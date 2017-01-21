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о проекте
jazzquad.ru – электронное издание на русском языке, посвященное всему, что связано с тематикой джаза, блюза и этнической музыки, а также пограничных с этими направлениями музыкальных стилей. Помимо новостей, на jazzquad.ru представлены статьи об исполнителях, обзоры дисков, интервью с музыкантами, репортажи с концертов и фестивалей, информация о книгах, новых релизах и многое другое.

jazzquad.ru – прямой наследник печатного журнала «Jazz-Квадрат», выходившего в Минске с 1997 по 2009 год и в течение ряда лет бывшего единственным в мире русскоязычным журналом вышеуказанной тематики. В июле 2012 года электронная русскоязычная версия журнала была обновлена, в результате чего и появился jazzquad.ru. Наряду с новыми статьями, огромный массив материалов, печатавшихся в свое время в «Jazz-Квадрате», сегодня находится в распоряжении посетителей jazzquad.ru во всех уголках мира, где читают по-русски. подробнее

новости
JazzWeek: джазовое дыхание января
21.01.2017
Год на календаре новый, а вот предпочтенияу американских любителей послушать джаз по радио изменились по сравнению с декабрем 2016-го очень незначительно. По данным JazzWeek на 23 января 2017 года в первой десятке самых популярных альбомов всего два ... подробнее

Гала-концерт фестиваля "Блюз без границ"
21.01.2017
13 февраля 2017 года в рамках юношеского фестиваля "Блюз без границ" состоится гала-концерт лучших участников проекта. Необычная, яркая, эмоциональная программа, богатая музыкальная палитра стилей и жанров, обаятельные ведущие, покорят сердца ... подробнее

Американский тур Жана-Люка Понти
20.01.2017
Под названием Atlantic Years легендарный французский скрипач Жан-Люк Понти (Jean Luc Ponty) совершит в конце мая – июне 2017 года большой концертный тур по США. Как объясняет это название сам музыкант, оно связано с тем, что он гастролирует с бэндом ... подробнее

Jazz Dance Orchestra - Концерт в День Рождения
19.01.2017
26 января 2017 года в клубе "16 тонн" состоится большой праздничный концерт,посвященный Дню Рождения популярного музыкального коллектива Jazz Dance Orchestra. Это событие будет особенным и очень масштабным, ведь группе в этом году исполняется уже 13 ... подробнее

Вадим Эйленкриг в клубе ДуровЪ
19.01.2017
Квинтет Вадима Эйленкрига играет 18 февраля 2017 года в клубе "ДУРОВЪ" в рамках проекта Jazz In Motion. Вадим окончил ДМШ №1 им Прокофьева, Московский Музыкальный колледж им. Шнитке, Московский Государственный Университет Культуры и аспирантуру ... подробнее


20.01.2017
Менестрели авангарда в лидской Ga11ery
17.01.2017
THE KIKIPICKLES в клубе ДуровЪ
14.01.2017
«Для Влюбленных…Джаз!»
13.01.2017
Rhythm & Blues Night - певица ASET в клубе Д
13.01.2017
Ancient Future – в ООН! (но в альтернативном
11.01.2017
Старый Новый Год с Владимиром Ткаченко и Люд
11.01.2017
Леонид и Николай Винцкевичи + Стив Кершоу: U
09.01.2017
Urge Trio и Боком в "Мастерской Аникушкина
09.01.2017
Португальские авангардисты в Питере
02.01.2017
Ученица салютует Куинси Джонсу
01.01.2017
Потери – 2016
27.12.2016
Джей Ди Уолтер в клубе ДуровЪ
26.12.2016
В ДОМе пройдет XVI фестиваль Владимира Марты
26.12.2016
В Питере пройдет фестиваль «Этно-Механика»
22.12.2016
Candy Dulfer в Крокус Сити Холле

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новые статьи
Various Artists - Sotaques do Brasil
стиль: этно
21.01.2017
Прежде всего, переведем название этого сборника: «Бразильские акценты». Как известно, культура этой самой большой страны Латинской Америки формировалась в сложном взаимодействии трех культур – индейской потомков коренных обитателей ... подробнее

Jimmy Bowskill & Carlos Del Junco - Blues Etc…
стиль: блюз
18.01.2017
Моим любимым блюзовым дуэтом формата «гитара + губная гармоника» всегда были мастера пидмонтского блюза Кефас и Виггинс, великий дуэт, прекративший свое существование со смертью Джона Кефаса в 2009 году. Но, после прослушивания альбома ... подробнее

Alina Engibaryan - Driving Down The Road
стиль: джаз
16.01.2017
У Алины Енгибарян хорошие джазовые гены - дед молодой певицы, Николай Гончаров, играл на барабанах в лучших оркестрах советской эпохи: у Рознера, Кролла, Орбеляна, Лундстрема. Россиянке Алине Енгибарян повезло с местом рождения – она ... подробнее

Troy Roberts - Tales & Tones
стиль: джаз
14.01.2017
Саксофонист Трой Робертс родился в австралийском городе Перте, но, как многие талантливые музыканты из разных стран, сегодня живет и работает в Нью-Йорке. Что же до отнесения Троя именно к таковым музыкантам – факты говорят сами за себя. В ... подробнее

Wingfield / Reuter / Stavi / Sirkis - The Stone House
стиль: джаз
13.01.2017
Все четыре имени на обложке альбома The Stone House должны быть знакомы нашим постоянным читателям. Все четверо музыкантов входят в орбиту нью-йоркского лейбла MoonJune Records, руководимого Леонардо Павковичем. Он, кстати был и ... подробнее

Номинанты Blues Music Award 2017
стиль: блюз
12.01.2017
The Blues Foundation огласила списки номинантов 38-й по счету премии Blues Music Award. Знакомим вас с этим списком: Вручение наград победителям, за которых проголосуют члены The Blues Foundation состоится, как всегда, в Мемфисе, Теннесси ... подробнее

12.01.2017
Jimmy Scott - I Go Back Home
10.01.2017
Howard Johnson And Gravity - Testimony
08.01.2017
Tohpati Ethnomission - Mata Hati
07.01.2017
The Greg Hatza ORGANisation - Diggin Up My R
06.01.2017
The Three Sounds Featuring Gene Harris - Gro
05.01.2017
Jo Ann Daugherty - Bring Joy
03.01.2017
Jeff Rupert & Richard Drexler - Imagination
02.01.2017
Dave Soldier - The Eighth Hour of Amduat
01.01.2017
Roberto Occhipinti - Stabilimento
01.01.2017
Borderline Syndrome - Synapses
30.12.2016
Reflections In Cosmo - Reflections In Cosmo
27.12.2016
Led Bib - Umbrella Weather
24.12.2016
Brad Myers & Michael Sharfe - Sanguinaria (H
22.12.2016
Mike Casey - The Sound of Surprise: Live at
18.12.2016
Coalman - Свинец
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