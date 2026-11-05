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Главная » концерты » 2026 » Американская суперзвезда возглавит филармонию в Гамбурге

Американская суперзвезда возглавит филармонию в Гамбурге
На целых пять дней

05.11.2026

Певица, композитор и мультиинструменталистка из Северной Каролины Рианнон Гидденс возглавит Эльбскую филармонию на время фестиваля Reflektor, который пройдет с 25 по 29 ноября 2026 года. В течение девяти концертов она объединит артистов и музыкальные традиции в уникальные сочетания.

Фестиваль является частью серии «США 250» в рамках юбилейного сезона знаменитого гамбургского концертного зала. Предполагается, что Гидденс, которая сотрудничала с Бейонсе, писала музыку для фильмов и получила Пулитцеровскую премию за оперу «Омар», предложит в Эльбфилармонии свежий взгляд на американскую музыку.

Любой, кто слушает Гидденс, быстро понимает, что она не только выдающийся музыкант, но и страстный рассказчик. Фестиваль Reflektor она откроет 25 ноября вместе с мультиинструменталистом Франческо Туризи программой When I Am Laid in Earth, отсылающей к знаменитой барочной арии Генри Пёрселла. Песни раннего барокко будут сопоставлены с афроамериканскими спиричуалами, а собственные композиции Рианнон Гидденс будут соседствовать с новыми интерпретациями арий.

В рамках проекта «Юбилей Джуба Зинга — возвращение ранней музыки банджо домой» (26 ноября) Гидденс, в творчестве которой этот инструмент играет особенно важную роль, вместе с Франческо Туризи, конголезским гитаристом Нивелом Цумбу и перкуссионистом Эймоном Кэгни отправит зрителей в путешествие по истории банджо.

27 ноября вместе с участниками ансамбля Silkroad, художественным руководителем которого является Рианнон Гидденс, будут представлены отрывки из оперы «Омар», сочетающей в себе блюграсс, госпел и спиричуэлс с африканскими и арабскими мотивами, и из балета «Чёрная Люси и Бард», переосмысляющего сонеты Шекспира с точки зрения чернокожей женщины. Оба произведения будут исполнены в аранжировках для фортепианного квинтета.

В субботу 28 ноября в Гамбурге выступят две артистки: виолончелистка и композитор Карен Озунян вместе с пианисткой Лембит Бичер представит проект «Майриг – Мать». Узунян в многослойном звуковом полотне для виолончели, фортепиано, электроники и вокала сочетает воспоминания о своей матери и бабушке с армянской народной музыкой и французскими шансонами. Потом пианистка Лара Даунс в сольной программе «В поисках дома» проследит музыкальную траекторию от XX века до наших дней, намеренно привлекая внимание к забытым и недостаточно представленным композиторам и их произведениям.

В тот же день в программе «Люди могли летать» Рианнон Гидденс и восемь приглашенных международных артистов исследуют африканские корни американской музыки и связи между музыкальными традициями на разных континентах.

29 ноября Лейла МакКалла и Луи Мишо продолжат музыкальное путешествие открытий песнями и танцами, сплетающими африканские, креольские, каджунские и гаитянские влияния с французским наследием Луизианы. Потом на сцену выйдет Секу Кейта, сенегальский виртуоз игры на коре — традиционном африканском инструменте из большой тыквы-калабаса, сочетающим в себе арфу и лютню. В программе, включающей музыку из альбома 22 Strings (а у коры строго 21 струна!), будут представлены замысловато сплетенные, гипнотические композиции, переходящие от спокойных звуковых паттернов к выразительному вокалу и фанковым, виртуозным ритмам.

Завершая фестиваль, ансамбль Silkroad представит программу Sanctuary: The Power of Resonance and Ritual, опирающуюся на музыкальные традиции Италии, Марокко и США и исследующую силу музыки как источник утешения и чувства общности.
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