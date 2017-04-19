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Главная > обзоры > издано в 2017 г.

Francesco Di Giovanni - Rock In Jazz

стиль:
19.04.2017

Francesco Di Giovanni - Rock In Jazz
Rock In Jazz… Такое название сразу предполагает нечто джаз-роковое, нечто из области музыки фьюжн. Но нет, по музыке это заметно тоньше, а если уж говорить об областях, то альбом итальянского гитариста Франческо (Фрэнки) Ди Джованни относится прежде всего к области любви. Это, понятно, не стилистика, это перманентное состояние души. В своих комментариях к альбому Франческо рассказывает о том огромном влиянии, которое в юности оказала на него рок-музыка, о потрясающем эмоциональном воздействии ее лучших образцов, которые остались с ним на всю жизнь. Именно рок сделал его гитаристом. Да, говорит музыкант, в более зрелом возрасте потребовался более гибкий и универсальный музыкальный язык, Франческо нашел его в джазе, но красота, драйв, искренность той музыки, которая покорила его в молодости, не остались забыты.

… Судя по фотографии трио Франческо Ди Джованни на обложке альбома Rock In Jazz, я принадлежу примерно к тому же поколению, что и Ди Джованни и его коллеги. И та же магия рока, хоть мы и росли в очень разных странах, по разные стороны уже прохудившегося к тому времени железного занавеса, покорила в свое время и меня. И я готов подписаться почти под каждым словом Ди Джованни, только вот, в отличие от него, излагать свою любовь к музыке с помощью инструмента я так и не научился. Как и для многих людей нашего поколения, эволюционировавших к джазу через рок-музыку, ее лучшие образцы тоже остались со мной, наверное, до конца дней. Так что, учащенное сердцебиение при знакомстве с программой этого проекта было обеспечено, я просто не смог пройти мимо этого альбома, изданного римской компанией AlfaMusic и не познакомить с ним читателей.

Отдаленно этот проект напоминает давнишний альбом Джорджа Бенсона The Other Side Of Abbey Road. Франческо Ди Джованни оджазировал пятнадцать известнейших образчиков рок-музыки разных лет, но преимущественно это музыка шестидесятых годов. Его трио исполняет мелодии Beatles (Yesterday, Let It Be), Rolling Stones (Paint It Black), Дилана (Knockin’ on heaven’s door), бессмертную The House Of The Rising Sun, Hey Joe из репертуара Джими Хендрикса, Light my fire от Doors, вещи Стиви Уандера, Отиса Реддинга, Police. Нашлось в альбоме место и рэгги от Боба Марли (Jamming), и образчику бразильской самбы. Ансамбль Ди Джованни – типичное джазовое гитарное трио с солирующей в сопровождении ритм-группы гитарой лидера. Аранжировки весьма разнообразны. Скажем, Yesterday или Paint It Black показались мне весьма близкими к оригиналам, а вот вещи Doors, Дилана и Let It Be Франческо радикально адаптировал к языку джаза, хотя, конечно, темы остались вполне узнаваемыми. К числу наиболее удачных аранжировок отнесу также California dreamin’ от Mamas And Papas и джазовое рэгги Jamming. Впрочем, ощущение удовольствия от прослушивания Rock In Jazz не покидало меня (извините за прорвавшийся в обзор субъективизм) все время его звучания. Если вам не чужд как джаз, так и классический рок, не пожалейте всего лишь часа своего времени на этот проект: думаю, жалеть об этом не придется!

(c) & (p) 2017 AlfaMusic

15 tks / 56 mins

(Francesco (Frankie) Di Giovanni – g; Giampiero Merluzzi – b; Alberto Proietti Gaffi – dr;)

Линк предоставлен Italian Jazz Music

Леонид Аускерн


авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Италия
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