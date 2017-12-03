Gabriele Tranchina - Of Sailing Ships and the Stars in Your Eyes

Надутые ветром паруса и звезды в глазах любимого человека, заявленные в названии альбома и титульной композиции, сразу настраивают на романтический лад. Одни при этом сразу начнут слушать диск в ожидании коллекции лиричных баллад, другие отложат его в сторону. Но ошибутся и те, и другие, потому что Of Sailing Ships and the Stars in Your Eyes певицы Габриэль Транчина значительно шире этих узких рамок, хотя и романтика в этой работе, безусловно, присутствует.
Габриэль Транчина родилась в Германии, но интерес к разным странам и разным культурам неустанно гнал ее в далекие и близкие путешествия. Повзрослев, Габриэль объездила много стран Европы и Азии, перебралась в Америку, где, наконец, осела в Нью-Йорке. Но страсть к путешествиям, пусть и в несколько иной форме, не оставила певицу и теперь, что наглядно проявилось в ее новом альбоме Of Sailing Ships and the Stars in Your Eyes. Поет она здесь на пяти (!) языках – английском, португальском, французском, итальянском и немецком. И в каждой песне звонкий и сильный голос Габриэль – это театр одного актера, где она талантливо вживается в образ представителя той или иной культуры. Если уж мы сравнили пение Габриэль с театром, то, конечно, тут присутствует и не менее талантливый режиссер: это муж певицы, Джо Винсент Транчина. Он - автор половины песен альбома, автор всех аранжировок и исполнитель на всех видах клавишных инструментов, возглавляющий аккомпанируюший Габриэль квартет музыкантов.
Начало альбома – это гимн латинскому джазу и в стартовой песне Джо Винсента Island Dreams, и в интерпретации стандарта Вернона Дюка Autumn in New York. Во многом этому впечатлению способствует и работа обоих перкуссионистов, Винса Черико и Ренато Томса, окрашивающих весь питмический строй композиций в соответствующие тона. В Bossa Ballad and Blue, другой песне своего супруга, Габриэль отправляется в Бразилию, очень тонко и точно передавая нюансы босса-новы. Не покидает она этот край и в двух каверах виднейших бразильских композиторов – Жобима и Милтона Насименто, жобимовскую O Morro Nao Tem Vez я назвал бы одним из пиков альбома. Впрочем, не уступает ей по эффектности дерзкая, но убедительная интерпретация музыки французского классика Жоржа Бизе Je Crois Entendre Encore. От высокой музыки супруги Транчина уверенно переходят к высокой поэзии: Джо Винсент написал музыку к стихам выдающейся немецкой поэтессы ХХ века Эльзы Ласкер-Шулер, а Габриэль прекрасно исполнила Ein Alter Tibetteppich. А главной жемчужиной альбома я назвал бы большую (более десяти минут звучания) финальную композицию A Song for India, написанную также Джо Винсентом и исполненную Габриэль в технике силлабического пения. Разумеется, это не классическая индийская рага, а взгляд на Индию с Запада – но взгляд любящий, внимательный и очень талантливый. Как ни странно, меньше понравились мне в альбоме путешествия Транчины в мир джазовых стандартов, и не потому, что певица выглядит здесь слабее: просто таких вокалисток много, а вот в своих «странствиях по странам и континентам» Габриэль Транчина действительно уникальна. ℗ 2017 Rainchant Eclectic Records 12 tks / 69 mins (Gabriele Tranchina – voice; Joe Vincent Tranchina – p,keyb; melodica (tk 5); claves (tk 3); programming (tk 12); Carlo De Rosa – b, el.b; Vince Cherico – dr, perc; Renato Thoms – perc;) Линк предоставлен Jazz Promo Services Леонид АУСКЕРН