|о проекте
|jazzquad.ru – электронное издание на русском языке, посвященное всему, что связано с тематикой джаза, блюза и этнической музыки, а также пограничных с этими направлениями музыкальных стилей. Помимо новостей, на jazzquad.ru представлены статьи об исполнителях, обзоры дисков, интервью с музыкантами, репортажи с концертов и фестивалей, информация о книгах, новых релизах и многое другое.
jazzquad.ru – прямой наследник печатного журнала «Jazz-Квадрат», выходившего в Минске с 1997 по 2009 год и в течение ряда лет бывшего единственным в мире русскоязычным журналом вышеуказанной тематики. В июле 2012 года электронная русскоязычная версия журнала была обновлена, в результате чего и появился jazzquad.ru. Наряду с новыми статьями, огромный массив материалов, печатавшихся в свое время в «Jazz-Квадрате», сегодня находится в распоряжении посетителей jazzquad.ru во всех уголках мира, где читают по-русски.
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|новости
|Праздничный концерт Ретро-джаз проекта Real Jam
24.01.201722 февраля 2017 Праздничный концерт Ретро-джаз проект REAL JAM в проекте Jazz in Motion в клубе «ДуровЪ» В программе всеми любимые хиты Гленна Миллера, Дюка Элингтона, Джорджа Гершвина и Бенни Гудмена и композиции из репертуара Pupinni Sisters, ... подробнее
|Этика Джаза с Виктором Радзиевским
23.01.2017«Этика Джаза с Виктором Радзиевским» – новый экстраординарный проект JAM клуба Андрея Макаревича, джазового агентства VR Jazz Agency и радио 1jazz.ru! Цикл уникальных интерактивных лекций-концертов об истории, культуре и философии джаза, которые ... подробнее
|JazzWeek: джазовое дыхание января
21.01.2017Год на календаре новый, а вот предпочтенияу американских любителей послушать джаз по радио изменились по сравнению с декабрем 2016-го очень незначительно. По данным JazzWeek на 23 января 2017 года в первой десятке самых популярных альбомов всего два ... подробнее
|Гала-концерт фестиваля "Блюз без границ"
21.01.201713 февраля 2017 года в рамках юношеского фестиваля "Блюз без границ" состоится гала-концерт лучших участников проекта. Необычная, яркая, эмоциональная программа, богатая музыкальная палитра стилей и жанров, обаятельные ведущие, покорят сердца ... подробнее
|Американский тур Жана-Люка Понти
20.01.2017Под названием Atlantic Years легендарный французский скрипач Жан-Люк Понти (Jean Luc Ponty) совершит в конце мая – июне 2017 года большой концертный тур по США. Как объясняет это название сам музыкант, оно связано с тем, что он гастролирует с бэндом ... подробнее
19.01.2017 Jazz Dance Orchestra - Концерт в День Рожден
19.01.2017 Вадим Эйленкриг в клубе ДуровЪ
20.01.2017 Менестрели авангарда в лидской Ga11ery
17.01.2017 THE KIKIPICKLES в клубе ДуровЪ
14.01.2017 «Для Влюбленных…Джаз!»
13.01.2017 Rhythm & Blues Night - певица ASET в клубе Д
13.01.2017 Ancient Future – в ООН! (но в альтернативном
11.01.2017 Старый Новый Год с Владимиром Ткаченко и Люд
11.01.2017 Леонид и Николай Винцкевичи + Стив Кершоу: U
09.01.2017 Urge Trio и Боком в "Мастерской Аникушкина
09.01.2017 Португальские авангардисты в Питере
02.01.2017 Ученица салютует Куинси Джонсу
01.01.2017 Потери – 2016
27.12.2016 Джей Ди Уолтер в клубе ДуровЪ
26.12.2016 В ДОМе пройдет XVI фестиваль Владимира Марты
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|новые статьи
|Frank Kohl Quartet - Rising Tide
25.01.2017 Уже первые пару треков альбома Rising Tide дали возможность понять, что играет здесь джазовый гитарист очень высокого класса. А биография Фрэнка Коля стала хорошей иллюстрацией к тезису о том, что не только талант, но и судьба порой весьма ... подробнее
|Luke Sellick - Alchemist
24.01.2017 Поиск философского камня, трансмутации химических элементов, получение золота из других веществ – вот обычные занятия алхимиков. Что имел ввиду молодой (26 лет) канадский басист и композитор Люк Селлик, называя одну из композиций своего ... подробнее
|Francis Lai - Музыка создаёт атмосферу фильма и дарит ему краски…
22.01.2017 Мой звонок в Париж отвлёк его от работы. Коротко извинившись, и объяснив, что пишет треки к очередному фильму Лелуша, он попросил у меня минут двадцать. В ожидании следующего звонка, единственное, о чём я успел подумать: Ему восемьдесят ... подробнее
|The Baylor Project - The Journey
22.01.2017 The Baylor Project – семейное «предприятие» вокалистки Джин Бейлор и ударника Маркуса Бейлора. Организовали они этот проект в 2013 году и впервые выступили вместе в известном нью-йоркском джазовом клубе Smoke. Вечер с The Baylor Project ... подробнее
|Various Artists - Sotaques do Brasil
21.01.2017 Прежде всего, переведем название этого сборника: «Бразильские акценты». Как известно, культура этой самой большой страны Латинской Америки формировалась в сложном взаимодействии трех культур – индейской потомков коренных обитателей ... подробнее
|Jimmy Bowskill & Carlos Del Junco - Blues Etc…
18.01.2017 Моим любимым блюзовым дуэтом формата «гитара + губная гармоника» всегда были мастера пидмонтского блюза Кефас и Виггинс, великий дуэт, прекративший свое существование со смертью Джона Кефаса в 2009 году. Но, после прослушивания альбома ... подробнее
16.01.2017 Alina Engibaryan - Driving Down The Road
14.01.2017 Troy Roberts - Tales & Tones
13.01.2017 Wingfield / Reuter / Stavi / Sirkis - The St
12.01.2017 Номинанты Blues Music Award 2017
12.01.2017 Jimmy Scott - I Go Back Home
10.01.2017 Howard Johnson And Gravity - Testimony
08.01.2017 Tohpati Ethnomission - Mata Hati
07.01.2017 The Greg Hatza ORGANisation - Diggin Up My R
06.01.2017 The Three Sounds Featuring Gene Harris - Gro
05.01.2017 Jo Ann Daugherty - Bring Joy
03.01.2017 Jeff Rupert & Richard Drexler - Imagination
02.01.2017 Dave Soldier - The Eighth Hour of Amduat
01.01.2017 Roberto Occhipinti - Stabilimento
01.01.2017 Borderline Syndrome - Synapses
30.12.2016 Reflections In Cosmo - Reflections In Cosmo