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музыкальный стиль
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о проекте
jazzquad.ru – электронное издание на русском языке, посвященное всему, что связано с тематикой джаза, блюза и этнической музыки, а также пограничных с этими направлениями музыкальных стилей. Помимо новостей, на jazzquad.ru представлены статьи об исполнителях, обзоры дисков, интервью с музыкантами, репортажи с концертов и фестивалей, информация о книгах, новых релизах и многое другое.

jazzquad.ru – прямой наследник печатного журнала «Jazz-Квадрат», выходившего в Минске с 1997 по 2009 год и в течение ряда лет бывшего единственным в мире русскоязычным журналом вышеуказанной тематики. В июле 2012 года электронная русскоязычная версия журнала была обновлена, в результате чего и появился jazzquad.ru. Наряду с новыми статьями, огромный массив материалов, печатавшихся в свое время в «Jazz-Квадрате», сегодня находится в распоряжении посетителей jazzquad.ru во всех уголках мира, где читают по-русски. подробнее

новости
Презентация Bulbahuana
04.02.2017
18 февраля 2017 года в минской кофейне «Утопия60» (ул.Ленина, 9) состоится презентация весьма любопытного проекта, объединившего творцов разных направлений (да и поколений тоже). Альбом Bulbahuana создали Бубен, Нарушевич и Байсан. Влад Бубен – один ... подробнее

Риза Аршад (1963-2017)
04.02.2017
13 января 2017 года в возрасте всего лишь 53 лет умер виднейший индонезийский пианист и клавишник, композитор, аранжировщик и музыколог Риза Аршад (Riza Arshad). Родился он 2 ноября 1963 года. Аршад получил широкую известность у себя на родине ... подробнее

Vinterjazz 2017
04.02.2017
В Дании издавна любят джаз. Маленькая страна дала миру целый ряд музыкантов высокого класса, первым из которых надо назвать басиста Нильса-Хеннинга Эрстед-Педерсена, долгие годы центром фри-джаза мирового уровня был копенгагенский клуб «Монмартр», ... подробнее

Чак Стюарт: люди видели джаз его глазами
28.01.2017
20 января 2017 года в Тинек, Нью-Джерси умер в возрасте 89 лет один из самых выдающихся джазовых фотографов Чак Стюарт (Chuck Stewart). Его фотографии звезд джаза украшали множество конвертов пластинок (особенно лейбла Impulse), книг, газет ранга ... подробнее

Праздничный концерт Ретро-джаз проекта Real Jam
24.01.2017
22 февраля 2017 Праздничный концерт Ретро-джаз проект REAL JAM в проекте Jazz in Motion в клубе «ДуровЪ» В программе всеми любимые хиты Гленна Миллера, Дюка Элингтона, Джорджа Гершвина и Бенни Гудмена и композиции из репертуара Pupinni Sisters, ... подробнее


23.01.2017
Этика Джаза с Виктором Радзиевским
21.01.2017
JazzWeek: джазовое дыхание января
21.01.2017
Гала-концерт фестиваля "Блюз без границ"
20.01.2017
Американский тур Жана-Люка Понти
19.01.2017
Jazz Dance Orchestra - Концерт в День Рожден
19.01.2017
Вадим Эйленкриг в клубе ДуровЪ
20.01.2017
Менестрели авангарда в лидской Ga11ery
17.01.2017
THE KIKIPICKLES в клубе ДуровЪ
14.01.2017
«Для Влюбленных…Джаз!»
13.01.2017
Rhythm & Blues Night - певица ASET в клубе Д
13.01.2017
Ancient Future – в ООН! (но в альтернативном
11.01.2017
Старый Новый Год с Владимиром Ткаченко и Люд
11.01.2017
Леонид и Николай Винцкевичи + Стив Кершоу: U
09.01.2017
Urge Trio и Боком в "Мастерской Аникушкина
09.01.2017
Португальские авангардисты в Питере

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новые статьи
The Roland Hanna Trio - Child Of Gemini
стиль: джаз
05.02.2017
Перед тем, как писать этот текст, специально проверил по поисковику сайта: да, Роланд Ханна (или Сэр Роланд Ханна, как его чаще называли) до сих пор ни разу не фигурировал в наших обзорах со своими собственными проектами. Странно, ... подробнее

Léo Dupleix & Lauri Hyvärinen / Radioda - Split
стиль: джаз
04.02.2017
В характерной для петербургского лейбла Spina!Rec манере здесь под одной обложкой объединены два разных европейских проекта. Основой для такой амальгамы стала общая экспериментальная направленность творчества. Каждый представлен одной ... подробнее

Carol Morgan - Post Cool Vol. 1
стиль: джаз
02.02.2017
Два города сыграли особую роль в жизни американки Кэрол Морган – Хьюстон и Нью-Йорк. В Техасе она родилась, а в Нью-Йорке, где она живет и работает сейчас, Кэрол окончила престижную Juilliard School. Сегодня Кэрол – уважаемый и известный в ... подробнее

Mars-69 - Povstrechal Gaute Granli
стиль: джаз
30.01.2017
Начну с прямой цитаты «вводного» текста, опубликованного лейблом, благо он небольшой, и вдобавок вобрал в себя названия всех шести композиций альбома, рассыпанные по тексту, как изюм по булочке: «Марс-69 повстречал Гауте Гранли. Где ... подробнее

«Tsvetochnyui15» – новый путь от простого к сложному
стиль: джаз
30.01.2017
«Tsvetochnyui15» – это первый в истории музыкальный бренд, старающийся уйти далеко за пределы исключительно музыкального искусства. Это союз, который держится на доверии между участниками, что в свою очередь является катализатором для ... подробнее

Doug Monro & La Pompe Attack - The Harry Warren Songbook
стиль: джаз
29.01.2017
Именины сердца для любителей традиционного свингового джаза – а заодно трибьют яркой фигуре американской музыки и голливудского кино классического периода – а заодно живое свидетельство неразрывной связи поколений. Впрочем, обо всем по ... подробнее

28.01.2017
Mark Whitfield - Grace
27.01.2017
Dave Young Quintet - One Way Up
25.01.2017
Frank Kohl Quartet - Rising Tide
24.01.2017
Luke Sellick - Alchemist
22.01.2017
Francis Lai - Музыка создаёт атмосферу фильм
22.01.2017
The Baylor Project - The Journey
21.01.2017
Various Artists - Sotaques do Brasil
18.01.2017
Jimmy Bowskill & Carlos Del Junco - Blues Et
16.01.2017
Alina Engibaryan - Driving Down The Road
14.01.2017
Troy Roberts - Tales & Tones
13.01.2017
Wingfield / Reuter / Stavi / Sirkis - The St
12.01.2017
Номинанты Blues Music Award 2017
12.01.2017
Jimmy Scott - I Go Back Home
10.01.2017
Howard Johnson And Gravity - Testimony
08.01.2017
Tohpati Ethnomission - Mata Hati
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