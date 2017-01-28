|о проекте
|jazzquad.ru – электронное издание на русском языке, посвященное всему, что связано с тематикой джаза, блюза и этнической музыки, а также пограничных с этими направлениями музыкальных стилей. Помимо новостей, на jazzquad.ru представлены статьи об исполнителях, обзоры дисков, интервью с музыкантами, репортажи с концертов и фестивалей, информация о книгах, новых релизах и многое другое.
jazzquad.ru – прямой наследник печатного журнала «Jazz-Квадрат», выходившего в Минске с 1997 по 2009 год и в течение ряда лет бывшего единственным в мире русскоязычным журналом вышеуказанной тематики. В июле 2012 года электронная русскоязычная версия журнала была обновлена, в результате чего и появился jazzquad.ru. Наряду с новыми статьями, огромный массив материалов, печатавшихся в свое время в «Jazz-Квадрате», сегодня находится в распоряжении посетителей jazzquad.ru во всех уголках мира, где читают по-русски.
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|новости
|Чак Стюарт: люди видели джаз его глазами
28.01.201720 января 2017 года в Тинек, Нью-Джерси умер в возрасте 89 лет один из самых выдающихся джазовых фотографов Чак Стюарт (Chuck Stewart). Его фотографии звезд джаза украшали множество конвертов пластинок (особенно лейбла Impulse), книг, газет ранга ... подробнее
|Праздничный концерт Ретро-джаз проекта Real Jam
24.01.201722 февраля 2017 Праздничный концерт Ретро-джаз проект REAL JAM в проекте Jazz in Motion в клубе «ДуровЪ» В программе всеми любимые хиты Гленна Миллера, Дюка Элингтона, Джорджа Гершвина и Бенни Гудмена и композиции из репертуара Pupinni Sisters, ... подробнее
|Этика Джаза с Виктором Радзиевским
23.01.2017«Этика Джаза с Виктором Радзиевским» – новый экстраординарный проект JAM клуба Андрея Макаревича, джазового агентства VR Jazz Agency и радио 1jazz.ru! Цикл уникальных интерактивных лекций-концертов об истории, культуре и философии джаза, которые ... подробнее
|JazzWeek: джазовое дыхание января
21.01.2017Год на календаре новый, а вот предпочтенияу американских любителей послушать джаз по радио изменились по сравнению с декабрем 2016-го очень незначительно. По данным JazzWeek на 23 января 2017 года в первой десятке самых популярных альбомов всего два ... подробнее
|Гала-концерт фестиваля "Блюз без границ"
21.01.201713 февраля 2017 года в рамках юношеского фестиваля "Блюз без границ" состоится гала-концерт лучших участников проекта. Необычная, яркая, эмоциональная программа, богатая музыкальная палитра стилей и жанров, обаятельные ведущие, покорят сердца ... подробнее
20.01.2017 Американский тур Жана-Люка Понти
19.01.2017 Jazz Dance Orchestra - Концерт в День Рожден
19.01.2017 Вадим Эйленкриг в клубе ДуровЪ
20.01.2017 Менестрели авангарда в лидской Ga11ery
17.01.2017 THE KIKIPICKLES в клубе ДуровЪ
14.01.2017 «Для Влюбленных…Джаз!»
13.01.2017 Rhythm & Blues Night - певица ASET в клубе Д
13.01.2017 Ancient Future – в ООН! (но в альтернативном
11.01.2017 Старый Новый Год с Владимиром Ткаченко и Люд
11.01.2017 Леонид и Николай Винцкевичи + Стив Кершоу: U
09.01.2017 Urge Trio и Боком в "Мастерской Аникушкина
09.01.2017 Португальские авангардисты в Питере
02.01.2017 Ученица салютует Куинси Джонсу
01.01.2017 Потери – 2016
27.12.2016 Джей Ди Уолтер в клубе ДуровЪ
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|новые статьи
|Mars-69 - Povstrechal Gaute Granli
30.01.2017 Начну с прямой цитаты «вводного» текста, опубликованного лейблом, благо он небольшой, и вдобавок вобрал в себя названия всех шести композиций альбома, рассыпанные по тексту, как изюм по булочке: «Марс-69 повстречал Гауте Гранли. Где ... подробнее
|«Tsvetochnyui15» – новый путь от простого к сложному
30.01.2017 «Tsvetochnyui15» – это первый в истории музыкальный бренд, старающийся уйти далеко за пределы исключительно музыкального искусства. Это союз, который держится на доверии между участниками, что в свою очередь является катализатором для ... подробнее
|Doug Monro & La Pompe Attack - The Harry Warren Songbook
29.01.2017 Именины сердца для любителей традиционного свингового джаза – а заодно трибьют яркой фигуре американской музыки и голливудского кино классического периода – а заодно живое свидетельство неразрывной связи поколений. Впрочем, обо всем по ... подробнее
|Mark Whitfield - Grace
28.01.2017 Видимо, не подлежит сомнению, что самым знаменитым семейным кланом в современном джазе остается семейство Марсалисов. Но альбом Grace знакомит нас с также весьма креативным и интересным семейным бэндом. И хотя на обложке альбома стоит ... подробнее
|Dave Young Quintet - One Way Up
27.01.2017 Звезды так сошлись, что почти подряд довелось слушать новые альбомы, где лидером в обоих случаях является басист, в обоих случаях – канадец, и даже – в обоих случаях уроженец Виннипега! Я имею ввиду недавно рецензировавшийся на сайте ... подробнее
|Frank Kohl Quartet - Rising Tide
25.01.2017 Уже первые пару треков альбома Rising Tide дали возможность понять, что играет здесь джазовый гитарист очень высокого класса. А биография Фрэнка Коля стала хорошей иллюстрацией к тезису о том, что не только талант, но и судьба порой весьма ... подробнее
24.01.2017 Luke Sellick - Alchemist
22.01.2017 Francis Lai - Музыка создаёт атмосферу фильм
22.01.2017 The Baylor Project - The Journey
21.01.2017 Various Artists - Sotaques do Brasil
18.01.2017 Jimmy Bowskill & Carlos Del Junco - Blues Et
16.01.2017 Alina Engibaryan - Driving Down The Road
14.01.2017 Troy Roberts - Tales & Tones
13.01.2017 Wingfield / Reuter / Stavi / Sirkis - The St
12.01.2017 Номинанты Blues Music Award 2017
12.01.2017 Jimmy Scott - I Go Back Home
10.01.2017 Howard Johnson And Gravity - Testimony
08.01.2017 Tohpati Ethnomission - Mata Hati
07.01.2017 The Greg Hatza ORGANisation - Diggin Up My R
06.01.2017 The Three Sounds Featuring Gene Harris - Gro
05.01.2017 Jo Ann Daugherty - Bring Joy