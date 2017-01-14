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о проекте
jazzquad.ru – электронное издание на русском языке, посвященное всему, что связано с тематикой джаза, блюза и этнической музыки, а также пограничных с этими направлениями музыкальных стилей. Помимо новостей, на jazzquad.ru представлены статьи об исполнителях, обзоры дисков, интервью с музыкантами, репортажи с концертов и фестивалей, информация о книгах, новых релизах и многое другое.

jazzquad.ru – прямой наследник печатного журнала «Jazz-Квадрат», выходившего в Минске с 1997 по 2009 год и в течение ряда лет бывшего единственным в мире русскоязычным журналом вышеуказанной тематики. В июле 2012 года электронная русскоязычная версия журнала была обновлена, в результате чего и появился jazzquad.ru. Наряду с новыми статьями, огромный массив материалов, печатавшихся в свое время в «Jazz-Квадрате», сегодня находится в распоряжении посетителей jazzquad.ru во всех уголках мира, где читают по-русски. подробнее

новости
«Для Влюбленных…Джаз!»
14.01.2017
14 февраля 2017 года в 19:00 в Минске на сцене Центрального Дома Офицеров проект "Джазовый Мост" концертного агентства «Эквилибриум АРТС» представит специальную симфо-джазовую программу «Для Влюбленных…Джаз!» при участии Государственного ... подробнее

Rhythm & Blues Night - певица ASET в клубе ДуровЪ
13.01.2017
Начало февраля порадует концертом певицы и композитора Асет Самраиловой (ASET). Яркая и независимая артистка, участница телепроектов "Голос", "Главная сцена" и "Большой джаз", ASET уже неоднократно собирала полные залы на лучших концертных площадках ... подробнее

Ancient Future – в ООН! (но в альтернативном пространстве)
13.01.2017
В Штатах отгремели избирательные бои. Президентом стал, вы сами знаете кто. Но неугомонный Берни Сандерс, сенатор-демократ, проигравший в борьбе за выдвижение на пост кандидата в президенты от своей партии Хиллари Клинтон, не намерен успокаиваться. ... подробнее

Старый Новый Год с Владимиром Ткаченко и Людмилой Куц
11.01.2017
14 января в 19.00 в минском Bristle Bar (ул. Ольшевского 10) можно встретить Старый Новый год вместе с Владимиром Ткаченко и Людмилой Куц. Певица и педагог Людмила Куц много лет выступает на сцене, исполняя в основном кавер-версии известных ... подробнее

Леонид и Николай Винцкевичи + Стив Кершоу: Under A Different Sky
11.01.2017
Международное музыкальное трио в составе: Леонид Винцкевич - рояль (LEONID VINTSEVICH - piano) Стив Кершоу - контрабас (STEVE KERSHAW - double bass) Николай Винцкевич - саксофоны (NICK VINTSEVICH - saxophones) представляет в России в феврале 2017 ... подробнее


09.01.2017
Urge Trio и Боком в "Мастерской Аникушкина
09.01.2017
Португальские авангардисты в Питере
02.01.2017
Ученица салютует Куинси Джонсу
01.01.2017
Потери – 2016
27.12.2016
Джей Ди Уолтер в клубе ДуровЪ
26.12.2016
В ДОМе пройдет XVI фестиваль Владимира Марты
26.12.2016
В Питере пройдет фестиваль «Этно-Механика»
22.12.2016
Candy Dulfer в Крокус Сити Холле
21.12.2016
Концерт Shoo в Jam Club
20.12.2016
Therr Maitz и Zap Mama в новогоднем шоу "Ус
19.12.2016
JazzWeek на финише 2016 года
18.12.2016
Сюита Рэнди Вестона
14.12.2016
Высоцкий от "Круглый Бенд"
12.12.2016
The Jack Wood даст концерт в клубе ЛЕС
11.12.2016
"Наскрозь"

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новые статьи
Troy Roberts - Tales & Tones
стиль: джаз
14.01.2017
Саксофонист Трой Робертс родился в австралийском городе Перте, но, как многие талантливые музыканты из разных стран, сегодня живет и работает в Нью-Йорке. Что же до отнесения Троя именно к таковым музыкантам – факты говорят сами за себя. В ... подробнее

Wingfield / Reuter / Stavi / Sirkis - The Stone House
стиль: джаз
13.01.2017
Все четыре имени на обложке альбома The Stone House должны быть знакомы нашим постоянным читателям. Все четверо музыкантов входят в орбиту нью-йоркского лейбла MoonJune Records, руководимого Леонардо Павковичем. Он, кстати был и ... подробнее

Номинанты Blues Music Award 2017
стиль: блюз
12.01.2017
The Blues Foundation огласила списки номинантов 38-й по счету премии Blues Music Award. Знакомим вас с этим списком: Вручение наград победителям, за которых проголосуют члены The Blues Foundation состоится, как всегда, в Мемфисе, Теннесси ... подробнее

Jimmy Scott - I Go Back Home
стиль: джаз
12.01.2017
Последний прижизненный альбом Литтл Джимми Скотта (1925-2014), который поступает в продажу 27 января, обещает стать событием для многочисленных поклонников удивительного таланта этого американского вокалиста. Я не буду здесь подробно ... подробнее

Howard Johnson And Gravity - Testimony
стиль: джаз
10.01.2017
Весьма экзотический джаз ждет вас в этом альбоме. Нет, в смысле стилистики здесь все достаточно привычно – постбоповый мэйнстрим, как в десятках других альбомов. И с географией здесь тоже ничего необычного: все исполнители – американцы, ... подробнее

Tohpati Ethnomission - Mata Hati
стиль: джаз
08.01.2017
Приятный подарок всем поклонникам творчества индонезийского гитариста Тохпати сделал в первый день нового года нью-йоркский лейбл MoonJune Records, выпустив новый альбом его проекта Tohpati Ethnomission под названием Mata Hati. Это уже ... подробнее

07.01.2017
The Greg Hatza ORGANisation - Diggin Up My R
06.01.2017
The Three Sounds Featuring Gene Harris - Gro
05.01.2017
Jo Ann Daugherty - Bring Joy
03.01.2017
Jeff Rupert & Richard Drexler - Imagination
02.01.2017
Dave Soldier - The Eighth Hour of Amduat
01.01.2017
Roberto Occhipinti - Stabilimento
01.01.2017
Borderline Syndrome - Synapses
30.12.2016
Reflections In Cosmo - Reflections In Cosmo
27.12.2016
Led Bib - Umbrella Weather
24.12.2016
Brad Myers & Michael Sharfe - Sanguinaria (H
22.12.2016
Mike Casey - The Sound of Surprise: Live at
18.12.2016
Coalman - Свинец
16.12.2016
Leandro Cabral Trio - Alfa
14.12.2016
Саша Фрид - Фантасмагория
11.12.2016
Fintan McHugh - Wait Till The Clouds Roll By
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