|о проекте
|jazzquad.ru – электронное издание на русском языке, посвященное всему, что связано с тематикой джаза, блюза и этнической музыки, а также пограничных с этими направлениями музыкальных стилей. Помимо новостей, на jazzquad.ru представлены статьи об исполнителях, обзоры дисков, интервью с музыкантами, репортажи с концертов и фестивалей, информация о книгах, новых релизах и многое другое.
jazzquad.ru – прямой наследник печатного журнала «Jazz-Квадрат», выходившего в Минске с 1997 по 2009 год и в течение ряда лет бывшего единственным в мире русскоязычным журналом вышеуказанной тематики. В июле 2012 года электронная русскоязычная версия журнала была обновлена, в результате чего и появился jazzquad.ru. Наряду с новыми статьями, огромный массив материалов, печатавшихся в свое время в «Jazz-Квадрате», сегодня находится в распоряжении посетителей jazzquad.ru во всех уголках мира, где читают по-русски.
подробнее
|новости
|Потери – 2016
01.01.2017Вновь, как и в прошлые годы, сайт вспоминает имена ушедших в 2016-м, листает список потерь среди музыкантов джаза, блюза, world-music, а также иных, близких нам направлений. Почему-то этот год стал особенно черным для рок-музыки … Мы старается ... подробнее
|Джей Ди Уолтер в клубе ДуровЪ
27.12.2016 Легендарный голос Нью-Йорка. Певец Джей Ди Уолтер. Он из числа тех редких артистов, которых принято именовать титулом «Звезда». Совместной работой с ним гордятся такие мастера джаза, как Рэнди Брекер, Марк Мёрфи, Билл Эванс, Дэйв Либман и ещё ... подробнее
|В ДОМе пройдет XVI фестиваль Владимира Мартынова
26.12.2016С 23 по 26 февраля 2017 года в Культурном Центре ДОМ состоится XVI фестиваль Владимира Мартынова, в этот раз - под названием «Те же и Ксенакис». Главной темой события станет творчество выдающегося французского композитора и архитектора греческого ... подробнее
|В Питере пройдет фестиваль «Этно-Механика»
26.12.201630 декабря 2016 года в питерском клубе «Космонавт» состоится очередной world music фест «Этно-Механика», ежегодно проводимый Центром Современного Искусства имени Сергея Курёхина. В акции примут участие Инна Желанная, Сергей Старостин, Андрей Котов, ... подробнее
|Candy Dulfer в Крокус Сити Холле
22.12.2016Супер-звезда Кэнди Далфер. Её концертное шоу как показ Haute-Couture: это эффектно, модно и стильно. Единственная и неповторимая. Самая известная саксофонистка на планете. И самая популярная. За ней охотятся рекламные отделы ведущих модных брендов. ... подробнее
21.12.2016 Концерт Shoo в Jam Club
20.12.2016 Therr Maitz и Zap Mama в новогоднем шоу "Ус
19.12.2016 JazzWeek на финише 2016 года
18.12.2016 Сюита Рэнди Вестона
14.12.2016 Высоцкий от "Круглый Бенд"
12.12.2016 The Jack Wood даст концерт в клубе ЛЕС
11.12.2016 "Наскрозь"
09.12.2016 Презентация первого студийного альбома групп
08.12.2016 Умер Грег Лейк
02.12.2016 Эллингтон третьего поколения
01.12.2016 Одиссей Богусевич и Анастасия Глазкова в Га
01.12.2016 Фестиваль фламенко Flamencura (Россия-Испани
29.11.2016 Zenia McPherson (вокал, США) в клубе Дуров
25.11.2016 Десант авангардистов в Витебске
23.11.2016 "Игры в джаз" Даниила Крамера
еще новости...
|
|новые статьи
|Reflections In Cosmo - Reflections In Cosmo
30.12.2016 В традициях рок-культуры проект Reflections In Cosmo можно было бы назвать супер-группой: все его участники ранее работали в других коллективах и приобрели известность – и не только у себя дома, в Норвегии, но и на международном уровне. ... подробнее
|Led Bib - Umbrella Weather
27.12.2016 Благодаря восьмому в дискографии ансамбля и первому на лондонском лейбле RareNoise альбому Umbrella Weather, который увидит свет в январе 2017 года, мы имеем возможность познакомиться с одними из лидеров современного британского джаза – ... подробнее
|Brad Myers & Michael Sharfe - Sanguinaria (Hopefulsongs)
24.12.2016 C Брэдом Майерсом, гитаристом из Цинцинатти, Огайо, мы уже знакомились в 2015 году, благодаря его альбому Prime Numbers. В марте 2017-го поступает в продажу его новый альбом Sanguinaria (Hopefulsongs). Но как же не похожи друг на друга эти ... подробнее
|Mike Casey - The Sound of Surprise: Live at the Side Door
22.12.2016 Еще один фонографический дебют, но за этого дебютанта я отдал бы парочку вполне себе матерых джазовых волков. Майк Кейси, молодой саксофонист из Хартфорда, Коннектикут, взял за живое своим великолепным, сочным звуком, как на альте, так и ... подробнее
|Coalman - Свинец
18.12.2016 Наше путешествие по лабиринтам петербургского андерграунда продолжается. На сей раз знакомимся с группой Coalman, которую организовали участники двух других петербургских коллективов: Владимир Варн уже известен нашим читателям по альбомам ... подробнее
|Leandro Cabral Trio - Alfa
16.12.2016 Мы часто употребляем понятие «бразильский джаз», говорим о влиянии бразильской музыки на джаз, вспоминаем имена музыкантов, первыми соединивших джаз с ритмами бразильского фольклора, но при этом порой забывается тот простой факт, что ... подробнее
14.12.2016 Саша Фрид - Фантасмагория
11.12.2016 Fintan McHugh - Wait Till The Clouds Roll By
10.12.2016 Brandi Disterheft - Blue Canvas
09.12.2016 Niels-Henning Ørsted Pedersen - «Великий дат
05.12.2016 RHAIN - Oscar November Echo
03.12.2016 Audrey Silver - Very Early
27.11.2016 Stefon Harris / Jacky Terrason - Kindred
27.11.2016 David Rothenberg / Douglas Quin - Before the
27.11.2016 Karl Denson - Dance Lesson #2
27.11.2016 Ronny Jordan - Off The Record
27.11.2016 Tony Williams - Wilderness
27.11.2016 Vincent Courtois - The Fitting Room
27.11.2016 Duke Ellington - The Intimacy Of The Blues
27.11.2016 Stan Getz - 2 In 1. Cool Velvet / Voices
27.11.2016 Melissa Walker - I Saw The Sky