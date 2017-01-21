о проекте

jazzquad.ru – электронное издание на русском языке, посвященное всему, что связано с тематикой джаза, блюза и этнической музыки, а также пограничных с этими направлениями музыкальных стилей. Помимо новостей, на jazzquad.ru представлены статьи об исполнителях, обзоры дисков, интервью с музыкантами, репортажи с концертов и фестивалей, информация о книгах, новых релизах и многое другое.



jazzquad.ru – прямой наследник печатного журнала «Jazz-Квадрат», выходившего в Минске с 1997 по 2009 год и в течение ряда лет бывшего единственным в мире русскоязычным журналом вышеуказанной тематики. В июле 2012 года электронная русскоязычная версия журнала была обновлена, в результате чего и появился jazzquad.ru. Наряду с новыми статьями, огромный массив материалов, печатавшихся в свое время в «Jazz-Квадрате», сегодня находится в распоряжении посетителей jazzquad.ru во всех уголках мира, где читают по-русски. подробнее





новости

JazzWeek: джазовое дыхание января Год на календаре новый, а вот предпочтенияу американских любителей послушать джаз по радио изменились по сравнению с декабрем 2016-го очень незначительно. По данным JazzWeek на 23 января 2017 года в первой десятке самых популярных альбомов всего два ... подробнее





Гала-концерт фестиваля "Блюз без границ" 13 февраля 2017 года в рамках юношеского фестиваля "Блюз без границ" состоится гала-концерт лучших участников проекта. Необычная, яркая, эмоциональная программа, богатая музыкальная палитра стилей и жанров, обаятельные ведущие, покорят сердца ... подробнее





Американский тур Жана-Люка Понти Под названием Atlantic Years легендарный французский скрипач Жан-Люк Понти (Jean Luc Ponty) совершит в конце мая – июне 2017 года большой концертный тур по США. Как объясняет это название сам музыкант, оно связано с тем, что он гастролирует с бэндом ... подробнее



