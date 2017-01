The Baylor Project - The Journey стиль: джаз The Baylor Project – семейное «предприятие» вокалистки Джин Бейлор и ударника Маркуса Бейлора. Организовали они этот проект в 2013 году и впервые выступили вместе в известном нью-йоркском джазовом клубе Smoke. Вечер с The Baylor Project ... подробнее