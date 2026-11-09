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Главная » релизы » New Orleans Joys

New Orleans Joys
The Earliest Recordings, 1923–1926

09.11.2026

История джаза знает немало музыкантов, чьё творчество стало не просто отражением определённой эпохи, но и фундаментом для последующего развития жанра. К их числу, безусловно, принадлежит Джелли Ролл Мортон — фигура, в которой органично соединились композиторское мышление, пианистическая индивидуальность и редкая способность воспринимать музыкальную стихию Нового Орлеана как целостную художественную систему.

Этот двойной альбом представляет собой исключительно важный документ ранней истории джаза. Треки позволяют услышать Мортона в момент, когда джаз ещё сохранял непосредственную связь с новоорлеанской традицией, но уже обнаруживал черты самостоятельного музыкального искусства.

Притязание Мортона на изобретение джаза, относимое им к 1902 году, сегодня можно рассматривать скорее как проявление его художественного темперамента. Однако в одном его претензии были вполне обоснованны: Мортон принадлежал к числу первых музыкантов, кто последовательно осмысливал джаз не только как импровизационную практику, но и как искусство композиции и аранжировки.

Представленные записи почти целиком связаны с авторскими композициями Мортона. Это не просто собрание исторических исполнительских документов, а своего рода каталог раннего джазового композиторского мышления.

На протяжении всего альбома прослеживается масштаб композиторского дарования Мортона, проявляется его способность превращать ритмическую формулу в самостоятельный драматургический элемент, а в некоторых композиях обнаруживаются следы латиноамериканских влияний. Особого внимания заслуживают записи с участием других представителей новоорлеанской школы - Кинга Оливера и других. Второй диск продолжает раскрывать многогранность музыкального мира Мортона. Важнейшее достоинство издания — качество исторической реконструкции. Записи, первоначально выпущенные на лейблах Paramount, Autograph, Vocalion и Okeh, перенесены с оригинальных пластинок в 78 оборотов с исключительной тщательностью. Работа инженера заслуживает особого признания: реставрация позволяет услышать не только музыкальный материал, но и характерную акустическую среду эпохи.

Не менее ценен сопровождающий издание восьмидесятистраничный иллюстрированный буклет с фотографиями, архивными материалами и исследовательскими эссе.

В конечном счёте New Orleans Joys позволяет по-новому оценить место Джелли Ролла Мортона в истории джаза. Это издание возвращает нас ко времени, когда джаз только формировал собственную эстетическую систему, но уже располагал гениями, способными предвидеть его будущее.

Label - Tompkins Square - 2026

53 tks \ 150 mins

Армен Манукян



стиль
джаз
автор
Армен МАНУКЯН
страна
США


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