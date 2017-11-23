XYQuartet - Orbite

В 2017 году исполнилось 60 лет со дня начала космической эры в развитии человечества: в октябре 1957 года Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли. 12 апреля 1961 года была освоена новая веха: также в Советском Союзе был осуществлен первый полет человека в космос. Итальянский ансамбль XYQuartet и принадлежащий одному из его основателей, басисту Алессандро Федриго, лейбл nusica.org ознаменовали эту дату выпуском нового, третьего в дискографии квартета и одиннадцатого (что видно по фирменному для лейбла решению обложки альбома) в каталоге nusica.org, альбома под названием Orbite. Это концептуальный проект, состоящий из восьми пьес, каждая из которых названа именами легендарных покорителей космического пространства. Выбор персоналий в данном случае отражает видение участников интальянского коллектива.
Редко в обзорах есть необходимость приводить названия всех композиций альбома, но в данном случае я просто не могу поступить по-другому. Герман Титов полетел в космос вторым, но итальянцы отдали ему первый трек своей космической саги: Titov. А вот вторая пьеса посвящена первому землянину в космосе, она называется, естественно, Gagarin. XYQuartet не придерживается хронологического порядка: третьим стоит трек, названный именем второго американского астронавта, известного еще и тем, что вслед за космосом он погружался в пучины мирового океана вместе с командой Кусто: Malcolm Carpenter. Композиция Buzz увековечивает имя Эдвина Базза Олдрина, второго человека, ступившего на поверхность Луны и первого, совершившего там краткое богослужение. Далее идет пьеса Valentina Tereshkova – в честь первой женщины-космонавта. Потом следует композиция John Glenn – в честь первого астронавта США, ставшего впоследствии рекордсменом по полету в космос в наиболее пожилом возрасте. Rakesh посвящена первому индийскому космонавту Ракешу Шарме. Наконец, замыкает альбом композиция Vladimir Komarov, напоминающая о первой космической трагедии, когда при посадке корабль «Союз-1» с Владимиром Комаровым на борту сгорел в атмосфере нашей планеты.
Все композиции этого альбома сочинили сами участники квартета: по три – Никола Фаццини и Алессандро Федриго, две – Саверио Таска. При необычности темы проекта в стилистике музыки XYQuartet остался верен себе, балансируя на грани джаза свободной формы и минималистичной академической музыки. Широко применялась в ряде пьес и додекафонная система. Квартет звучит, как мини-оркестр, тут не выделишь основного солиста и сайдменов. Но отдельно отмечу как нельзя лучше подходящее для передачи холодной отстраненности чуждой человеку космической среды звучание вибрафона Саверио Таски. Оригинальнейший трибьют первым героям космической эры, выполненный средствами авангардной музыки – Orbite заслуживает внимания самого широкого круга слушателей. 2017 nusica.org 8 tks / 49 mins (Nicola Fazzini – as; Alessandro Fedrigo – acoustic bass g; Saverio Tasca – vibe; Luca Colussi – dr;) Линк предоставлен Giorgia Masiero, nusica.org Леонид Аускерн