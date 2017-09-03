Gwyneth Glyn - Tro

Гвинет Глин – восходящая звезда современной кельтской культуры в целом и Уэльса в частности. Возможно, это звучит несколько высокопарно, но факты заставляют определять ее разнообразное творчество именно так. Гвин - автор удостоенных наград поэтических сборников (она пишет стихи на валлийском языке), она активно сотрудничает со многими видными мастерами культуры Уэльса, пишет оперные либретто и – сочиняет песни (естественно, тоже на валлийском). В дискографии Глин уже несколько альбомов, первый из которых был издан еще в 2005 году. Особенно большого успеха удостоился альбом 2016 года Ghazalaw – плод совместного творчества с индийским певцом стиля газаль (на урду) Тасифом Ахтаром. С этим индо-кельтским проектом Глин и Ахтар успешно выступали в Кардиффе, Лондоне и крупнейших городах Индии.
Родилась Гвинет на северо-западе Уэльса, в Эйфонидд, училась на родине, а затем в Оксфорде, где изучала философию и теологию. Там она и увлеклась театром и музыкой, начала петь и сочинять стихи. Вернувшись в Уэльс, в Кардиффе она стала заметной фигурой местной фолк-сцены, одновременно активно сотрудничая с различными исполнителями, в частности, с сенегальцем Секу Кейта в области world music. Какое-то время Глин провела и за океаном, участвуя в различных фолк-фестивалях в США. Но после пяти лет в Кардиффе, она вернулась в родные места (сейчас живет в Криситте) и этот пафос возвращения на родину дал название ее новому альбому Tro, что с валлийского можно перевести, как «Поворот».
В альбом вошло тринадцать песен, почти все из них Гвинет Глин исполняет на валлийском. Ассистирует певице большая группа музыкантов, из которых прежде всего надо отметить мультиинструменталистку Рован Рейнгэнс, того же сенегальца Кейта, играющего на африканском струнном инструменте кора в нескольких треках и написавшего финальную песню альбома Trafaeliais, а также Дилана Фаулера, играющего помимо гитары и бас-гитары на целом ряде народных инструментов из разных стран и ставшего продюсером этого проекта. Но, прежде всего, обращаешь внимание, конечно, на голос и песенную лирику Гвинет Глин. Как признается певица, Tro – это альбом, в котором более, чем когда-либо раньше, личных мотивов. Это и песни о родных краях (вдохновеная Caerdyni), и любовная лирика (потрясающе эмоциональная Dig me a hole), и навеянная цитатой из Джони Митчелл Far ago (“Прогони твоих демонов, и они унесут с собой и твоих ангелов»). Но всегда – это настоящая высокая поэзия. Только очень тонко чувствующий человек может уложить бурю эмоций в лапидарные строки песен – Гвинет Глин обладает таким даром. Неколько треков в альбоме – это обработки традиционных мелодий: американо-шотландская Katie Cruel превратилась у Глин во впечатляющую Y Gnawas (TheBitch), а ирландская She Moved Through The Fair дала жизнь композиции Ffair. Отдельно хочется отметить Bratach Shi – эта песня родилась у Гвин после путешествия по Шотландии, она навеяна знаменитой легендой о волшебном флаге (The Fairy Flag) клана МакЛаодов. Певица отмечает, что ей приятно сознавать, что где-то рядом гордо реет знамя ее родной страны. Что ж, достоинство бело-зеленого с красным драконом знамени Уэльса Гвинет Глин своим творчеством поддерживает с честью. © & (p) 2017 bendigedig 13 tks / 49 mins (Gwyneth Glyn – voice, g; Rowan Rheingans – banjo, bansitar, vi, voc; Seckou Keita – kora; Patrick Rimes – vi; Gillian Stevens – viol, crwth; Jordan Price Williams – b; Mark O’Connor – dr, perc; Dylan Fowler – g, mandocello, dobro, kantele, tabwrdd, mbira, el.b; Dan Lawrence – shruti;) Линк предоставлен Angie Lemon Леонид Аускерн