandex.ru/album/44514740
https://music.mts.ru/artist/23221590
https://ok.ru/music/album/123012215788493
https://music.amazon.com.au/artists/B0DLLLSRS7/%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE
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