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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Gil Spitzer - Falando Docemente

стиль:
10.10.2017

Gil Spitzer - Falando Docemente
Миловидное девичье лицо на обложке альбома американского саксофониста Гила Спитцера хорошо сочетается с названием этого проекта, в перводе с португальского означающем «Сладкие разговоры». Почему с португальского? Это уже к вопросу о появлении данной записи. Она, кстати, дебютная для 75-летнего Спитцера, что само по себе привлекает внимание. А началась эта история с того, что альт-саксофонист Спитцер из нью-йоркского Бронкса принял участие в летнем музыкальном лагере «Самба встречается с джазом» в одном из городков штата Мэн. Именно там Спитцер познакомился с одним из организаторов лагеря, бразильским басистом Нилсоном Маттой. Знакомство переросло в дружбу, причем на творческой основе: Матте настолько пришлось по вкусу звучание альт-саксофона Снитцера, что он сначала пригласил Гила поучаствовать в таком же лагере в Рио-де-Жанейро, а затем поиграть вместе с ним и его коллегами уже в Нью-Йорке, в известном клубе Birdland.

Дальше – больше. Матта, взяв на себя обязанности продюсера, и организовал запись представляемого сегодня альбома, собрав классную команду из бразильских и американских музыкантов. Естественно, во многом музыка подготовленной программы оказалась окрашенной в латинские тона, в первую очередь в ласково-грустные краски босса-новы, которые одним из первых открыл для американской публики выдающийся альт-саксофонист Стен Гетц, один из любимцев и образцов для подражания и творческого переосмысления для Гила Спитцера. Другой его любимый альт-саксофонист не менее знаменит – это Пол Дезмонд. Звучание самого Гила, на мой взгляд, ближе к лиричному, мягкому, скользящему звуку Гетца. Он очень хорош и в Triste Жобима, и в Bossa Antigua из репертуара Дезмонда. Очень содержательным получился и дуэт двух саксофонов – альта Гила и тенора Гарри Аллена в сочиненной самим Спитцером композиции Blues for Harry A. Автор, правда, имел ввиду своего сына, но название на редкость удачно подошло и для его партнера-солиста. Кантиленовую лиричность альбома усилило участие в трех треках еще и струнного квартета, довольно неожиданно для меня весьма органично звучащего в интерпретации Valse Hot Сонни Ролинса и ожидаемо эффектного в композиции The Very Thought Of You из репертуара еще одного снитцеровского любимца, Нэт Кинг Коула.

В результате фонографический дебют музыканта-ветерана определенно удался, а его лиричность и манера звучания, должны сделать Falando Docemente весьма привлекательным для круга слушателей, значительно более широкого, чем джазовая тусовка.

© & (p) 2017 ZOHO Music

12 tks / 57 mins

(Gil Spitzer – as; Chico Pinheiro - g (tks 1, 2, 4 - 6, 8, 9, 11, 12); Harry Allen - ts (tks 3, 7, 10); Julian Shore - p(tks 1, 3, 4, 6-12); Nilson Matta – ac.b; Mauricio Zottarelli (tks5, 6, 9,11), Steve Johns (tks 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12) – dr; Fernando Saci - perc (tks 2, 9, 11,) Amanda Lo (tks 4, 8, 12), Monica Davis (tks 4, 8,12,) – vi; Angela Pickett - Viola (tks 4, 8, 12); Jessie Reagen Man - cello (tks 4, 8, 12);)

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Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
Латинский джаз, мэйнстрим
страна
Бразилия, США
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