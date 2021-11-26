Иван Лужков и его искренний альбом-рассказ о желании и нежелании взрослеть
26.11.2021
Музыкант из Челябинска Иван Лужков перезапустил свой проект «Никита Прокопьев» новым альбомом «Продавец облаков». В релизе Иван представил новые аранжировки старых песен проекта в исполнении джаз-бэнда Челябинской филармонии при участии музыкантов из "Торба-на-Круче" и "Markscheider Kunst".
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«Продавец облаков» — новый альбом челябинского музыканта Ивана Лужкова, где собраны обновленные версии песен из дискографии его проекта «Никита
Прокопьев».
Если раньше музыка Ивана возникала лишь с помощью компьютерных программ, то с выходом нового релиза она возродилась благодаря настоящим инструментам — новые аранжировки звучат в исполнении джаз-бэнда Челябинской филармонии «Уральский диксиленд Игоря Бурко» под руководством музыкального продюсера Александра Зайцева. Музыкальный стиль альбома авторы характеризуют как переосмысление эстрадно-джазовой традиции СССР . «Продавец облаков» — это искренний альбом-рассказ от лица главного героя о желании и нежелании взрослеть.
Иван Лужков об альбоме: «В «Продавце облаков» выверена каждая деталь — все составляющие находятся в гармонии. Его можно послушать в любой обстановке: устроившись в кресле или во время прогулки в холодный декабрьский полдень.Легкое настроение альбома подарит слушателю интеллектуальное удовольствие».
Александр Зайцев о музыкальном стиле: «Проще всего описать стиль через отрицание: это не русский рок, не поп-музыка и не bedroom production. И мы приходим к выражению «эстрадно-джазовое звучание», которое только запутывает. Невозможность подобрать подходящее определение — свидетельство уникальности этой работы».
Иван начал записывать песни в 2010 году с помощью компьютера у себя дома — так в дискографии исполнителя оказалось 14 релизов под творческим псевдонимом «Никита Прокопьев», которые были положительно отмечены критиками таких изданий, как «Афиша», Lenta.ru и Time Out.
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