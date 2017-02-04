|о проекте
|jazzquad.ru – электронное издание на русском языке, посвященное всему, что связано с тематикой джаза, блюза и этнической музыки, а также пограничных с этими направлениями музыкальных стилей. Помимо новостей, на jazzquad.ru представлены статьи об исполнителях, обзоры дисков, интервью с музыкантами, репортажи с концертов и фестивалей, информация о книгах, новых релизах и многое другое.
jazzquad.ru – прямой наследник печатного журнала «Jazz-Квадрат», выходившего в Минске с 1997 по 2009 год и в течение ряда лет бывшего единственным в мире русскоязычным журналом вышеуказанной тематики. В июле 2012 года электронная русскоязычная версия журнала была обновлена, в результате чего и появился jazzquad.ru. Наряду с новыми статьями, огромный массив материалов, печатавшихся в свое время в «Jazz-Квадрате», сегодня находится в распоряжении посетителей jazzquad.ru во всех уголках мира, где читают по-русски.
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|новости
|Презентация Bulbahuana
04.02.201718 февраля 2017 года в минской кофейне «Утопия60» (ул.Ленина, 9) состоится презентация весьма любопытного проекта, объединившего творцов разных направлений (да и поколений тоже). Альбом Bulbahuana создали Бубен, Нарушевич и Байсан. Влад Бубен – один ... подробнее
|Риза Аршад (1963-2017)
04.02.201713 января 2017 года в возрасте всего лишь 53 лет умер виднейший индонезийский пианист и клавишник, композитор, аранжировщик и музыколог Риза Аршад (Riza Arshad). Родился он 2 ноября 1963 года. Аршад получил широкую известность у себя на родине ... подробнее
|Vinterjazz 2017
04.02.2017В Дании издавна любят джаз. Маленькая страна дала миру целый ряд музыкантов высокого класса, первым из которых надо назвать басиста Нильса-Хеннинга Эрстед-Педерсена, долгие годы центром фри-джаза мирового уровня был копенгагенский клуб «Монмартр», ... подробнее
|Чак Стюарт: люди видели джаз его глазами
28.01.201720 января 2017 года в Тинек, Нью-Джерси умер в возрасте 89 лет один из самых выдающихся джазовых фотографов Чак Стюарт (Chuck Stewart). Его фотографии звезд джаза украшали множество конвертов пластинок (особенно лейбла Impulse), книг, газет ранга ... подробнее
|Праздничный концерт Ретро-джаз проекта Real Jam
24.01.201722 февраля 2017 Праздничный концерт Ретро-джаз проект REAL JAM в проекте Jazz in Motion в клубе «ДуровЪ» В программе всеми любимые хиты Гленна Миллера, Дюка Элингтона, Джорджа Гершвина и Бенни Гудмена и композиции из репертуара Pupinni Sisters, ... подробнее
23.01.2017 Этика Джаза с Виктором Радзиевским
21.01.2017 JazzWeek: джазовое дыхание января
21.01.2017 Гала-концерт фестиваля "Блюз без границ"
20.01.2017 Американский тур Жана-Люка Понти
19.01.2017 Jazz Dance Orchestra - Концерт в День Рожден
19.01.2017 Вадим Эйленкриг в клубе ДуровЪ
20.01.2017 Менестрели авангарда в лидской Ga11ery
17.01.2017 THE KIKIPICKLES в клубе ДуровЪ
14.01.2017 «Для Влюбленных…Джаз!»
13.01.2017 Rhythm & Blues Night - певица ASET в клубе Д
13.01.2017 Ancient Future – в ООН! (но в альтернативном
11.01.2017 Старый Новый Год с Владимиром Ткаченко и Люд
11.01.2017 Леонид и Николай Винцкевичи + Стив Кершоу: U
09.01.2017 Urge Trio и Боком в "Мастерской Аникушкина
09.01.2017 Португальские авангардисты в Питере
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|новые статьи
|The Roland Hanna Trio - Child Of Gemini
05.02.2017 Перед тем, как писать этот текст, специально проверил по поисковику сайта: да, Роланд Ханна (или Сэр Роланд Ханна, как его чаще называли) до сих пор ни разу не фигурировал в наших обзорах со своими собственными проектами. Странно, ... подробнее
|Léo Dupleix & Lauri Hyvärinen / Radioda - Split
04.02.2017 В характерной для петербургского лейбла Spina!Rec манере здесь под одной обложкой объединены два разных европейских проекта. Основой для такой амальгамы стала общая экспериментальная направленность творчества. Каждый представлен одной ... подробнее
|Carol Morgan - Post Cool Vol. 1
02.02.2017 Два города сыграли особую роль в жизни американки Кэрол Морган – Хьюстон и Нью-Йорк. В Техасе она родилась, а в Нью-Йорке, где она живет и работает сейчас, Кэрол окончила престижную Juilliard School. Сегодня Кэрол – уважаемый и известный в ... подробнее
|Mars-69 - Povstrechal Gaute Granli
30.01.2017 Начну с прямой цитаты «вводного» текста, опубликованного лейблом, благо он небольшой, и вдобавок вобрал в себя названия всех шести композиций альбома, рассыпанные по тексту, как изюм по булочке: «Марс-69 повстречал Гауте Гранли. Где ... подробнее
|«Tsvetochnyui15» – новый путь от простого к сложному
30.01.2017 «Tsvetochnyui15» – это первый в истории музыкальный бренд, старающийся уйти далеко за пределы исключительно музыкального искусства. Это союз, который держится на доверии между участниками, что в свою очередь является катализатором для ... подробнее
|Doug Monro & La Pompe Attack - The Harry Warren Songbook
29.01.2017 Именины сердца для любителей традиционного свингового джаза – а заодно трибьют яркой фигуре американской музыки и голливудского кино классического периода – а заодно живое свидетельство неразрывной связи поколений. Впрочем, обо всем по ... подробнее
28.01.2017 Mark Whitfield - Grace
27.01.2017 Dave Young Quintet - One Way Up
25.01.2017 Frank Kohl Quartet - Rising Tide
24.01.2017 Luke Sellick - Alchemist
22.01.2017 Francis Lai - Музыка создаёт атмосферу фильм
22.01.2017 The Baylor Project - The Journey
21.01.2017 Various Artists - Sotaques do Brasil
18.01.2017 Jimmy Bowskill & Carlos Del Junco - Blues Et
16.01.2017 Alina Engibaryan - Driving Down The Road
14.01.2017 Troy Roberts - Tales & Tones
13.01.2017 Wingfield / Reuter / Stavi / Sirkis - The St
12.01.2017 Номинанты Blues Music Award 2017
12.01.2017 Jimmy Scott - I Go Back Home
10.01.2017 Howard Johnson And Gravity - Testimony
08.01.2017 Tohpati Ethnomission - Mata Hati