New Orleans Joys

Обложка вышедшего в США дебютного альбома трио Алекса Гиршевича Tomorrow (2012) вроде бы особенной оригинальностью не блещет: трое переходят дорогу. Но изюминка состоит в том, что именно мальчик между двумя взрослыми мужчинами и является (по крайней ...