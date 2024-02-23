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R+R=NOW. Исследование альбома "Collagically Speaking" (2018)
23.02.2024
R+R=NOW идут в неизведанное, экспериментируют и "бинго!" получают результат: джаз переосмысливается и выходит на новый уровень. "R+R означает "отражать" (Reflecеt)’ и "отвечать" (‘Respond). Когда вы размышляете о том, что происходит в ваше время, и реагируете на это, вы не можете быть неактуальными. Таким образом, «R» плюс «R» равняется «СЕЙЧАС», - говорит основатель группы Роберт Гласпер.
Исследуем мир R+R=NOW через призму стиля и творческого пути блестящих музыкантов ансамбля: ●Роберт Гласпер (Robert Glasper): пианист, композитор, продюсер, обладатель 4 премий Грэмми. Он известен как амбассадор синтеза жанров. ●Террас Мартин (Terrace Martin): мультиинструменталист, продюсер, обладатель премии Грэмми. Мартин известен своей работой в области хип-хопа и R&B. Он сотрудничал с такими известными музыкантами, как Кендрик Ламар и Херби Хэнкок. ●Кристиан Скотт аТунде Аджуа (Christian Scott aTunde Adjuah): известный трубач и композитор. Он привносит в ансамбль уникальный и запоминающийся голос.Его новаторский подход к игре на трубе, сочетающий традиционный джаз с современными влияниями, добавляет особую краску в звуковую палитру R+R=NOW. ●Деррик Ходж (Derrick Hodge). Как басист, композитор и продюсер Ходж оставил неизгладимый след на джазовой и R&B сценах. Его вклад в группу обеспечивает ритмическую основу, лежащую в основе коллективной импровизации. ●Тейлор Макферрин (Taylor McFerrin): битбоксер, электронный музыкант. ●Джастин Тайсон (Justin Tyson): барабаны. Его работа с R+R=NOW демонстрирует тонкое понимание джазовой традиции и современных инноваций. Результатом такого объединения высококлассных музыкантов стала звуковая синергия R+R=NOW, выходящая за рамки традиционных жанровых границ.
Как появилась группа R+R=NOW В 2017 году Роберт Гласпер собрал звездный состав музыкантов для шоу SXSW в Empire Control Room. "Не было никакой репетиции и никакого плана. Просто быстрый саундчек", — говорит Гласпер о дебюте R+R=NOW в Остине. «Мы были в тонусе, слушали друг друга и тут же придумывали вещи, которые были настолько крутыми, что когда пришло время выяснить, каким будет мой следующий альбом для Blue Note, я подумал: «Мы должны сделать это». Мне нужно было взять в студию ту же самую группу и тот же метод». Музыканты собрались вместе на четыре дня в голливудской студии звукозаписи Henson, отложив в сторону любые ожидания того, что будет дальше. Несмотря на то, что они сами были настоящей командой мечты, говорит Мартин: «все понимали, что самым большим эго в комнате была музыка. В проектах такого типа и с такой группой каждому легко попытаться стать джазовым олимпийским героем. Тот факт, что мы уважали атмосферу между нами, я думаю, люди почувствуют и увидят как пример: проявлять терпение, любить друг друга, действовать как единое целое».
Вступительный трек "Collagically Speaking" под названием "Change of Tone" служит динамичным и убедительным введением в звуковой ландшафт альбома. С первых нот становится ясно, что перед ансамблем стоит задача бросить вызов музыкальным нормам и исследовать неизведанные территории. "Change of Tone" сразу привлекает внимание слушателя своей ритмической сложностью и многослойностью фактуры. Взаимодействие клавишных Роберта Гласпера, синтезатора и вокодера Терраса Мартина и барабанов Джастина Тайсона задает тон эклектичному путешествию, которое разворачивается на протяжении всего альбома. Одна из примечательных особенностей «Change of Tone» — синтез жанров. Элементы джаза, хип-хопа и электронной музыки объединяются, создавая современное и вневременное звучание. «Resting Warrior». Труба Кристиана Скотта аТунде Аджуа занимает центральное место в этом треке, произнося эмоциональные и выразительные фразы, которые перекликаются с общей темой «Resting Warrior» Труба выступает в роли рассказчика, передавая повествование, одновременно личное и универсальное, выходящее за традиционные музыкальные границы. Один из ключевых треков — «Colors in the Dark», подчеркивающая выразительные возможности трубы Кристиана Скотта аТунде Адьюа. В альбоме также присутствуют фрагменты устной речи, что добавляет дополнительное измерение общему впечатлению. Устная речь, например, в треке "Resting Warrior", дает моменты размышлений и самоанализа, углубляя тем самым концепт альбома.
«Collagically Speaking» группы R+R=NOW — это смелый и расширяющий границы альбом, который максимально раскрывает возможности современного джаза. Это свидетельство творческой синергии ансамбля, демонстрирующее их коллективное видение и индивидуальную виртуозность. Этот альбом обязателен к прослушиванию тем, кто ценит музыку, бросающую вызов жанрам и раздвигающую границы традиционных звуковых ландшафтов.
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