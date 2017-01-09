|о проекте
|jazzquad.ru – электронное издание на русском языке, посвященное всему, что связано с тематикой джаза, блюза и этнической музыки, а также пограничных с этими направлениями музыкальных стилей. Помимо новостей, на jazzquad.ru представлены статьи об исполнителях, обзоры дисков, интервью с музыкантами, репортажи с концертов и фестивалей, информация о книгах, новых релизах и многое другое.
jazzquad.ru – прямой наследник печатного журнала «Jazz-Квадрат», выходившего в Минске с 1997 по 2009 год и в течение ряда лет бывшего единственным в мире русскоязычным журналом вышеуказанной тематики. В июле 2012 года электронная русскоязычная версия журнала была обновлена, в результате чего и появился jazzquad.ru. Наряду с новыми статьями, огромный массив материалов, печатавшихся в свое время в «Jazz-Квадрате», сегодня находится в распоряжении посетителей jazzquad.ru во всех уголках мира, где читают по-русски.
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|новости
|Urge Trio и Боком в "Мастерской Аникушкина"
09.01.201718 февраля 201 в, 20:00 лейбл Intonema и "Мастерская Аникушина"(Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8 (метро «Петроградская») представляют Urge Trio - Christoph Erb, Keefe Jackson, Tomeka Reid (Швейцария/США) - саксофоны, бас-кларнеты, виолончель - ... подробнее
|Португальские авангардисты в Питере
09.01.20179 февраля 2017, в 20:00 лейбл Intonema и клуб The Place (Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова., 47) представляют Rodrido Amado Motion Trio( Rodrido Amado, Miguel Mira, Gabriel Ferrandini) из Португалии: саксофон, виолончель, ударные - свободная ... подробнее
|Ученица салютует Куинси Джонсу
02.01.2017С семилетнего возраста талантливая девочка-пианистка Эмили Беа (Emily Bear) попала под опеку всемирно известного музыканта и продюсера Куинси Джонса. Настоящий вундеркинд, Эмили с одинаковым энтузиазмом и с недетской глубиной играла и академическую ... подробнее
|Потери – 2016
01.01.2017Вновь, как и в прошлые годы, сайт вспоминает имена ушедших в 2016-м, листает список потерь среди музыкантов джаза, блюза, world-music, а также иных, близких нам направлений. Почему-то этот год стал особенно черным для рок-музыки … Мы старается ... подробнее
|Джей Ди Уолтер в клубе ДуровЪ
27.12.2016 Легендарный голос Нью-Йорка. Певец Джей Ди Уолтер. Он из числа тех редких артистов, которых принято именовать титулом «Звезда». Совместной работой с ним гордятся такие мастера джаза, как Рэнди Брекер, Марк Мёрфи, Билл Эванс, Дэйв Либман и ещё ... подробнее
26.12.2016 В ДОМе пройдет XVI фестиваль Владимира Марты
26.12.2016 В Питере пройдет фестиваль «Этно-Механика»
22.12.2016 Candy Dulfer в Крокус Сити Холле
21.12.2016 Концерт Shoo в Jam Club
20.12.2016 Therr Maitz и Zap Mama в новогоднем шоу "Ус
19.12.2016 JazzWeek на финише 2016 года
18.12.2016 Сюита Рэнди Вестона
14.12.2016 Высоцкий от "Круглый Бенд"
12.12.2016 The Jack Wood даст концерт в клубе ЛЕС
11.12.2016 "Наскрозь"
09.12.2016 Презентация первого студийного альбома групп
08.12.2016 Умер Грег Лейк
02.12.2016 Эллингтон третьего поколения
01.12.2016 Одиссей Богусевич и Анастасия Глазкова в Га
01.12.2016 Фестиваль фламенко Flamencura (Россия-Испани
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|новые статьи
|Tohpati Ethnomission - Mata Hati
08.01.2017 Приятный подарок всем поклонникам творчества индонезийского гитариста Тохпати сделал в первый день нового года нью-йоркский лейбл MoonJune Records, выпустив новый альбом его проекта Tohpati Ethnomission под названием Mata Hati. Это уже ... подробнее
|The Greg Hatza ORGANisation - Diggin Up My Roots
07.01.2017 Итак, для начала бросим взгляд на обложку: некий мужчина собирается что-то копать в густой траве. Несмотря на седину в волосах, предательски выглядывающую из-под головного убора, мужчину отличает подтянутая фигура и очень рельефная ... подробнее
|The Three Sounds Featuring Gene Harris - Groovin' Hard: Live at the Penthouse 1964 – 1968
06.01.2017 Resonance Records из Беверли Хиллз, Калифорния умеет извлекать из темных непрозрачных вод Реки Времени настоящие жемчужины – не издававшиеся ранее записи больших музыкантов. Труд «дайверов»-искателей этого лейбла заслуживает порой самых ... подробнее
|Jo Ann Daugherty - Bring Joy
05.01.2017 Джазовая пианистка из Чикаго Джо Энн Доэрти выпускает свой третий по счету альбом Bring Joy. Довольно часто музыканты называют свои альбомы по наиболее «ударной» композиции из записанной программы. Но здесь – иной случай. В программе из ... подробнее
|Jeff Rupert & Richard Drexler - Imagination
03.01.2017 Сегодня Джефф Руперт и Ричард Дрекслер вместе преподают джаз в Университете Центральной Флориды в Орландо, причем Руперт является руководителем университетской джазовой программы. Но у каждого из них за плечами большая и славная карьера ... подробнее
|Dave Soldier - The Eighth Hour of Amduat
02.01.2017 За много лет сотрудничества с журналом, а затем с сайтом «Jazz- Квадрат», мне впервые приходится сталкиваться со столь необычной работой. Разумеется, доводилось слушать вещи, где академическая музыка сочетается с джазом, в том числе ... подробнее
01.01.2017 Roberto Occhipinti - Stabilimento
01.01.2017 Borderline Syndrome - Synapses
30.12.2016 Reflections In Cosmo - Reflections In Cosmo
27.12.2016 Led Bib - Umbrella Weather
24.12.2016 Brad Myers & Michael Sharfe - Sanguinaria (H
22.12.2016 Mike Casey - The Sound of Surprise: Live at
18.12.2016 Coalman - Свинец
16.12.2016 Leandro Cabral Trio - Alfa
14.12.2016 Саша Фрид - Фантасмагория
11.12.2016 Fintan McHugh - Wait Till The Clouds Roll By
10.12.2016 Brandi Disterheft - Blue Canvas
09.12.2016 Niels-Henning Ørsted Pedersen - «Великий дат
05.12.2016 RHAIN - Oscar November Echo
03.12.2016 Audrey Silver - Very Early
27.11.2016 Stefon Harris / Jacky Terrason - Kindred